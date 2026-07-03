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Iako je nepisano pravilo da se depozit vraća ako je u stanu sve u redu, pojedini stanodavci postaju neverovatno kreativni u izmišljanju "štete" kako bi zadržali novac. Upravo to se desilo jednom mladom paru, čija je priča na Reditu pokrenula lavinu besnih komentara i raspravu o pravima podstanara.

Mladić koji je sa devojkom proveo skoro godinu dana u jednom stanu suočio se sa apsurdnom situacijom u kojoj stanodavac pokušava da im uzme stotine evra zbog nečega što se bukvalno jedva vidi golim okom.

Bizarna optužba: Krivci su "nevidljivi" otisci na zidu?

Kako je autor priče objasnio u svojoj objavi, on i devojka su u stanu proveli deset i po meseci. Tokom celog tog perioda bili su primer izuzetnih stanara – svaka kirija i svaki račun plaćeni su striktno na vreme, a niko od komšija nikada nije imao nijednu pritužbu na njih. Ipak, prilikom primopredaje ključeva, stanodavac je rešio da im uzme veći deo depozita, koji je u visini jedne mesečne kirije.

Razlog? Navodno su uništeni zidovi.

- Pominje neke otiske prstiju i šaka na zidovima koje zapravo vidim prvi put u životu. Vide se samo pod određenim uglom i kada ima svetlosti koja direktno udara na zid. Priča kako zbog toga mora cela soba da se kreči i hoće da mi uzme većinu depozita - prepričava ogorčeni mladić.

On ističe da u stanu apsolutno ništa nije slomljeno, pokvareno niti uništeno, i da se vlasnik uhvatio isključivo za taj jedan zid, iako se iz 95% uglova uopšte ne vidi da na njemu ima bilo šta. „A i koliko je moguće štete napraviti ako se zid samo dodirne rukom zapravo?“, pita se autor.

Agencija na strani podstanara: "Ovo je regularno habanje stana"

Svesni da su u pravu, mladi ljudi su odmah kontaktirali agenciju preko koje su pronašli stan i sa kojom su potpisali zvaničan ugovor. Nakon što su agentima poslali fotografije tog „spornog“ zida, usledio je odgovor koji je potvrdio njihove sumnje da stanodavac jednostavno pokušava da ih prevari.

Iz agencije su im kratko odgovorili:

- Meni tu ništa ne deluje da ste vi oštetili, već kao da je zid tako rađen.

Štaviše, ugovor o zakupu koji su obe strane potpisale vrlo jasno definiše šta se dešava prilikom iseljenja. U njemu stoji sledeća stavka:

„Pri napuštanju stambenog prostora zakupac mora da ostavi stan u stanju zatečenom na dan useljenja, uzimajući u obzir habanje stana usled NORMALNE I REDOVNE UPOTREBE.“

Čak i da su na zidu ostali blagi tragovi ruku nakon skoro godinu dana života, to pravno spada pod prirodno amortizovanje prostora i normalnu upotrebu, što je trošak koji je svaki stanodavac dužan da snosi sam pre useljenja sledećih stanara.

Laka meta: Pokušaj krađe novca jer su podstanari mladi?

Autor priče smatra da se vlasnik nekretnine namerno postavio neprijateljski i agresivno jer je procenio da preko puta sebe ima decu kojom može lako da manipuliše i da ih uplaši.

- Velika je verovatnoća da ovo radi samo zato što želi da izvuče lake pare iz nas jer smo mladi“ - zaključuje očajni momak, tražeći savet od iskusnijih korisnika Redita da li vredi zapretiti tužbom i na koji način da povrate svoj novac.

Korisnici platforme su u komentarima jednoglasno savetovali mladi par da ne popušta pred ucenama. Mnogi su im poručili da se čvrsto drže agencije i ugovora, kao i da jasno stave do znanja stanodavcu da su spremni da angažuju advokata i podnesu tužbu, jer zakon jasno pravi razliku između namerne štete i regularnog života u stanu.

(Kurir.rs/Blic)

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