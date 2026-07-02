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Jovana Dragojlović je do 2021. godine gradila karijeru kao programer u jednoj kompaniji, nakon čega je prešla u nezavisne profesionalce, odnosno frilensere. Brz i dinamičan ritam gradskog života IT stručnjaka ubrzo joj je postao previše iscrpljujući. Dok bi se većina ljudi u takvim okolnostima prepustila dobro poznatoj, iako zamornoj svakodnevici, Jovana je rešila da napravi radikalan rez.

Kada je shvatila da joj klasičan programerski stil života više ne prija, osmislila je plan koji je prilično nesvakidašnji za naše podneblje. Odlučila je da standardni stan zameni mobilnim objektom i trajno se preseli u kućicu na točkovima. Kako je ispričala u gostovanju na YouTube kanalu "Izazovi avanturu", izgled i koncept ove pokretne strukture osmislila je potpuno sama, mada je realizacija te zamisli bila prepuna prepreka. Već na samom početku suočila se sa skepticizmom okoline, jer su joj svi potencijalni konstruktori tvrdili da je njen nacrt nemoguće sprovesti u delo.

Pogledajte fotografije Jovane Dragojlović:

1/7 Vidi galeriju Jovana Dragojlović iz Novog Sada živi u prikolici na obali Dunava Foto: Printscreen/YouTube/Izazovi avanturu

"Krenem da kontaktiram redom sve te koji proizvode kontejnere: "Da li bismo mogli da stavimo na točkove?". I svi do jednog kažu da to ne može: "Oni nisu predviđeni za to, oni su teški, to su stakla, to će se polupati", prisetila se Jovana.

Njena rešenost, ipak, nije splasnula, a istrajnost se na kraju isplatila kada je lično posetila jednu firmu.

"Ja sam nacrtala u svesci prikolicu, kako će to da izgleda. I ja sam otišla lično tamo. I ja kažem: "Dobar dan, ja imam projekat, ja bih da napravim prikolicu na točkovima, da bude poput kontejnera na točkovima". Kaže ona: "Jesi ti ona što je slala mejl?". Ja rekoh: "Jesam, ali ja mislim da vi mene ne razumete. Vama će biti fenomenalan projekat'", opisala je Jovana prekretnicu u svom poduhvatu.

Od prodavnice sportske opreme do stalnog doma u prirodi

U prvoj fazi, ova mobilna kućica služila joj je kao izložbeni prostor za distribuciju i rentiranje opreme za SUP daske - sport na vodi koji podrazumeva stajanje i upravljanje dugim veslom. Sa vremenom, objekat u čije je stvaranje uložila ogroman napor i rad, postao je njeno stalno prebivalište, a u čitavom procesu imala je veliku podršku porodice i bliskih prijatelja.

Pogledajte kako izgleda mobilna prikolica Jovane Dragojlović:

1/11 Vidi galeriju Mobilna prikolica Jovane Dragojlović Foto: Printscreen/YouTube/Izazovi avanturu

Tokom ovog eksperimenta Jovana je nekoliko puta menjala lokaciju. Prvobitno je bila stacionirana na obali Bešenovačkog jezera, sve dok snažno nevreme nije uništilo daske koje je posedovala. Nakon toga je promenila nekoliko adresa, seleći se prvo blizu Srebrnog jezera, a potom i na sremsku stranu Dunava. Konačno, Fruška gora je postala njeno stalno utočište, gde danas boravi u društvu svog psa, ženke po imenu Arija.

Minimalni troškovi

Život u prirodnom okruženju smanjio je Jovanine potrebe na minimum. Unutar pokretnog doma nalazi se svega nekoliko bazičnih uređaja, internet veza, dekorativno osvetljenje i električna energija dovoljna za dopunjavanje telefona i laptopa. Zanimljivo je da na samom početku nije imala čak ni krevet, već je spavala na običnom dušeku, dok joj nameštaj nije obezbedio prijatelj njenog oca.

Arija, pas Jovane Dragojlović Foto: Printscreen/YouTube/Izazovi avanturu

Napuštanje modernog komfora donelo je i specifične izazove, poput rešavanja pitanja toaleta. S obzirom na to da boravi u zaštićenom prirodnom rezervatu, upotreba hemijskog toaleta nije bila opcija, pa je rešenje pronašla u ekološkom kompostnom sistemu.

"Sada ja imam jednu zanimljiva pričicu kako ja, u stvari, funkcionišem. Postoji šumica, kao i kravice koje redovno dolaze. Kako one prolaze i ruše sve, bukvalno su napravile tunele u toj šumici. I sad, ja kada uđem u tu šumicu, imam beskonačne opcije. Tamo sam uvek išla u wc, što dalje od svoje kućice, da se ne oseća neprijatno blizu moje prikolice i da ne bih zagađivala sebi," detaljno je objasnila.

Jovana je javno podelila i informaciju o svojim mesečnim izdacima, koji iznose neverovatno niskih 1.200 dinara.

"Samo zato što sam frilenser. Kad bih bila u penziji, to bi bilo nula. Ne bi ti internet bio potreban. Tako je. Bukvalno samo plaćam wi-fi, znači nema informatike, nema struje, solarno se napajam, voda je na izvoru, grejanje nemamo, ali imamo vunenu ćebad. Mora da se zamezi pre veslanja. Domaća pršuta. Crnogorska, prava," istakla je Jovana.

Savremenu tehnologiju ova devojka koristi isključivo za obavljanje posla. Dok većina ljudi teži ka što većem luksuzu i komforu, ona je kompletnu svoju imovinu locirala u malu prikolicu na rečnoj obali. Za širu javnost ovakav korak deluje suviše naporno i nekonvencionalno, ali za ljubitelje slobode predstavlja ostvarenje idealnog života.

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