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Brakorazvodne parnice često mogu biti mučne i gorke, ispunjene borbom oko imovine ili starateljstva nad decom. Međutim, slučaj iz Njujorka podigao je lestvicu bizarnosti na potpuno novi nivo kada je suprug u procesu razavoda zatražio nazad organ koji je donirao svojoj ženi kako bi joj spasio život. Dr Ričard Batista, hirurg s Long Ajlenda, pokvario je uspomenu na svoj plemeniti čin kada je od supruge Donel, nakon što je ona podnela zahtev za razvod, zatražio da mu vrati bubreg ili isplati kompenzaciju od 1,5 miliona dolara.

Spas za život i brak

Ričard i Donel Batista venčali su se 1990. godine i zajedno su imali troje dece. Godinama kasnije, brak im se našao u ozbiljnoj krizi, velikim delom zbog Donelinih teških zdravstvenih problema. Nakon što su joj propale dve transplantacije bubrega, dr Batista je odlučio da uzme stvar u svoje ruke. U junu 2001. godine, u medicinskom centru Univerziteta u Minesoti, donirao joj je jedan od svojih bubrega. Kako je kasnije objasnio na konferenciji za novinare, njegova motivacija bila je dvostruka.

​- Moj prvi prioritet bio je spasiti joj život. Drugi bonus bio je preokrenuti naš brak - izjavio je tada Batista.

Foto: Printscreen YouTube

Operacija je uspela i Donelin život bio je spasen. Međutim, "bonus" kojem se nadao, spas braka, nije se ostvario. U julu 2005. godine, četiri godine nakon transplantacije, Donel je podnela zahtev za razvod. Batista je na to odgovorio optužbama da ga je supruga varala, te je u brakorazvodnu parnicu uključio neverovatan zahtev: povraćaj organa ili njegovu procenjenu vrednost.

"Negde između nemogućeg i potpuno nemogućeg"

Slučaj je dospeo na Vrhovni sud u Minioli, Njujork, i brzo privukao pažnju medija, ali i stručnjaka za medicinsku etiku i pravo. Konsenzus je bio jednoglasan: doktorov zahtev nema nikakve šanse za uspeh. Artur Kaplan, stručnjak iz Centra za bioetiku Univerziteta u Pensilvaniji, ocenio je izglede za povraćaj bubrega ili novca kao "negde između nemogućeg i potpuno nemogućeg".

Stručnjaci su istakli nekoliko nepremostivih prepreka. Pre svega, američki zakoni strogo zabranjuju prodaju ili bilo kakvu razmenu organa za vrednost, kako bi se sprečila trgovina ljudskim organima. Donacija se pravno tretira kao poklon.

​- Jednom kada nešto darujete, ne možete to da dobijete nazad. To je sada njen bubreg, a njegovo vađenje značilo bi da mora na dijalizu ili bi je ubilo - objasnio je Robert Vič, medicinski etičar s Instituta Kenedi na Univerzitetu Džordžtaun.

Osim toga, nijedan ugledni hirurg ne bi pristao da izvede takvu operaciju, niti bi bilo koji sud mogao da primora osobu da se podvrgne složenom i po život opasnom medicinskom zahvatu protiv svoje volje.

Odluka suda: Poklon ne može da se naplati

Na kraju, sud je potvrdio ono što su svi stručnjaci i predviđali. Vrhovni sud je odbacio zahtev dr Batiste, presudivši da je donirani bubreg bio poklon, a ne bračna imovina podložna podeli. U svojoj odluci na deset stranica, sudija Džefri Grob naveo je kako se širok spektar predmeta može smatrati bračnom imovinom, ali donirani organi ne spadaju u tu kategoriju.

Sudija je takođe upozorio Batistu da njegov "pokušaj izvlačenja novčane naknade ne samo da je u suprotnosti sa zakonom, već bi mogao da ga izloži i krivičnom gonjenju". Iako je njegov specifični zahtev odbačen, Batistin advokat Dominik Barbara pokušao je da predstavi odluku kao delimičnu pobedu, tvrdeći kako će se sama donacija uzeti u obzir kao faktor u celokupnoj raspodeli bračne imovine.

Donelin advokat, Daglas Rotkopf, pozdravio je odluku suda.

"Zadovoljni smo presudom. Ljudski organi nisu roba koja se može kupiti ili prodati", poručio je.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

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