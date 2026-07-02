Slušaj vest

Prevara u braku je večiti strah supružnika, a mnoge žene se plaše toga da će ih muževi ostaviti jer im više nisu dovoljno privlačne. Međutim, prevaru doživljavaju i lepotice sa naslovnih strana.

Takvu sudbinu doživela je Ruskinja Julija Agranovič, nekadašnja manekenka iz Rusije koja je svoju modnu karijeru stavila u drugi plan i odlučila da se posveti sasvim drugačijoj profesiji te je postala uspešna kao dečiji stomatolog.

Jedno jutro njen život se promenio iz korena sasvim uobičajenom navikom. Dok je uživala u ispijanju kafe listala je instagram i ugledala fotografiju jedne njoj sasvim nepoznate devojke, međutim, ono što je bilo na fotografiji učinilo je da se zaledi u trenu.

Julija Agranovič Foto: Instagram

Na profilu nepoznate devojke, Julija je ugledala kadar koji joj je bio jezivo poznat – pogled kroz prozor sopstvene spavaće sobe.

Zanosna brineta pod imenom Vlada Abramovič objavila je tu fotografiju uz romantičan opis „Svetla grada“, nesvesna da je time razotkrila ljubavnu aferu, a upravo je žena njenog ljubavnika to videla.

„Šokirala sam se. Kada sam ušla dublje na njen profil, shvatila sam da imamo gomilu zajedničkih prijatelja, a onda je usledio pravi hladan tuš, na fotografijama se smešio moj suprug“, prisetila se Julija trenutka kada joj se srušio svet.

Suočavanje sa istinom: „Predivan pogled iz spavaće sobe mog muža“

Umesto histerije, Julija je izabrala hladnu osvetu. Ispod sporne fotografije na Vladinom profilu ostavila je kratak, ali hirurški precizan komentar: „Predivan pogled iz spavaće sobe mog supruga“.

Uhvaćen u zamku, njen muž Nazar Grinko odmah je aktivirao klasičan muški odbrambeni mehanizam sve je porekao. Njegova prva verzija priče bila je toliko klimava da je zvučala filmski: navodno je, dok je Julija bila odsutna, pozvao društvo na piće pre odlaska u bioskop, a Vlada je, eto, bila samo devojka njegovog druga.

Foto: Instagram

Julija mu, naravno, nije poverovala:

„Kada ti gosti dođu u kuću, vodiš ih u kuhinju na čaj, a ne u spavaću sobu da ti slikaju prozor“, odbrusila mu je.

„Ako ja želim seks, ja ću ga i imati“

Suočena sa besnom suprugom, ljubavnica Vlada je brže-bolje zaključala svoj Instagram profil, ali je dramu nastavila na drugoj društvenoj mreži. Tamo je, bez trunke stida ili kajanja, priznala da je spavala sa Nazarom, javno šaljući poruke koje su razbesnele javnost.

Na osude pratioca kako je mogla da uđe u krevet oženjenog čoveka, Vlada je hladnokrvno odgovorila:

„Nemojte me zasmejavati. To su kritike iz 18. veka. Ako ja želim seks, ja ću ga i imati.“

Fenomen „mentalne vernosti“ i lavina koja je usledila

Nakon što su svi dokazi isplivali na videlo, Nazar je konačno bio sateran uz zid i primoran da prizna sve. Ipak, potrudio se da smisli najbizarnije opravdanje u istoriji prevara. Izjavio je da jeste imao nekoliko afera dok su on i Julija bili privremeno razdvojeni, ali da joj „nikada nije bio mentalno neveran“ i da je svakoj devojci odmah rekao da ima ženu.

Ova njegova izjava o „mentalnoj vernosti“ postala je predmet podsmeha na društvenim mrežama, a Juliji je otvorila Pandorinu kutiju. Nakon što je javno progovorila, počele su da joj se javljaju i druge Nazarove ljubavnice.

Ispostavilo se da su ostale devojke bile znatno humanije od Vlade. Jedna od njih je čak plakala preko telefona Juliji, kunući se da nije imala pojma da je Nazar zauzet i da je prsten krio kao zmija noge.

Novi početak: Sreća u nesreći

Julija je svoju potresnu, ali i bizarnu ispovest podelila u jednoj od najgledanijih TV emisija u Rusiji, gde je dobila apsolutnu podršku miliona žena. Njen zaključak na kraju ove balade bio je jasan, zreo i poslužio je kao lekcija mnogima:

„Razvod je jedina opcija, jer se takvi ljudi nikada ne menjaju. Meni je zapravo drago što se sve saznalo baš sada. Planirali smo dete i srećna sam što sam istinu otkrila pre nego što sam ostala trudna. Neka ide i neka bude srećan sa nekim ko želi takav život, ja biram slobodu.“

Julija je danas posvećen kreator sadržaja na internetu posvećen kosi i frizurama i neretko deli detalje iz privatnog života te se čini da je konačno pronašla svoju sreću.

(Kurir.rs/Večernji list)