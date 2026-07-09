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Filip Tomović imao je 17 godina kada je njegov život tragično prekinut, a slučaj njegove smrti godinama kasnije ostao je jedan od najpotresnijih događaja koji se povezuje sa pričama o delovanju satanističkih i okultnih grupa u Srbiji.

Njegova majka, dr Mirjana Tomović, neuropsihijatar i stručnjak za epilepsiju sa Vojnomedicinska akademija, godinama je pokušavala da odgovori na pitanje koje joj je promenilo život: šta se zaista dogodilo njenom sinu?

Filip je pronađen mrtav 13. februara 2002. godine na Dunavskom keju na Karaburmi. Zvanična istraga utvrdila je da je reč o samoubistvu, ali detalji koje je porodica kasnije pronašla na mestu tragedije otvorili su brojna pitanja.

Dečak koji je imao budućnost isplaniranu

Prema rečima njegove majke, Filip nije bio dete koje je pokazivalo znake problema.

"Filip je bio dobro, vredno dete, pametan, dobar đak, sportista. Trenirao je košarku i spremao se da, posle trećeg razreda gimnazije, nastavi školovanje u inostranstvu, kod mog brata u Kanadi“, pričala je Mirjana.

Porodica je već napravila konkretne planove. Tokom januara su bili u Kanadi, obišli školu i pripremili sve za njegov odlazak.

"Samo je trebalo da završi taj drugi semestar i da nastavi tamo školovanje. Nažalost, nije stigao.“

Sekta "Crna ruža" Foto: Shutterstock

Tog hladnog februarskog dana, ništa nije ukazivalo na tragediju.

Filip je posle škole otišao na časove kompjutera u Zetsku ulicu u centru Beograda. Završio ih je oko 22.15 časova i porodica ga je očekivala kod kuće.

„Kao po satu, mogli smo svi da navijemo sat po njemu. Očekivali smo ga oko pola 11, 20 do 11 da stigne do Karaburme.“

Međutim, Filip nije došao.

Potraga koja je trajala tri dana

Porodica je odmah počela potragu.

Zvali su bolnice, policiju, pokušavali da saznaju da li mu se nešto dogodilo.

„On je bio miroljubiv, nikada se ni sa kim nije svađao, nije se tukao, nije imao neprijatelje, koliko smo mi znali.“

Jedan detalj posebno je zabrinuo porodicu.

Komšija koji nije bio Filipov školski drug javio se tokom potrage i rekao da ga je video te večeri oko 23 časa.

Opisao je njegovu odeću, kapu i ranac.

„To je za nas bio alarm da se nešto sa njim desilo. Nikada tom stranom nije dolazio sa autobuske, to nije bio put kojim je išao.“

Ubrzo su ugledali policijsko vozilo i hitnu pomoć.

Mirjanina ćerka otišla je da proveri šta se dogodilo.

„Kada sam videla dečka kako izlazi iz kola, pomislila sam da je Filip. Počela sam da se radujem, ali taj dečko je nju iznosio. Ona je videla mrtvog brata i pala u nesvest.“

„Nemojte ga gledati, upamtite ga kakav je bio“

Na sudskoj medicini Mirjanin kolega joj je savetovao da ne vidi telo sina.

„Nemojte ga, Mirjana, gledati. Bolje da ga upamtite onako kako je izgledao.“

Majka je pomislila na najgore.

„Ja sam mislila: šta li mu se sa glavom desilo? Da li nema deo glave, oko, mozak…“

Međutim, kako kaže, njeni saradnici koji su pomagali pri oblačenju tela rekli su joj drugačije.

„Samo ima tačkicu gde je metak ušao, jer metak nije ni izašao iz glave.“

Zvanični nalaz bio je da je Filip izvršio samoubistvo.

Ipak, porodicu je zbunila činjenica da su tokom potrage više puta prošli upravo pored mesta gde je kasnije pronađeno njegovo telo.

Krug u šikari i simboli koji su promenili sve

Nakon što je Filipov stric stigao iz Kanade, porodica je prvi put otišla na mesto gde je pronađen.

Tada su, kako tvrde, pronašli prizor koji ih je šokirao.

„Našli smo utaban krug u šikari. To je izgledalo kao da je sleteo leteći tanjir. Krug prečnika šest ili sedam metara.“

U centru su, prema Mirjaninim rečima, bili predmeti koje su kasnije povezali sa satanističkom simbolikom:

- sveće postavljene naopačke,

- krst okrenut naopako,

- hleb zakopan u zemlju,

- papirići i fotografije.

