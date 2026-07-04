Vratila se s porukom koja joj je promenila život

Vratila se s porukom koja joj je promenila život

Slušaj vest

Priča Nikol Ker zvuči kao scenario za film, ali za nju je to bila stvarna i duboko transformativna borba na granici života i smrti. Kao 19-godišnja kadetkinja američkog ratnog vazduhoplovstva, doživela je stravičnu saobraćajnu nesreću koja ju je ostavila klinički mrtvom punih trinaest minuta.

Ono što je iskusila "s druge strane" i poruka s kojom se vratila, ne samo da su joj spasile život, već su joj dale i potpuno novu svrhu.

Tragedija koja je zaustavila vreme

Tog kobnog dana, Nikol se kao suvozač vraćala u bazu sa starijim kadetom. Nakon svađe, automobil je izgubio kontrolu, sleteo s puta i udario u stenu.

Silina udarca izbacila ju je iz vozila. Kada su hitne službe stigle na mesto nesreće, zatekle su prizor uništenja. Nikol je ležala nepomično, kako je kasnije opisala, "zgužvana poput parčeta papira".

Nije pokazivala znake života. Lekari su je proglasili mrtvom i njeno telo prekrili čaršavom.

"S potpunim mirom posmatrala sam kako preko mene stavljaju čaršav. Nije bilo bola od udarca, samo osećaj blaženstva i spokoja. Dok je njeno telo ležalo na hladnom asfaltu, njen duh je, kako tvrdi, krenuo na putovanje", prisetila se Ker decenijama kasnije za portal Mirror.

Poruka van granica poznatog

U stanju koje opisuje kao iskustvo blisko smrti,Nikol je bila obasjana blistavom belom svetlošću koja ju je ispunila osećajem bezuslovne ljubavi i potpunog prihvatanja. U tom svetlu dočekala ju je prilika za koju veruje da je bio njen pokojni deda. On joj je, kaže, pokazao istinu o životu koji je vodila.

"Pokazao mi je da život koji živim zapravo nije moj", objasnila je. Shvatila je da je na vojnu akademiju otišla isključivo kako bi udovoljila ocu i zaslužila njegovo odobravanje, potpuno potiskujući sopstvenu prirodu i želje.

"Živela sam u stalnom, prigušenom strahu, pokušavajući da se uklopim u vojni kalup koji nije odgovarao mojoj duši. Sav teret tog straha jednostavno se istopio u svetlosti."

Njen deda joj je tada preneo poruku da mora da se vrati. Iako je pomisao na povratak u slomljeno telo bila nepodnošljiva i premda se opirala, govoreći da želi zauvek da ostane u tom blaženstvu, nije imala izbora.

Povratak u pakao i dug oporavak

Na mestu nesreće dogodilo se čudo. Slučajni prolaznik, medicinski tehničar, primetio je pokriveno telo i odlučio da proveri puls. Primenio je takozvani sternalni pritisak, metodu izazivanja bolne reakcije, i primetio je trzaj u njenoj zenici. To je bio znak za uzbunu. Lekarski tim odmah je započeo reanimaciju i uspeli su da joj vrate otkucaje srca.

Međutim, povratak u život bio je tek početak agonije. U bolnici je utvrđena katastrofalna priroda njenih povreda: višestruki prelomi, smrskana karlica, uništen ručni zglob, teške povrede glave i grudnog koša i nerv noge oštećen do te mere da je pretila amputacija.

Njeno telo bilo je uništeno, ali to nije bio kraj iskušenjima. Tokom iscrpljujućeg oporavka, još dva puta je doživela kliničku smrt.

Prvi put zbog sepse i gangrene koja je zahvatila njeno telo, a drugi put kada su joj se pluća napunila tečnošću i ugušila se. Svaki put, tvrdi, doživela je isto iskustvo svetlosti i primila istu poruku: "Tvoj posao na Zemlji još nije gotov. Čeka te misija."

Misija koja nadilazi strah od smrti

Trebalo joj je dvadeset godina da joj se vrate sećanja na samu nesreću i još gotovo toliko da u potpunosti integriše to iskustvo i pomiri duh, um i telo.

Danas je Nikol Ker nagrađivana stručnjakinja za zdravlje, veteranka i autorka bestselera "You Are Deathless" (Ti si besmrtan). Svoje iskustvo je pretvorila u životnu misiju.

"Godinama sam oklevala da podelim svoju priču iz straha da me neće razumeti ili da će me proglasiti ludom", priznaje. "Ali tada sam pronašla druge ljude sa sličnim iskustvima i shvatila da je tih 13 minuta smrti zapravo bio početak mog novog života."

Video: Hasan Dudić o iskustvu s kliničkom smrću