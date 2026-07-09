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David i Ali dugo su hteli da usvoje dete, a nakon što su ugledali Markusa, znali su da je suđeno da im on bude sin. Nakon višemesečnog procesa, beba iz Indonezije napokon je stigla u njihov dom. Međutim, nisu očekivali da će godinama kasnije saznati strašnu istinu.

Par se suočava sa mogućnošću da izgubi sina jer se veruje da je on prokrijumčaren u Singapur. Markus je jedno od najmanje dvadesetoro dece za koju se tvrdi da su ilegalno kupljena u Indoneziji i dovedena u Singapur kako bi bila usvojena. Gotovo 20 ljudi je prošle godine uhapšeno zbog navodne trgovine ljudima i njima se sada sudi u Zapadnoj Javi. To znači da bi vlasti mogle da odluče da li Markus i ostala deca treba da ostanu sa svojim usvojiteljima ili da budu vraćeni biološkim roditeljima u Indoneziji.

Ilustracija Foto: Shutterstock

"Anksioznost je uvek tu, negde u podsvesti. Uvek postoji pomisao da bi mogli da odvedu Markusa", rekao je ovaj par za BBC. Ali i David su oduvek hteli dete, ali je ona prošla kroz nekoliko bolnih spontanih pobačaja. Zato su odlučili da usvoje dete, za šta je bilo potrebno veoma mnogo vremena.

Na kraju su uradili ono što su uradili i mnogi drugi Singapurci odlučili su da usvoje dete u inostranstvu. Odabrali su lokalnu agenciju specijalizovanu za organizovanje usvajanja indonežanskih beba. Ubrzo su imali video-poziv na kojem su prvi put videli Markusa.

"Šta je bilo tako posebno kod njega što nam je privuklo pažnju? Veoma je pametan! Nasmejao nam se", prisetio se David. Par je platio desetine hiljada dolara za troškove agencije, pravne troškove, troškove za dete i simboličan iznos za biološke roditelje. Nekoliko meseci nakon prvog poziva, Markus je stigao u Singapur, a čim su ga David i Ali prvi put uzeli u naručje, znali su da im je njihov sin suđen.

Markusovo usvajanje u Singapuru brzo je odobreno, a poslednji korak bio je podnošenje zahteva za državljanstvo. Par je očekivao dobre vesti kada su ih imigracioni službenici pozvali na sastanak, ali to se nije dogodilo. Rečeno im je da je zahtev za državljanstvo suspendovan jer je moguće da je Markus prokrijumčaren u Singapur.

roditelji/ilustracija Foto: cbp-photo / Alamy / Profimedia

Zbog Markusovog slučaja, ali i slučaja dvadesetak druge dece, ukupno 19 ljudi se sada suočava sa suđenjem. Optuženi su za ilegalnu kupovinu dece i njihovo prebacivanje u inostranstvo radi "eksploatacije", pritom falsifikujući dokumenta kako bi izgledalo da su deca legalno usvojena. Na sudu je otkriveno da je najmanje 12 od 20 beba već ušlo u Singapur, ali su tamošnje vlasti odbile da potvrde te brojke.

Tužioci navode da je vođa ove grupe krijumčara žena po imenu Li Sju Luan, koja je priznala da je davala bebe na usvajanje četvorici kontakata koji su obećali da će platiti najmanje 18.000 singapurskih dolara za svaku bebu. Luan je optužena za regrutovanje ljudi koji će delovati kao posrednici, pronalaziti bebe, brinuti se o odojčadi i falsifikovati dokumenta. Posrednici su navodno pretraživali društvene mreže tražeći roditelje zainteresovane za davanje svoje dece na usvajanje. Međutim, u jednom slučaju, jedan od posrednika se navodno predstavio kao žena koja želi da usvoji dete, a sve kako bi uverio jednog muškarca da se odrekne svog novorođenog sina. Nakon što bi pronašli bebe, odvodili su ih u kuću u Pontijanaku, gde su se o njima brinule unajmljene dadilje. Li je u međuvremenu unajmila nekoga da falsifikuje izvode iz matične knjige rođenih i dokumenta o usvajanju.

