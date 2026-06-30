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Letovanje je idealno vreme za opuštanje od stresnog perioda, međutim, nekima se upravo ovih nekoliko dana mogu pretvoriti u užasno uskustvo zbog nemani u morskim ili okeanskim dubinama. Jedna devojka je upravo to doživela tokom krstarenja.

Kvin Devita, 24-godišnja osnivačica kompanije za avanturistička putovanja Outer Current Club, dugo će pamtiti trenutak kada je odlučila da skoči u vode Pacifika.

Sve se dogodilo tokom višednevnog krstarenja od Havaja do Kalifornije. Posada je već dugo plovila otvorenim okeanom, daleko od civilizacije. U takvim uslovima, čak i najjednostavnije stvari poput kupanja u moru postaju luksuz.

Ovako je izgledala opasna avantura:

1/6 Vidi galeriju Kvin Devitu na krstarenju ujela portugalska krstarica Foto: TikTok

"To je bio jedini dan tokom čitavog putovanja kada smo ušle u vodu", priznala je Devita.

Na dugim morskim rutama kupanje je retkost, ne samo zbog ograničene količine slatke vode, već prvenstveno zbog bezbednosti.

"Nasred okeana uvek postoji rizik. Struje mogu biti jake, a pomoć je veoma daleko", objašnjava ona.

Tog dana uslovi su, međutim, bili idealni. Okean je bio miran, a posada je odlučila da iskoristi priliku. Držeći se za konopac koji se vukao iza čamca, Devita je osetila peckanje u zadnjem delu ramena.

"Prvo sam pomislila da sam se na nešto ogrebala. Pogledala sam oko sebe i ništa nisam videla", priseća se ona.

Upravo to čini susrete sa ovim stvorenjima tako opasnim. Ona su gotovo nevidljiva, pa ih je teško izbeći, a još teže je odmah proceniti šta vas je zapravo napalo.

Tek nakon trenutka, Devita je osetila nešto što je podsećalo na dugačak pipak koji joj je okrznuo kožu. Tada je shvatila šta se dogodilo. Najverovatnije ju je opekla portugalska krstarica.

"Vrištala sam", rekla je Kvin.

Najjači bol trajao je oko 10 do 20 minuta. U tom periodu, svaka reakcija organizma mogla je da bude presudna. U slučaju jake alergijske reakcije, situacija bi se brzo otela kontroli.

Na sreću, u ovom slučaju simptomi su počeli postepeno da se povlače. Vremenom se oštar bol pretvorio u iritaciju koja peče i karakterističan crveni trag na koži koji je trajao nekoliko dana. Za Kvin se sve završilo na velikom strahu i bolnoj uspomeni.

Zanimljivo je da joj ovo nije bio prvi susret sa takvom opasnošću, barem teoretski. Ranije je godinama radila na Havajima kao turistički vodič i podvodni fotograf.

Kvin Devitu na krstarenju ujela portugalska krstarica Foto: TikTok

"Videla sam mnogo ljudi koje su opekle portugalske krstarice, ali nikada nisam mislila da će se to desiti meni i to nasred okeana".

Snimak celog događaja dospeo je na mreže, a pogledalo ga je više od 12 miliona ljudi. Korisnici interneta bili su šokirani ne samo samom situacijom, već i smirenošću koju je Devita pokazala.

Jedni su pisali da ne razumeju kako neko može da se ne plaši okeana. Drugi su se šalili, sumirajući sve jednom rečenicom koja je Kvin posebno ostala u sećanju: "Okean je jednostavno supa od čudovišta".