„Mi smo tada bili potpuni laici. Mislili smo da su priče o sektama preuveličane. Ali kada smo to pronašli, shvatili smo da je priča možda mnogo dublja.“

Tri maramice sa crnom ružom

Poseban detalj koji je porodicu dodatno uznemirio bile su tri maramice sa izvezenim motivom crne ruže.

Prva je, prema Mirjaninim rečima, pronađena dan nakon sahrane u sobi Filipovog mlađeg brata.

„Niko tada nije mogao da uđe u kuću osim šire familije.“

Kako kaže, pažnju joj je privukla njena majka.

„Rekla je: "Vidi, ovakvu maramicu smo dobili i sa pet uvijenih sveća na saučešću".“

Treća maramica, kako tvrdi, pronađena je kasnije na Filipovom grobu.

„Tada smo shvatili da naša borba tek počinje.“

Majčina istraga i pokušaj da upozori druge porodice

Mirjana Tomović nije želela da prihvati da je priča završena. U potragu je uključila privatne detektive kako bi pokušala da sazna više o organizacijama koje se povezuju sa simbolikom „Crne ruže“.

„Meni je bilo važno da saznam da nisam majka koja ne može da prihvati smrt svog deteta, nego da postoji nešto što treba istražiti.“

Prema njenim rečima, istraga je ukazala da su određene grupe delovale organizovano i hijerarhijski.

„Postojala je piramidalna struktura, sa ljudima na vrhu i članovima na nižim nivoima.“

Tvrdila je i da su određeni članovi pokušavali da zastraše njenu porodicu.

„Za mene je to bila druga smrt mog sina.“

Kako prepoznati da se dete udaljava i da možda postoji problem?

Priče o sektama i manipulativnim grupama ponovo su privukle pažnju javnosti poslednjih godina nakon različitih slučajeva nasilja i rituala koji su se pojavljivali na internetu.

Stručnjaci upozoravaju da roditelji treba da obrate pažnju na nagle promene ponašanja kod dece i mladih.

Psiholozi navode da pojedinačni znakovi ne moraju ništa da znače, ali kombinacija više promena može biti razlog za razgovor i pomoć.

Među mogućim upozorenjima navode:

- naglo udaljavanje od porodice i prijatelja,

- gubitak interesovanja za školu i ranije aktivnosti,

- tajnovitost oko toga gde dete ide i sa kim se viđa,

- promene raspoloženja,

- samopovređivanje,

- opsesivno interesovanje za mračne teme,

- korišćenje simbola koji ranije nisu bili deo njegovog identiteta.

Jedan školski psiholog, koji je želeo da ostane anoniman, ispričao je primer učenika koji se naglo promenio.

„Kada sam pitao porodicu da li su nešto primetili, njegova baka je rekla: "Profesore, on spava kao drogiran". Kasnije se ispostavilo da je tokom rituala dobijao supstance. Uspeli smo da ga izvučemo iz toga.“

„Njihova najveća snaga je manipulacija“

Stručnjaci upozoravaju da osobe koje vrbuju mlade često ne izgledaju opasno.

„Imaju uvežbane pokrete, način komunikacije i vrlo smiren nastup. Koriste rečenice poput: "Razumemo vaš skepticizam" ili "Želimo da pomognemo ljudima da reše probleme".

Savetuju roditelje da razgovaraju sa decom, da ih ne osuđuju i da pokušaju da razumeju šta ih privlači određenoj grupi.

Godinama kasnije, pitanje i dalje ostaje

Više od dve decenije nakon Filipove smrti, njegova majka i dalje pokušava da skrene pažnju na opasnost manipulativnih grupa.

Za nju, ova priča nikada nije bila samo porodična tragedija.

„Moj jedini cilj bio je da istupim u javnosti kako bi druge porodice shvatile da taj paralelni svet koji postoji pored nas nije bezazlen.“

Filip Tomović ostao je upamćen kao mladić koji je imao planove, porodicu koja ga je volela i budućnost koja je trebalo tek da počne.

A njegova majka i danas traži odgovore na pitanja koja su ostala bez konačnog objašnjenja.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

VIDEO: Ovo je kao neka sekta, nisu mi dali da izađem: