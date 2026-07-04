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Za mnoge vernike poseta manastiru Hilandar nije samo putovanje, već jedno od najvažnijih duhovnih iskustava u životu. Dok jedni leto provode na plažama Grčke, drugi kreću ka Svetoj Gori Atos, mestu koje već više od hiljadu godina čuva monašku tradiciju, molitveni život i stroga pravila koja se gotovo ne menjaju.

Već na ulazu u Hilandar hodočasnike dočekuje tabla sa pravilima ponašanja. Na prvi pogled deluje kao uobičajeno obaveštenje za posetioce, ali iza svake stavke krije se duboko poštovanje prema načinu života koji se na Svetoj Gori neguje vekovima.

Foto: Shutterstock, Spc

Pravila nisu uvedena kako bi ograničila vernike, već da bi sačuvala mir, tišinu i duhovni poredak jednog od najsvetijih mesta pravoslavlja.

Sveta Gora nije turistička destinacija

Monasi često podsećaju da Atos nije mesto za razgledanje, već za molitvu i duhovno sabiranje.

Zbog toga se od svakog hodočasnika očekuje da svojim ponašanjem pokaže poštovanje prema monaškoj zajednici i njenom načinu života.

Već pri dolasku vernici dobijaju jasna uputstva kojih treba da se pridržavaju tokom boravka.

Foto: Printscreen/Youtube/Свештеномонах Г

Šta piše na tabli koja dočekuje hodočasnike?

Na tabli postavljenoj na ulazu u Hilandar stoji poruka dobrodošlice, ali i niz pravila koja važe za sve posetioce Svete Gore.

Od hodočasnika se traži da: budu odeveni skromno i pristojno;

isključe mobilne telefone u crkvi, trpezariji i manastirskim dvorištima;

ne ulaze u prostorije koje nisu namenjene gostima;

tiho i dostojanstveno učestvuju u bogosluženjima i zajedničkim obrocima;

poštuju dnevni raspored svakog manastira.

Na ovaj način čuva se atmosfera mira i molitve koja je vekovima zaštitni znak Svete Gore.

Foto: Shutterstock

Šta je na Svetoj Gori strogo zabranjeno?

Pojedina pravila posebno iznenade one koji prvi put dolaze u Hilandar.

Na Svetoj Gori nije dozvoljeno: korišćenje televizora, radija i uređaja za reprodukciju muzike;

pušenje;

kampovanje na otvorenom;

unošenje oružja;

dovođenje pasa;

snimanje video-zapisa bez dozvole;

fotografisanje monaha i unutrašnjosti manastira bez prethodnog odobrenja.

Posebno se vodi računa o zaštiti od požara, zbog čega se od svih posetilaca očekuje dodatna pažnja.

Sveta Gora Foto: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

Koliko može da traje boravak?

Boravak hodočasnika na Svetoj Gori ograničen je pravilima.

Uobičajeno je da poseta traje do četiri dana, dok se u jednom manastiru najčešće boravi jedan dan.

Zbog toga je neophodno unapred dogovoriti gostoprimstvo sa manastirom u kojem se planira noćenje.

Za one koji dolaze sa posebnim Diamonitirionom, odnosno dozvolom izdatom za određeni manastir, važi pravilo da ne traže smeštaj u drugim manastirima, jer je to protivno pravilima gostoprimstva na Svetoj Gori.

Foto: Printscreen YouTube

Zašto su ova pravila toliko važna?

Na Atosu se više od jednog milenijuma čuva poseban način života zasnovan na molitvi, poslušanju, tišini i odricanju od svakodnevne buke.

Upravo zato pravila nisu zamišljena kao zabrane, već kao način da se očuva duh mesta koje pravoslavni vernici nazivaju "Bogorodičin vrt".

Svaki hodočasnik, makar na nekoliko dana, postaje deo tog ritma i pozvan je da ga poštuje.

Foto: Shutterstock

Poruka kojom se završavaju uputstva

Na kraju table nalazi se kratka, ali snažna poruka koju potpisuje uprava Svete zajednice Svete Gore Atos:

"Neka Presveta Bogorodica blagoslovi vaše pokloničko putovanje i ceo vaš životni put."

Možda upravo ta rečenica najbolje opisuje smisao odlaska u Hilandar - putovanje koje nije namenjeno samo dolasku na jedno sveto mesto, već unutrašnjem miru, molitvi i duhovnom susretu sa samim sobom.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

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