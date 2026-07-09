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Skoro devet godina nakon smrti vođe ozloglašenog kulta Čarlsa Mensona, otkrića o njemu i dalje izbijaju na površinu uključujući i jedno šokantno saznanje o njegovom poreklu.

Foto: Hulu/youtube

Megazin People otkriva detalje predstojećeg dokumentarca „Moj deda Čarls Menson” (My Grandfather Charles Manson). Naime, režiserka Sofija Medoks saznaje da je potomak ozloglašenog osuđenog kriminalca i počinioca nekoliko jezivih ubistava kasnih 1960-ih što označava novu granu Mensonove stvarne porodice koja do sada nije bila javno otkrivena.

Foto: Hulu/youtube

Nakon što je uradila DNK test, Medoks saznaje istinu o svom ranije nepoznatom dedi nekome ko neverovatno liči na njenog oca, Danijela Argueljesa. Ovo lično otkriće je potom uvlači u lavirint dok se bori sa svojim novim identitetom, istovremeno učeći više o rasprostranjenom podzemlju koje je okruživalo porodicu Menson, koja je bila odgovorna za zloglasno ubistvo tada trudne Šeron Tejt i još šestoro ljudi tokom dve noći u avgustu 1969. godine.

Dok Medoks prati život svog dede, „njena genetika otključava nikada ranije objavljene zapise i ekskluzivne audio-snimke koji osvetljavaju Mensonovu patologiju na zapanjujuće načine”, navodi se u zvaničnom sinopsisu, koji dodaje:

Ozloglašeni vođa kulta Čarls Menson:

1/9 Vidi galeriju Čarls Menson Foto: CSU Archives Collection / Everett / Profimedia, XPUSJP / Backgrid UK / Profimedia, EPA

„Što više Sofija otkriva, to njen odnos sa ocem postaje zategnutiji. Za Sofiju nema povratka. Šta je to nasledila i kako će se obračunati sa porodičnim nasleđem?”

„Nakon što sam putem DNK testa saznala da je Čarls Menson moj deda, počela sam da snimam samu sebe jer nisam znala kako drugačije da se nosim sa tom vešću”, ekskluzivno kaže Medoks za PEOPLE o projektu čija je premijera zakazana za sredu, 22. jul.

„Ono što je počelo kao način da procesuiram šokantno porodično otkriće, pretvorilo se u dublju istragu o generacijskoj traumi, identitetu i tome da li smo predodređeni da ponavljamo priče koje nasleđujemo. Na kraju krajeva, nadam se da film podseća ljude da, iako ne možemo da biramo odakle dolazimo, možemo da izaberemo šta ćemo uraditi sa tom istorijom”, nastavlja ona.

1/7 Vidi galeriju Unuka Čarlsa Mensona Foto: Hulu/youtube

Pre otkrića o Mensonovom poreklu u ovom dokumentarcu, javnosti je bilo poznato da je on imao tri sina: Čarlsa Mensona Mlađeg, Čarlsa Lutera Mensona i Majkla Brunera. Menson Mlađi — koji je kasnije legalno promenio ime u Džej Vajt — rođen je u braku sa Rozali Džin Vilis 10. aprila 1956. godine, prema krštenici do koje je došao Los Angeles Magazine. Malo toga se zna o Mensonovom najstarijem sinu, koji je izvršio samoubistvo u 37. godini, 29. juna 1993. godine, navodi CNN.

Menson Mlađi je iza sebe ostavio punoletnog sina, Džejsona Frimena, kome je dodeljeno starateljstvo nad Mensonovim posmrtnim ostacima nakon što je ovaj preminuo u zatvoru 2017. godine, izvestio je tada The Northwest Florida Daily News. Čarls Luter je bio sin Mensona i Leone Rej Muser (koja je takođe bila poznata kao „Kendi Stivens”). On je legalno promenio ime u Džej Čarls Vorner 1976. godine i preminuo je 2007. u Koloradu, navodi The Las Cruces Bulletin.

Rođen kao Valentajn Majkl Menson 1968. godine, Bruner je Mensonov sin sa Meri Terezom Bruner, ranom članicom porodice Menson, piše Los Angeles Times. Njegovi baba i deda po majci, Elsi i Džordž Bruner, zvanično su ga usvojili 1976. godine, i Majkl od tada živi prilično povučeno nakon što je odrastao na Srednjem zapadu. Kako se navodi, radi u proizvodnji, ima odraslog sina i živi sa svojom partnerkom.