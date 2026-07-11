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Od svih opasnosti sa kojima se suočavaju ljubitelji adrenalina na egzotičnim destinacijama, najopasnije su one koje ne možemo da vidimo i one na koje ne računamo. Da je neznanje rizično, uverio se mladi avanturista Džejk Dobs koji je, kako sam kaže, preživeo najgoru noćnu moru.

Dok se uspinjao uz vulkan na Gvatemali koji se aktivno dimio, Džejk se verovatno osećao kao da je na vrhu sveta. Po povratku, međutim, primetio je nešto neobično na svojoj nozi i hitno otišao kod doktora. Tamo su mu lekari otkrili nešto što je izazvalo izrazito gađenje - da larve sada žive u njegovom stopalu.

Zašto larve žive u ljudskoj koži?

Ovo stanje se stručno naziva mijaza. Kako objašnjava doktorka Dana Figura, mijaza je parazitarna infekcija kože i sluzokoža uzrokovana larvama muva.

Naime, najčešće se dešava u tropskim predelima, kada vas ugrize komarac koji sa sobom nosi jaja štrkljeva, odnosno vrste muva čija se larve razvijaju u unutrašnjosti kože sisara. Ta jaja su male, lepljive, žute ili kremaste mrlje čvrsto pričvršćene za domaćina. Toplota ljudske kože pomaže larvama da se izlegu, uđu u kožu i počnu u njoj da žive.

Larve su posebno opasne ukoliko se nađu blizu oka ili uha, pošto se hrane okolnim tkivom. Zbog njih, ljudi mogu da oslepe i da ogluve.

Simptomi

Simptome ovog stanja lako je ignorisati. Na mestu na koži gde je došlo do kontakta sa larvom nastaju edematozni noduli, koji su upaljeni i podsećaju na čireve. Međutim, njih ne smete da dirate. Stiskanjem promene iz rane izlazi sekret. Promene su praćene svrabom, iritacijama i bolom.

Ukoliko je larva ušla u nos, može doći i do krvarenja i lokalne zapaljenske reakcije. Takođe su moguće sekundarne infekcije, kada se stvaraju abscesi i celulitis, a ređe su komplikacije u vidu upale moždane kore, sluzokože ili upale ždrela, prenosi Stetoskop info.

Kako se leče ovi crvi?

Kako je objasnila doktorka Dana Figura, u Džejkovom slučaju, larva se zadržala u stopalu. Iz tog razloga, zahvat je bio hirurški, jednostavan i rutinski.

Mesto na koje je ušla larva pokrije se vazelinom i čeka se da ona ostane bez vazduha. Čim larva izađe na površinu, pincetom se čupa i daje se antibiotska injekcija. Ukoliko infekcija nastupi u predelu uha, oka i nosa, neophodno je konsultovati specijalistu.

Ako odlazite na mesta gde je koncentracija komaraca velika, doktorka Figura savetuje da obavezno poneste sprej protiv insekata i nipošto ne idite bosi. Ako ipak primetite čir koji se pomera, nipošto ga ne dirajte nego se odmah obratite lekaru.

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