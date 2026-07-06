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Hejli Me, majka četvoro dece iz Sjedinjenih Američkih Država, verovala je da vodi sasvim običan porodični život. Međutim, događaji koji su usledili 2021. godine potpuno su promenili njenu svakodnevicu i naterali je da se suoči sa istinom koju nije mogla ni da zamisli.

Njena ispovest postala je viralna nakon što ju je podelila na TikToku. Iako su snimci kasnije uklonjeni, priča je nastavila da se širi društvenim mrežama i izaziva nevericu.

Ponovo su postale nerazdvojne, a onda je usledio šok

Posle godina tokom kojih nisu bile u kontaktu, Hejli i njena najbolja prijateljica obnovile su prijateljstvo kada je ova zatrudnela. Hejli je želela da joj bude najveća podrška tokom trudnoće, pa ju je vozila na lekarske preglede, bila uz nju tokom porođaja, pa čak i nosila narukvicu namenjenu očevima.

Nakon rođenja bebe, pripala joj je čast da novorođenče prvo okupa, što je opisala kao jedan od najlepših trenutaka koje je doživela. Međutim, samo nekoliko dana kasnije usledilo je otkriće koje joj je promenilo život.

Jedan beleg bio je dovoljan da sve poveže

Dok je presvlačila tek rođenu devojčicu, Hejli je na njenom vratu primetila dve sitne urođene izrasline koje je odmah prepoznala.

- Tek smo stigli iz bolnice. Kupala sam bebu i presvlačila je kada je okrenula glavu, a tada sam ugledala njenu urođenu manu. Veoma ju je teško primetiti kod tako malih beba, pogotovo kada je ne tražite - ispričala je.

Kako kaže, isti karakterističan beleg imao je njen najstariji sin, ali i još nekoliko dece koje je njen suprug dobio.

- Ista izraslina nalazi se i kod druge dece mog muža. U tom trenutku sam tačno znala da je beba moje najbolje prijateljice zapravo i dete mog supruga - rekla je Hejli.

Posle nekoliko minuta usledilo je priznanje

Nakon što je shvatila šta je otkrila, pogledala je prijateljicu, a atmosfera je, kako kaže, postala veoma neprijatna. Nedugo zatim prijateljica joj je priznala da je bila u vezi sa njenim mužem.

Nekoliko meseci kasnije istu priču potvrdio je i njen suprug, koji je priznao da je imao aferu.

U tom periodu prijateljica je čak živela u njihovoj kući, pa je Hejli kasnije kroz gorak humor opisivala da su funkcionisale kao svojevrsna "sestrinska supruga", zajedno brinući o deci, dok nije saznala istinu.

Usledio još veći šok: Nije bilo samo jedno tajno dete

Međutim, tu nije bio kraj neprijatnim iznenađenjima. Hejli je ubrzo otkrila da njena prijateljica nije jedina žena sa kojom je njen muž imao dete.

Kako tvrdi, saznala je da njen suprug ima najmanje devetoro dece za koju ranije nije znala.

Zbog toga je počela da strahuje da bi njena deca, koja su odrastala u maloj sredini, jednog dana mogla nesvesno da započnu vezu sa sopstvenim polubratom ili polusestrom. Iz tog razloga odlučila je da napusti grad i zajedno sa decom započne novi život na drugom mestu.

Hejli Me saznala za aferu dok je kupala i presvlačila bebu Foto: Printscreen/TikTok/haileymae93

Prekinula svaki kontakt i okrenula novu stranicu

Hejli je priznala da joj je bilo veoma teško da svakodnevno viđa decu koja fizički podsećaju na njenog bivšeg supruga. Na kraju je odlučila da potpuno prekine svaki kontakt sa njim i nastavi život bez njega.

I njena nekadašnja najbolja prijateljica donela je sličnu odluku. Kako je ispričala Hejli, i ona je prekinula odnos sa bivšim partnerom kako bi zaštitila svoju ćerku i omogućila joj mirnije detinjstvo.

Kurir.rs