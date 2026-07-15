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Ruskinja Olga Moskaljova (19), psiholog-pripravnik, i njen očuh Igor Ciganenkov stradali su na planini kad su ih pojeli medvedi. Tragedija, koja je potresla Rusiju se dogodila 2011. godine. Olga i Igor otišli ​​na pecanje do potoka Serebrjani, koji protiče u Elizovskom okrugu Kamčatske oblasti. Ni slutili nisu da će naići na medvede.

Majka medveda i tri jednogodišnja medvedića, tražeći hranu, napali su Igora, slomili mu vrat i razbili mu glavu, nakon čega su napali Olgu i počeli da je jedu živu. Agonija je trajala sat vremena, a devojka je uspela da pozove svoju majku Tatjanu Moskalevu tri puta.

"Mama, jedu me! Mama, ovo je agonija! Mama, spasi me!" vikala je Olga u slušalicu.

Olgu Moskaljovu medvedi jeli tri sata Foto: printscreen/youtube/ Horror Stories

Užasavajući telefonski pozivi

Kasnije je Tatjana priznala u intervjuu novinarima da je u početku ovaj poziv shvatila kao prevaru. Ali istinski užas u glasu njene ćerke, kao i zvuk mesa koje zubi cepaju, uverili su je da je ova noćna mora istinita.

Ni ne sluteći da je njen muž takođe stradao, pokušala je da ga pozove. Nije odgovarao na pozive. Tatjana je pozvala policiju i rođake, moleći ih da joj priteknu u pomoć njenoj ćerki. Za kratko vreme ćerka je još dva puta pozvala majku. Tokom poslednjeg razgovora rekla je da je na ivici smrti, da više ne oseća bol i zamolila je majku da joj sve oprosti.

Dolazak policije

Pola sata nakon ovog poziva, Igorov brat Andrej stigao je sa policijom na mesto tragedije, gde su zatekli 4 medveda kako proždire ljudske ostatke. Šest rendžera upucalo je mečku i njene mladunce.

Ova dvostruka tragedija samo je jedan u nizu napada medveda u Rusiji, gde sve veća ljudska naselja ulaze na teritorije koje su nekada pripadale divljim životinjama, ostavljajući gladne medvede u potrazi za hranom bliže ljudima nego ikada ranije.

Vlasti neretko upozoravaju stanovništvo na povećan oprez.

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