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Ljudi iz celog sveta pružaju podršku maturantu iz Bemidžija u Minesoti koji je nedavno završio srednju školu bez porodice i doma. Migel Šmerbek zabeležio je taj važan životni trenutak u dirljivom snimku koju je objavio na TikToku, a koji je postao viralan s više od 30 miliona pregleda i 6 miliona lajkova.

"Nisam imao nikoga"

"Svako je imao nekog ko ga je čekao nakon što je sišao s pozornice. Ja nisam imao nikoga", napisao je Šmerbek. "Majka mi je preminula. Otac je odsutan. Nemam braće ni sestara, baka ni deka. Samo ja, stojim u prostoriji punoj slavlja i pokušavam da se ne slomim."

"Nije najteži deo bila sama matura", dodao je. "Bilo je teško gledati sve ostale kako slave s ljudima koji su došli zbog njih."

A onda je TikTok uradio svoje... Ljudi su u komentarima masovno pisali da su ponosni na njega, objavljivali selfije svojih porodica i pisali mu da su oni sad njegova porodica.

Teška životna priča

Šmerbekova majka preminula je kad je imao 13 godina, a ranije je u svojim objavama opisivao i iskustvo beskućništva sa 17 godina. "Trenutno prespavam na kaučima kod drugih i pokušavam da obezbedim sebi stabilnost", napisao je na stranici GoFundMe, koju je pokrenuo nakon što su ga pratioci s TikToka pitali kako mogu da mu pomognu.

U galeriji pogledajte kako su korisnici TikToka pružili podršku maturantu koji nema porodicu:

1/5 Vidi galeriju Tiktokeri pružili podršku maturantu koji nema porodicu Foto: Printscreen/ TikTok

Šmerbek, koji nema automobil, kaže da radi duge sate i duple smene kako bi pokrio osnovne životne troškove, a istovremeno pokušava da uštedi za fakultet. "Moj cilj nije samo preživeti dan, već izgraditi život na koji ću biti ponosan", istakao je.

U kampanji za prikupljanje sredstava prikupljeno je više od 50.000 dolara. Šmerbek je rekao da će mu taj novac pomoći da plati stan, prevoz, hranu, fakultet, troškove vezane za posao i druge izdatke dok radi na stvaranju stabilnih temelja za život.

Onima koji nisu u mogućnosti da doniraju poručio je da mu i poruke podrške znače "jednako mnogo".

"Podrška koju sam dobio pokazala mi je da postoje ljudi spremni da pomognu nekome koga nikad nisu ni upoznali, i to neću nikada zaboraviti", napisao je. "Hvala vam što verujete u mene i pomažete mi da napravim sledeći korak."

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