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Otac iz Hjustona godinama je trpeo bol u ramenu, verujući da je reč o običnoj povredi. Kada je bol postao neizdrživ, magnetna rezonanca otkrila je zastrašujuću istinu koja mu je preokrenula život i poslala ga na dug put lečenja.

Znakovi raka mogu da se pojave u raznim oblicima, ponekad i kao naizgled bezazlen bol u ramenu. U to se na sopstvenom primeru uverio Erik Dilon, suprug i otac iz Teksasa, čija je priča jako odjeknula kao upozorenje svima koji su skloni zanemarivanju signala koje im telo šalje. Dilon je za CBS News ispričao kako je nekoliko godina osećao bol u ramenu, u početku uveren da je reč o istegnuću rotatorne manžetne, čestoj sportskoj ili radnoj povredi. Posetio je ortopeda koji ga je uputio na fizikalnu terapiju i program istezanja, što je, činilo se, privremeno i pomagalo. Godine su prolazile, a on je živeo s povremenim bolom, ne sluteći da se iza njega krije mnogo opasniji neprijatelj.

Ključni trenutak dogodio se u maju 2024. godine. Dok je obavljao poslove u dvorištu, osetio je, kako kaže, "jak bol" u ramenu, neuporedivo jači od svega što je doživeo pre. To ga je napokon nateralo na detaljnije preglede. Nakon što je obavio magnetnu rezonancu, upućen je onkologu, ali je priznao da u tom trenutku "nije imao pojma" što taj uput uopšte znači. Šok je usledio čim je ušao u lekarsku ordinaciju. "Ušao sam unutra, a ona me pitala: 'Znate li zašto ste ovde?' Odgovorio sam: 'Imam uput od drugog lekara za vas'", prisetio se Dilon. "Rekla je: 'Ja sam ortopedski onkolog... Bavim se rakom.' Ostao sam bez teksta i samo uspeo da izustim: 'Čekaj, šta?'"

Dijagnoza je bila multipli mijelom, vrsta raka krvi koja se formira u plazma ćelijama, jednoj vrsti belih krvnih zrnaca. Prema objašnjenju klinike Mayo, umesto da proizvode korisna antitela za borbu protiv infekcija, ćelije raka stvaraju nefunkcionalne proteine koji uzrokuju brojne probleme u telu, uključujući i bol u kostima. Upravo je to bio simptom koji je Dilon godinama osećao, a s dijagnozom je već bio donekle upoznat jer su istu bolest imali i njegov rođak i jedan prijatelj. Odmah mu je sastavljen plan lečenja, a ubrzo je dobio i ponudu da se pridruži kliničkom ispitivanju kako bi se videlo hoće li mu nova terapija pomoći u ublažavanju simptoma.

Za Dilona, učestvovanje u kliničkoj studiji predstavljalo je tračak nade i način da preuzme kontrolu nad situacijom. "Biti u kliničkom ispitivanju za mene je bio plus", rekao je za CBS News. "Zbog toga sam se osećao mnogo bolje. Dalo mi je malo više kontrole i bolje razumevanje onoga što se događa." Prošao je kroz osam ciklusa lečenja, što, prema klinici Mayo, obično uključuje kombinaciju ciljanih lekova, imunoterapije i steroida. Čitav proces trajao je gotovo godinu dana, a uz standardnu terapiju primao je i eksperimentalni lek u sklopu ispitivanja.

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Iskustvo Erika Dilona, nažalost, nije jedini slučaj. Mnogi ljudi ignorišubolove u ramenu, leđima ili drugim delovima tela, pripisujući ih umoru, vežbanju ili manjim povredama, čime odlažu posetu lekaru. To može da dovede do kasnog otkrivanja ozbiljnih zdravstvenih stanja. Rame je najpokretljiviji, ali ujedno i najnestabilniji zglob u telu, zbog čega je podložno povredama. Uzroci bola mogu biti brojni - od upale tetiva i burzitisa do artritisa. Međutim, stručnjaci upozoravaju da bol u ramenu ponekad može biti i preneseni bol iz drugih delova tela, ukazujući na probleme s vratnim delom kičme, srcem, plućima ili čak žučnom kesom. U najređim i najozbiljnijim slučajevima, uzrok mogu biti tumori ili infekcije, zbog čega je ključno ne ignorisati uporne simptome.

Brojne priče širom sveta potvrđuju opasnost zanemarivanja naizgled bezazlenih bolova. Kris Kuk (46), građevinski radnik iz Londona, mesecima je trpeo bol u leđima, verujući da je reč o istegnutom mišiću zbog napornog posla. Hitno je prevezen u bolnicu tek kada su bolovi postali neizdrživi, a dijagnoza je bila šokantna: uznapredovali rak pankreasa. Slično iskustvo imala je i Kler Tarner (43) iz Oksfordšira, koja je osetila oštar bol u ramenu dok je ćerki dodavala kroasan. Lekari su prvo mislili da se radi o istegnutom ligamentu, ali kada se pojavio otok, dalje pretrage otkrile su melanom u četvrtom stadijumu.

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Put do oporavka za Erika Dilona nije bio lak. Kako je ispričao, iskusio je nuspojave kliničkog ispitivanja zbog kojih je morao da prilagođava dozu lekova. Iako je terapija pomogla, deo ćelija raka i dalje je ostao u njegovoj kosti ramena, što je zahtevalo nekoliko ciklusa zračenja. Trenutak kada je bol u ramenu napokon nestao bio je, kako kaže, neopisiv. "Bilo je neverovatno osećati se oslobođeno od bola i moći nastaviti dalje. Sada je sve predivno", rekao je. Dilon je trenutno u remisiji, redovno posećuje svog onkologa i uzima dnevnu terapiju kako bi sprečio povratak bolesti. U budućnosti razmatra i mogućnost transplantacije matičnih ćelija, ali trenutno je zadovoljan svojim zdravstvenim stanjem.

Svoju priču danas deli kako bi podigao svest o simptomima na koje treba obratiti pažnju i kako bi drugima pružio nadu da je remisija moguća, posebno uz pomoć brojnih dostupnih kliničkih ispitivanja. "Ovo nije jedan od onih karcinoma za koje nema leka", poručio je Dilon. "Budućnost je svetla. Mogućnosti su velike." Njegova poruka ključna je za sve koji se suočavaju sa sličnim izazovima: ne odustajte i, što je još važnije, slušajte svoje telo i reagujte na vreme.

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