Suđenje za trgovinu dece Singapur Foto: Dimas Rachmatsyah / Zuma Press / Profimedia

Tužioci traže zatvorske kazne od pet do deset godina za optužene. Što se tiče Davida i Ali, oni još uvek nisu dobili potvrdu od vlasti da je Markus jedno od prokrijumčarene dece. Međutim, BBC je pronašao jasne znake da bi to moglo biti istina. Pregledajući sudska dokumenta, ovaj medij je pronašao Markusovo puno indonežansko ime koje se spominje na spisku navodno prokrijumčarene dece. Osim toga, indonežanska podružnica Interpola identifikovala je singapursku agenciju za usvajanje koja je učestvovala u ovom slučaju, a koja je dovela Markusa Davidu i Ali.

Singapursko Ministarstvo unutrašnjih poslova odbilo je da odgovori na pitanje o tome da li istražuju agenciju i navodne saradnike Li Sju Luan, napominjući da su indonežanski sudski procesi još uvek u toku. Ministarstvo socijalnog i porodičnog razvoja navelo je da su agencije za usvajanje odgovorne za osiguravanje da njihove bebe dolaze iz proverenih izvora, kao i da moraju da sprovode rigorozne provere. David i Ali kažu da im mogućnost da je njihov sin možda žrtva trgovine ljudima nikada nije pala na pamet. Dodali su da su se potrudili da spovedu sopstvene provere, ali da im je znanje bilo ograničeno. Uz to, to im je bio prvi put da usvajaju dete. Par tvrdi da je teret odgovornosti na singapurskoj vladi, s obzirom na to da su njeni zvaničnici sproveli detaljne provere tokom procesa odobravanja Markusovog usvajanja.

Tokom suđenja u Zapadnoj Javi, svedok Dani Hidajat rekao je da je bio nezaposlen i da je bankrotirao kada je njegova supruga bila trudna sa njihovim petim detetom. Rekao je da njihova "finansijska i ekonomska situacija nije bila spremna". Hidajat se pridružio Fejsbuk grupi za usvajanje, gde mu se javila žena koja je tvrdila da ne može da ima decu. Dogovorili su se da ta žena može da usvoji dete kada se ono rodi. Žena je Hidajatu dala pet miliona rupija i obećala mu još dva miliona, a Hidajat je rekao da mu je novac bio potreban za suprugin oporavak. Kasnije je otkriveno da je žena koja je usvojila njegovo dete zapravo posrednica za trgovinu ljudima, a Hidajat je taj koji ih je na kraju razotkrio. Naime, kada nije primio drugu uplatu, otišao je u policiju tvrdeći da mu je sin otet. Policija je ubrzo uhvatila ženu i, nakon pregleda njenog telefona, otkrila da je nabavila još na desetine beba za usvajanje u Singapuru i Indoneziji. Hidajatov sin je na kraju pronađen i o njemu trenutno brine socijalna služba.

Suđenje za trgovinu dece Singapur Foto: Dimas Rachmatsyah/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Optuženi u slučaju Zapadne Jave tvrdili su da su pomagali porodicama i da nisu bili svesni da je ono što su činili protivzakonito. Sju Luan je rekla kako "nije znala da je pogrešno" slati bebe na usvajanje u inostranstvo. David i Ali sa nestrpljenjem iščekuju presudu, a ostaje da se vidi šta će se dogoditi sa Markusom i ostalim bebama. Indonežanski aktivisti za ljudska prava i zvaničnici navode da bi deca trebalo da se vrate biološkim roditeljima, ali se neki ne slažu sa njima, s obzirom na to da će, kada se suđenje završi i odluka o sudbini dece bude donesena, ta deca već godinama biti pod negom svojih usvojitelja u Singapuru.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)