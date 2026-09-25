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Sve veći broj neženja u Srbiji rešenje za svoj bračni status pronalazi u Albaniji, a kao ključne motive izdvajaju želju za prirodnom saputnicom koja je okrenuta tradicionalnim porodičnim vrednostima i radu na selu. Pravi primer ovakvog trenda jeste suživot četrdesetdevetogodišnjeg Slađana Nikolića iz Sirinićke župe na Kosovu i Metohiji i njegove dve decenije mlađe supruge, Albanke Goranke po imenu Fida Nuriši, čija bračna zajednica već duže vreme intrigira javnost.

Slađan je svoju suprugu upoznao u Dragašu, na području Gore, koje važi za jednu od ekonomski najugroženijih regija na evropskom tlu. On je javno izneo razloge zbog kojih se odlučio baš za Fidu, uporedivši njene osobine sa mentalitetom žena iz svoje neposredne okoline.

Pogledajte u galeriji kako žive Slađan i Fida:

1/8 Vidi galeriju Slađan Nikolić oženio 20 godina mlađu Albanku Fidu Nuriši Foto: Printscreen/TikTok/33gora

"Možda neka mala razlika postoji između devojaka, zato što su naše devojke malo više, kako da kažem... vole da uživaju i to sve, a ove iz Dragaša, malo više za poljoprivredu," izjavio je Slađan u jednom televizijskom prilogu.

Prema njegovim rečima, devojke iz tih krajeva su naviknute na skroman i težak život, pa im prelazak na Kosovo i Metohiju donosi izvesno olakšanje, naročito zbog upotrebe savremene poljoprivredne mehanizacije koja im pojednostavljuje obaveze.

Iz ugla mlade Albanke

O tome kako izgleda svakodnevica kada se žena iz Albanije doseli u Sirinićku župu posvedočila je i sama Fida. Ona je jedna od dvadesetak žena iz iste države koje su zasnovale porodice u ovom srpskom okruženju. Fida ne krije da joj je period adaptacije na novu sredinu bio nesvakidašnji, ali ističe da je veoma zadovoljna svojim životnim putem.

"Pa čudno je, drugačije je selo. Kad sam došla, gledam, drugačije je tamo, drugačije ovde, ali nisam se pokajala što sam došla," iskrena je bila ova mlada žena.

Oštre osude

Ovakvi stavovi i objašnjenja naišli su na oštre reakcije na internetu, pretvorivši prostor za komentare u pravo poprište sukoba. Mnoge žene u Srbiji osetile su se prozvanim i uvređenim Slađanovim izlaganjem, zbog čega su uputile niz kritika na njegov račun. Najglasnije su bile tvrdnje da Slađan u braku nije tražio ravnopravnu partnerku, već radnu snagu za imanje koja ga ništa ne košta.

Gnevni korisnici društvenih mreža ostavljali su poruke poput: "Ovaj tražio roba a ne ženu, zato i nije mogao sa našom da se oženi", dok su se ispod snimka nizale i reči: "Jezivo" i "Robinja bila, robinja ostala, greota". Pojavile su se i opaske kako je daleko bolje ostati sam i slobodan nego raditi kao sluga na tuđem imanju, uz zlonamerne komentare da devojku niko drugi ne bi ni oženio da se on nije pojavio.

Druga strana medalje

Sa druge strane, ovaj društveni fenomen ima i svoje branioce koji u mešovitim brakovima vide jedini spas od izumiranja srpskih sela i šansu za rađanje dece. Veliki broj ljudi uputio je reči podrške i lepe želje ovom paru, naglašavajući da je lepo videti supružnike koji žive u slozi i miru. Istakli su i da niko sa strane nema pravo da sudi o tuđoj sreći ukoliko su partneri u toj zajednici istinski zadovoljni.

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