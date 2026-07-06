Slušaj vest

Kao da nije bilo dovoljno što je prošla kroz težak razvod, Amerikanka Kristina Hamilton (43) iz Floride nakon burnog životnog perioda počela je da se bori s čirevima i bolovima, ana kraju su počeli da joj ispadaju zubi.

Majka troje dece dugo je mislila da njeno telo jednostavno ne podnosi veliku životnu promenu. Međutim, stvarnost se pokazala mnogo strašnijom: retka autoimuna bolest bukvlano joj menja život i lice, a lekari govore o ozbiljnoj dijagnozi koja joj ugrožava život.

Ovako je Kristina Hamilton izgledala pre bolesti Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

"Za to što sam se osećala loše krivila sam stres zbog razvoda – a onda su mi prsti pobeleli kao duh i počeli su da mi ispadaju zubi", priča Kristina.

U početku ništa nije upućivalo na to da će se situacija pretvoriti u dramu. Sama je brinula o troje dece, radila puno radno vreme i raspad braka "prekrivala funkcionisanjem".

"Napad na moje telo bio je nemilosrdan"

Međutim, kada su se pojavili crevni problemi, bolovi u zglobovima i poteškoće s gutanjem, telo je počelo da šalje upozoravajuće signale. Prekretnica je došla kada su joj prsti pobeleli. "Napad na moje telo bio je nemilosrdan", opisuje zastrašujuće simptome.

U galeriji pogledajte kako Kristina Hamilton izgleda nakon dijagnoze:

1/6 Vidi galeriju Kristina Hamilton Foto: Printscreen/ Instagram/ odilkahamilton

Lekari su joj 2022. dijagnostikovali difuznu sistemsku sklerodermiju, retku bolest kod koje imunološki sistem napada sopstveno telo. "S medicinskog gledišta imam retku i hroničnu autoimunu bolest", rekla je. "Iz moje perspektive, to je greška u sistemu", dodaje Kristina.

Bolest je postupno pretvorila njene zglobove "u kamen", promenila crte lica i uzrokovala dramatičan gubitak težine. "Ruke su počele da mi se uvijaju poput kandži", kaže Kristina. "A kad su počeli da mi ispadaju zubi, to je bilo razorno," priznaje.

"Jedan od najlepših trenutaka mog života"

Kristina mora da se nosi i s tim da je ljudi ne prepoznaju ili je čak izbegavaju. "Neki bulje, drugi brzo skrenu pogled. Mislili su da sam zarazna", kaže ova majka troje dece.

Uprkos svemu, trudi se da se bori sa svojom sudbinom. Tri godine nakon što je saznala svoju dijagnozu, Kristina se ponovo udala za Krisa (44) na skromnoj svečanosti na Floridi, a neprofitna organizacija "Wish Upon a Wedding" obezbedila im je sredstva. Ta humanitarna organizacija ispunjava želje osobama s neizlečivim bolestima.

"U tom periodu života sam nosila ogroman teret neizvesnosti. Međutim, oni su period koji je mogao da bude izuzetno stresan pretvorili u jedan od najlepših i nezaboravnih trenutaka mog života. Osećala sam se viđeno, cenjeno i dostojna sreće", kaže Kristina.

"Bolest me sada polako ubija. Moj najveći strah je da neću moći s decom da slavim lepe trenutke koji ih čekaju", priznaje. Ipak, kaže da uči da živi dan po dan. "Oporavak nije ravna linija. On je haotičan, a ja sam i dalje tu", tvrdi Kristina odlučno.

Video: Kako da prepoznate prve simptome hemofilije kod dece