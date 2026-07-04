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Irene Katsoturhi, koju od milošte zovu Kira Rinio odnosno gospođa Rinio, jedina je stanovnica grčkog ostrva Kinaros, izolovanog dela Dodekaneza u istočnom Egejskom moru. Gospođa Rinio živi potpuno sama od dve hiljade trinaeste godine, kada je preminuo njen suprug, koji je pre toga nekoliko godina bio jedini preostali stanovnik Kinarosa.

Irene živi sama na ostrvu Kinaros:

1/7 Vidi galeriju Irene Katsoturhi živi sama na grčkom ostrvu Kinaros Foto: Printskrin@SKAI.gr/YouTube

Životni put i povratak korenima

Ova sedamdesetosmogodišnja žena rođena je na Amorgosu, a odrasla je na Kinarosu. Kada se udala, živela je sa porodicom na Kalimnosu, a nakon toga su suprug i ona emigrirali u Australiju. Po povratku su odlučili da se trajno nasele na Kinarosu, međutim ubrzo nakon toga njen muž je preminuo. Od tada ona živi sama na ovom udaljenom ostrvcetu. Život na Kinarosu nije lak za usamljenu stariju ženu. Njen jedini kontakt sa spoljnim svetom tokom zimskih meseci jeste nedeljni dolazak broda sa Amorgosa koji joj donosi osnovne potrepštine. Jedini saputnici gopođe Rinio su Siva, prijateljski nastrojen pas koji stražari pored svoje vlasnice, nekoliko kokošaka kao i ovce i divlje koze koje slobodno lutaju celim ostrvom.

Izolacija i poseta na najvišem nivou

Njena skromna kuća izgrađena je u zalivu koji je zaštićen od severnih vetrova. Tokom letnjih meseci posećuju je mnogi brodovi i sa njom razmene po koju reč. Dve hiljade dvadesete godine gospođa Rinio je na nekoliko dana nestala sa radara, što je pokrenulo mobilizaciju grčkog vazduhoplovstva i obalske straže. Nestanak ove žene bio je posledica nestanka električne energije, zbog čega je bilo kakva komunikacija sa ostrvom bila nemoguća. Na kraju ju je uočio helikopter koji joj je doneo hranu i druge zalihe. Tadašnja predsednica Grčke Katerina Sakelaropulu ukazala je poštovanje gospođi Rinio tako što je posetila ostrvo za Božić dve hiljade dvadesete godine.

Neočekivani poklon i poruka optimizma

Gospođa Rinio je nedavno dobila neočekivani poklon, a to je magarac koji će joj služiti i kao društvo i kao pomoć u kretanju po nepristupačnom terenu ostrva. Novinar Vasilios Saribalidis objavio je putem Fejsbuka da je životinja stigla na Kinaros nakon teške operacije transporta. On je predvodio ove napore zajedno sa prijateljima i volonterima kako bi ispunio želju gospođe Rinio. Takođe je objavio fotografije na kojima baka sa Kinarosa želi dobrodošlicu magarcu. U izjavi za medijsku kuću I-Er-Te gradonačelnik Amorgosa je naglasio da je poruka koju šalje Kira Rinio jasna i da je to pre svega poruka optimizma.

(Kurir.rs/greekreporter)