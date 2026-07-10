Slušaj vest

Ljubav ne bira ni mesto ni vreme. Nekada su dovoljni jedna poruka, jedan susret ili jedan pogled da potpuno promene život. Upravo to dogodilo se Igoru iz Srbije i Eli sa Kube, čija priča dokazuje da prava osećanja ne poznaju granice, jezičke barijere ni hiljade kilometara koje ih razdvajaju.

Igor i Elizabet upoznali su se sasvim slučajno preko aplikacije za upoznavanje, u trenutku kada nijedno od njih nije ni slutilo da će upravo taj razgovor postati početak velike ljubavne priče. On iz Novog Pazara, ona sa Kube – delovalo je gotovo nemoguće da će njih dvoje uspeti da ostvare sve što su zamislili.

Pogledajte u galeriji fotografije Igora i Eli:

1/4 Vidi galeriju Igor iz Novog Paraza oženio Kubanku Eli Foto: Printscreen/Instagram/haenaeliza

Igor kaže da je na Kubu prvi put otputovao 2018. godine sa prijateljem. Posle nekoliko odlazaka shvatio je da više ne želi prolazne avanture, već ozbiljnu vezu sa devojkom sa kojom će graditi budućnost. Po povratku u Srbiju otvorio je aplikaciju Badoo, koja je na Kubi mnogo popularnija nego u Evropi. Među brojnim profilima pažnju mu je odmah privukla Eli. Poslao joj je kratku poruku, a ona mu je predložila da razgovor nastave preko WhatsAppa. Iako tada gotovo da nije govorio španski, a Eli nije znala ni reč srpskog, njihovi razgovori postajali su sve duži.

"Snalazili smo se nekako. Kada nisam znao neku reč, koristio sam prevodilac. Bilo mi je važno da razgovaramo i da se upoznamo", priseća se Igor.

Prvi susret u Havani

Nedugo nakon što su započeli dopisivanje, Igor je ponovo otputovao na Kubu. Prvi susret dogovorili su u čuvenom havanskom klubu Fabrika de Arte. Eli nije želela da dođe sama, pa je sa sobom povela prijateljicu.

Igor iz Novog Paraza oženio Kubanku Eli Foto: Printscreen/Instagram/haenaeliza

"To mi je bilo potpuno normalno. Rekao sam joj da slobodno povede nekoga, ipak se nikada ranije nismo videli", kaže Igor.

Kada ju je ugledao, Igor kaže da je odmah shvatio da fotografije nisu lagale: "Bila je još lepša uživo."

Veče su proveli u razgovoru, plesu i upoznavanju, da bi ga zaokružili prvim poljupcem.

"Tada sam shvatio da joj je zaista stalo"

Već narednog dana dogovorili su novi susret, ali je Eli kasnila gotovo sat vremena. Igor priznaje da mu to nije bilo nimalo simpatično.

"Posle pedesetak minuta napisao sam joj da se vrati kući. Nisam želeo da pomisli da je u redu da neko toliko kasni."

Kasnije je saznao da je gotovo celu platu potrošila na taksi kako bi stigla do njega, jer je živela daleko od centra Havane. Već narednog dana pojavila se tačno u dogovoreno vreme.

"Tada sam shvatio da joj je zaista stalo", kaže Igor.

Ljubav jača od jezičkih barijera

Njihova veza rasla je iz dana u dan. Igor je španski učio na ulicama Havane, dok je Eli polako upoznavala njegove prijatelje iz Srbije koji su živeli na Kubi.

Igor iz Novog Paraza oženio Kubanku Eli Foto: Printscreen/Instagram/haenaeliza

"Od prvog dana želeo sam da upozna moje društvo. Nisam imao šta da krijem."

Iako su se često sporazumevali kombinacijom španskog, srpskog i Google prevodioca, to ih nikada nije sprečilo da se zbliže.

Odluka koja im je promenila život

Jednog dana, dok su sedeli u kafiću u Havani, Eli mu je pričala o svom poslu u bolnici (radila je kao lekar za 10 evra mesečno), porodici i tome kako nikada nije planirala da napusti Kubu. Upravo tada Igor je doneo odluku koja će promeniti njihove živote.

"U tom trenutku sam znao da želim da je dovedem u Srbiju i da sa njom provedem život."

Po povratku u Hrvatsku, gde je Igor radio sezonski posao, pomagao je Eli da pokrene sopstveni biznis nadogradnje trepavica. Poslao joj je svu potrebnu opremu, uključujući sto za rad i materijal. Novi posao omogućio joj je da finansijski pomogne svojoj porodici na Kubi.

Prosidba na Kubi

Posle više od dve godine veze zajedno su ponovo otputovali na Kubu kako bi Eli posetila svoju porodicu. Igor je mesecima planirao prosidbu. Međutim, planove im je poremetio virus čikungunja, zbog kojeg su oboje dobili visoku temperaturu i trpeli jake bolove. Ipak, nije želeo da odustane. Poslednje večeri, na čuvenom havanskom Malekonu, kleknuo je, izvadio prsten i zaprosio Eli.

"Gledala me je potpuno zbunjeno. Kada sam izvadio prsten, rekao sam joj da želim da zajedno provedemo život."

Eli nije krila emocije.

"To je bio trenutak koji nikada neću zaboraviti."

Venčanje u Srbiji

Nekoliko meseci kasnije organizovali su venčanje u Srbiji. Eli je, na sopstvenu želju, primila pravoslavnu veru, a pripreme za svadbu trajale su mesecima. Na slavlju se okupilo više od 230 gostiju.

"Bilo je mnogo emocija, muzike, igre i smeha. Tri dana smo slavili sa porodicom i prijateljima", priča Igor.

Eli kaže da se tog dana osećala kao princeza.

"Još kao devojčica maštala sam o venčanici. Tog dana san mi se ostvario."

Danas zajedno grade život u Srbiji i poručuju da ljubav zaista može da pobedi sve prepreke.

"Jezik može da se nauči, običaji mogu da se prihvate, ali iskrena ljubav je ono što dvoje ljudi drži zajedno. Mi smo najbolji dokaz za to."

(Kurir.rs/BlicŽena)

Pogledajte video: Ljubavna priča iz Amazonije