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Priča o usvajanju dece uvek izazove snažne emocije i neretko se uvek tu pomene i sudbina roditelja koji su morali i li su hteli da se odreknu biološkog deteta i daju ga na usvajanje. U prošlosti se neretko dešavalo da bebe budu ostavljene negde na ulici ili u skrivenim žbunovima te se samo spletom srećnih okolnosti ta deca prežive.

Stanovnici ruskog grada Jaroslavlja, nikada neće zaboraviti jedan događaj koji će zauvek biti urezan u njihovom sećanju.

Sve je počelo jednog dana, kada je komšija u blizini čuo plač bebe. Nije mnogo obratio pažnju i vratio se svojim svakodnevnim aktivnostima. Međutim, sledećeg dana je čuo isto! Činilo se kao da u toj kući nema nikoga, svetlo nije gorelo, samo se čuo plač bebice. U tom trenutku, čovek je pozvao policiju. Kada je policija ušla unutra, kuća je bila potpuno prazna. Ljudi koji su tu živeli, nestali su bez traga. Jedino što su za sobom ostavili je mala beba.

Foto: Printscreen Youtube / Пусть говорят с Андрей Малахов

Devojčica je pronađena na hladnom, prljavom podu

Jednogodišnja devojčica je pronađena na hladnom i prljavom podu i bilo je jasno da je danima bila sama! Tokom istrage, saznali su bebino ime, ali nikako nisu mogli da pronađu njene roditelje. Bebu su preimenovali u Liza i odveli je u bolnicu, gde se za nekoliko dana oporavila.

U toj istoj bolnici, našla se i žena po imenu Ina Nika, koja je došla u posetu svom bolesnom sinu. Jednom prilikom, čula je plač u susednoj sobi, pa je ušla da vidi o čemu se radi. Videla je malu Lizu i istog momenta joj je proradio majčinski instinkt. Od tog dana, Ina je svakog dana malenoj donosila igračke, odeću i hranu.

Liza je odvedena u sirotište

Jednog dana, Ina je shvatila da Lize više nema. Kako se Liza oporavila, odveli su je u sirotište. Mnogo joj je nedostajala, pa je odlučila da je nađe. Kada ju je ponovo videla, bilo joj je jasno da želi da je usvoji.

Nakon zakonske procedure, konačno ju je dovela kući! Liza je tada imala dve godine i bila je pomalo traumatizovana. Ina nije posustajala, dajući joj pažnje i ljubavi koliko i svojoj biološkoj deci. Bila je sigurna da će, uz mnogo ljubavi i topline, malena biti u stanju da prebrodi i zaboravi crne dane.

Foto: Printscreen Youtube / Пусть говорят с Андрей Малахов

Odlazak u novu porodicu i početak života

Kada je Liza malo porasla, majka ju je upisala u plesnu školu, nadajući se da će devojčica da se oslobodi, stekne samopouzdanje i probudi svoja čula.

Očigledno je to bila sjajna odluka! Uz ples, ali i ljubav nove porodice, Liza je procvetala u divnu i srećnu devojčicu!

Kako je Liza tamnoputa, dodatno se isticala među svojim vršnjakinjama, pa su je često vređali. Međutim, ona je tokom godina nizala uspehe i ima nekoliko nagrada sa takmičenjima lepote, a čak je dobila i svoj prvi angažman kao model!

Njena neverovatna priča i karijera modela, učinili su da postane poznata širom Rusije! Ubrzo, njena biološka majka je saznala za to. Sada, kada je Liza poznata, majka je pokušala da stupi u kontakt sa njom, ali nije u tome uspela.

Liza je upoznata sa slučajem i primila je dosije o svojim roditeljima, pa je na njoj da odluči da li želi da upozna ženu koja ju je ostavila samu, na hladnom i prljavom podu kuće koju je napustila.