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U današnje vreme sve više mladenaca se venčava tek nakon što dobiju dete i velika im je želja da ono prisustvuje njihovom sklapanju braka. Međutim, neki roditelji ipak pređu svaku granicu dobrog ukusa.

Snimak sa jedne svadbe zgrozio je javnost. Naime, na njemu se vidi kako mladenci u sali za venčavanje idu ka matičaru, međutim, kada se kamera spusti ka šlepu venčanice može se videti prizor koji je izazvao brojna negodovanja. 

Na dugačkom šlepu je ćebence na kojem leži beba od tek nekoliko meseci i kako mladenci koračaju oni bukvalno vuku dete sa sobom. Ovaj video postao je viralan na društvenim mrežama i izazvao brojne osuđujuće komentare, a mnogi nisu štedeli reči dok su gledali potpuno bizaran kadar.

Iako je ideja da njihov sin prisustvuje venčanju krajnje simpatična i emotivna, način na koji su to sproveli u delo je potpuno pogrešan. 

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Pozivnica za venčanje mladenaca iz Rume Izvor: Privatna arhiva