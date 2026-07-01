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Proslava rođendana jednog predškolca u Holandiji dobila je nesvakidašnji nastavak nakon što je otac slavljenika od roditelja pozvane dece zatražio da sufinansiraju troškove zabave. Otac je putem zajedničke WhatsApp grupe zatražio povraćaj novca za prigodne poklon-kesice koje su deca dobila na kraju proslave, potražujući od svakog roditelja tačan iznos od 1,83 evra po detetu, uz šta je odmah priložio i link za direktnu uplatu.

Kako prenosi holandski portal za roditelje Mamaplas (Mamaplaats), incident je započeo porukom u kojoj je organizator rođendana naveo da je na male znakove pažnje potrošio više nego što je planirao. Jedna od majki prepričala je njegovu poruku iz grupe, priznajući da je u prvom trenutku bila ubeđena da je reč o običnoj šali.

Ovaj zahtev odmah je pokrenuo lavinu reakcija i izazvao žustru raspravu u grupnom četu. Nekoliko roditelja ostalo je u potpunom šoku zbog ovakvog poteza, ističući da nikada u životu nisu doživeli da domaćin nakon dečje zabave od gostiju naplaćuje podeljene darove. Jedan otac se pritom sarkastično zapitao da li je greškom završio u pogrešnoj grupi. Domaćin rođendana u početku je čvrsto branio svoje stanovište i odbijao da povuče zahtev. Svoj postupak opravdavao je argumentom da su sva prisutna deca kući ponela darove, zbog čega smatra da je jedino pošteno da svi roditelji učestvuju u pokrivanju troškova.

Kako bi opravdao svoje potraživanje, otac je u grupu poslao i vrlo detaljnu specifikaciju svih izdataka. Na spisku su se, sa cenama izračunatim do u sam cent, našli artikli poput plastičnih pištolja za mehuriće od sapunice, ukrasnih nalepnica, pakovanja suvog grožđa, kao i same ambalažne kesice.

Ovakav potez izazvao je još veće negodovanje. Dok je većina roditelja u četu ovakvu naplatu proglasila nečuvenom i bezobraznom, manji deo njih smatrao je da se oko tog iznosa ne isplati svađati i prekidati odnose.

Budući da rasprava u aplikaciji nije prestajala, nekoliko roditelja je na kraju odlučilo da lično priđe ocu i prigovori mu zbog tog poteza, nakon čega je on obrisao spornu poruku sa linkom za uplatu. Sledećeg jutra otac se ponovo javio u grupu porukom u kojoj je priznao da njegov predlog očigledno nije naišao na odobravanje, pa je službeno povukao zahtev za isplatu, objavio je Hojte.