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Merian Lin Karver živela je u Bostonu u državi Masačusets dve hiljade četvrte godine. Ona je u avgustu te godine otišla na odmor i krstarenje brodom na koji se ukrcala u Sijetlu u državi Vašington dvadeset sedmog avgusta a poslednji put ju je video kabinski radnik sledećeg dana dvadeset osmog avgusta.

Brod se zaustavljao u mestima Džuno Skagvej i Kečikan na Aljasci kao i u Prins Rupertu u Britanskoj Kolumbiji ali Merian nije sišla sa broda ni na jednom od tih mesta. Krstarenje se završilo trećeg septembra kada je brod Merkjuri pristao u Vankuveru u Britanskoj Kolumbiji ali nije utvrđeno da li je ona tada sišla sa broda. Nije se ukrcala na svoj avionski let nazad za Masačusets i od tada se o njoj više ništa ne zna.

Foto: Trace Evidence Podcast/youtube

Otkriće nestanka i propusti kompanije

Porodica je prijavila Merianin nestanak sedmog septembra jer nisu ni shvatili da je otišla na krstarenje. Detektiv koji je istraživao njen slučaj saznao je da je otišla na odmor kada je pristupio podacima sa njene kreditne kartice. Otac nestale žene pozvao je krstareću liniju i rečeno mu je da se ona ukrcala na brod ali da je nestala tokom krstarenja. Kada je nestala iza sebe je u kabini na brodu ostavila lične stvari uključujući odeću. Kompanija za krstarenje nije prijavila nestanak Karverove sve dok ih nije kontaktirao njen otac. Većinu njenih stvari dali su u humanitarne svrhe a njenu torbu koja je sadržala dokumenta računarske diskove i ključeve stavili su u skladište. Radnik koji je ovo naredio je naknadno otpušten jer sopstveni propisi kompanije nalažu da odsustvo putnika mora biti prijavljeno kancelariji za bezbednost.

Rezultati istrage i sudska tužba

Naknadna istraga pokazala je da ona nikada nije koristila svoju Si Pas karticu koja služi kao brodska kreditna kartica i identifikacija. Nikada nije kupila piće na brodu i nije zabeleženo da je napustila brod na bilo kojoj od usputnih stanica iako brod ne vodi evidenciju o putnicima koji silaze u Vankuveru. Roditelji Karverove tužili su kompaniju Selebriti Kruzis zbog njenog nestanka u martu 2005. godine Kao odgovor na tužbu zvaničnici kompanije izdali su saopštenje u kojem navode kako veruju da je Karverova izvršila samoubistvo skokom preko palube jer je njena kabina udaljena samo nekoliko koraka od otvorene palube.

Pozadina priče i pomen za nestalu

Karverova je pretila da će nauditi sebi nakon razvoda nekoliko godina pre nestanka ali njena porodica ne veruje da je oduzela sebi život. Opisuju je kao živahnu i nezavisnu osobu koja uživa u pisanju poezije. Ima radno iskustvo kao investicioni bankar ali je u vreme nestanka bila nezaposlena i živela je od poverilačkog fonda i svojih investicija. Ima jedno dete. Vlasti Masačusetsa i Aljaske istražuju ovaj slučaj koji i dalje ostaje. Merian koja je u trenutku nestanka imala četrdeset godina završila je srednju školu u Darijenu u Konektikatu i koledž Simons u Bostonu u Masačusetsu. Ljubav njenog života je njena ćerka Rejčel koja je tada imala četrnaest godina.