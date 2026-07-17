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Ukrajinska doktorka Tatjana Anisimova Bjelous podelila je u javnosti nesvakidašnje svedočanstvo o događajima koje je, prema sopstvenim rečima, proživela nakon što je proglašena mrtvom. Ona je tvrdila da se vratila u život tri dana nakon što joj je srce prestalo da kuca, a da je za to vreme njena duša napustila ovozemaljsko telo i prošla kroz raj, čistilište i pakao, pre nego što se ponovo probudila.

Šokantan obrt u bolničkoj mrtvačnici

Tatjana je "preminula" usled komplikacija tokom operativnog zahvata na mozgu, gde joj je otklanjan tumor u medicinskoj ustanovi u Odesi. Kada su članovi njene porodice nakon tri dana došli da preuzmu njene posmrtne ostatke, u bolničkom hodniku su se suočili sa nezamislivim informacijama.

"Telo nije ovde. Tatjana je oživela," saopštili su im zaprepašćeni lekari.

Pogledajte u galeriji fotografije doktorke Tatjane:

1/7 Vidi galeriju Doktorka Tatjana Anisimova Bjelous doživela kliničku smrt Foto: Printscreen YT/Proneboinfo, Printscreen, Youtube Printscreen / Proneboinfo

Rodbina je bila u potpunom šoku, ubeđena da je u pitanju neumesna šala. Jedini koji nije gubio nadu bio je njen suprug Vjačeslav, koji je tvrdio da je imao unutrašnji predosećaj da će mu se žena vratiti jer mu je to, kako kaže, signalizirala viša sila.

"Probudila sam se u mrtvačnici"

"Zbog raka na mozgu završila sam na operaciji, a nakon tri dana probudila se u mrtvačnici" – opisala je Tatjana. Prema njenim rečima, prva stvar koju je ugledala po povratku svesti bila je zaposlena žena u beloj suknji, koja je od straha glasno vrisnula.

"Ta žena je prebledela, a zatim počela da viče. Upitala sam je - Zašto ti vičeš, mene sve boli, a ona je sva izbezumljena odjurila iz mrtvačnice," prisetila se lekarka, napominjući da se nakon toga umotala u čaršav kojim je prethodno bila pokrivena.

Vantelesno iskustvo

Tatjana objašnjava da je celo iskustvo otpočelo još u hirurškoj sali, gde je sa visine posmatrala sopstveno telo na stolu i medicinski tim koji je bezuspešno pokušavao da je reanimira. Iako je stajala tik uz njih i vikala da ne želi da umre, niko je nije konstatovao. Ubrzo se našla u bolničkom hodniku, gde je videla muža kako na kolenima upućuje molitve.

Doktorka Tatjana Anisimova Bjelous doživela kliničku smrt Foto: Printscreen YT/Proneboinfo

"U jednom trenutku našla sam se u tunelu koji je bio hladan, taman i vlažan... ali sam na kraju ugledala svetlost. Svetlost je bila predivna i jarka. U njoj su se nazirali obrisi čoveka u beloj haljini koja je lepršala. Pomislila sam da je to Isus Hrist. Kad sam došla pred njega pala sam na kolena, a on mi je rekao - Ustani, nisam ja Hrist. Predamnom ne smeš da klečiš, ja sam anđeo, poslao me je Bog," ispričala je Tatjana.

Uvid u sopstvene grehe

Ona dalje svedoči da joj je stvoritelj tada otvorio takozvanu Knjigu života, prikazavši joj sve njene dotadašnje postupke, izgovorene reči i skrivene misli.

"Lagala sam, nisam bila pokorna, kažnjavala sam i tukla decu... Nisam ih učila da ljube Boga, već da ga se plaše," iskreno je priznala.

Kada se branila time da je redovno čitala Bibliju, nebeska bića su joj predočila svitak na kome se videlo da je to činila odsutno i površno.

"Čitala bih stihove, a razmišljala o tome kako moram da idem na posao, odvedem decu u vrtić, šta da skuvam danas. Molila sam i uvek tražila nešto, ali nikad nisam zahvaljivala," objasnila je ona.

Doktorka Tatjana Anisimova Bjelous doživela kliničku smrt Foto: Printscreen

Ipak, saopšteno joj je da su joj propusti oprošteni zahvaljujući žrtvi na Golgoti, nakon čega joj je prikazana scena raspeća.

Tatjana tvrdi da je potom sprovedena kroz raj – prostor ispunjen mirom i svetlošću, gde duše pravednika posmatraju svet i mole se za žive. Tamo je prepoznala i svoje rano preminulo dete.

"Nazvao me je mamom. Tada sam shvatila da je to moje dete. Jedino što sam htela da ga zagrlim. Ali anđeo to nije dopustio jer sam bila predodređena da se vratim na zemlju," navela je ona.

Na istom mestu je videla i svog oca, koji je izgledao podmlađeno i spokojno jer je uspeo da se pokaje pre same smrti. Nakon prolaska kroz gustu maglu, slika se drastično promenila - zamenili su je nesnosna jara, neprijatni mirisi i jeziva buka.

"Tamo nema vode, tamo je takva suša da sam osetila kao da mi puca koža... To mesto je prvi krug pakla poznatiji kao čistilište," opisala je svedokinja, objašnjavajući da tu borave duše koje vide raj, ali u njega ne mogu da kroče dok čekaju konačni sud.

U mračnijim sferama prisustvovala je scenama gde demoni kažnjavaju grešnike, naročito one koji su širili mržnju i spletke. Među njima je prepoznala i rođenu baku.

Doktorka Tatjana Anisimova Bjelous doživela kliničku smrt Foto: Printscreen

"U jednom od krugova pakla videla sam svoju baku. Iako je išla u crkvu, volela je da ogovara i proklinje. Imala je užarenu štipaljku koja joj je vukla jezik... Pretvorila bi se u prah i opet sve u krug," ispričala je plačući.

Povratak na zemlju

Najveće iznenađenje za nju je bilo kada je među napaćenim dušama videla jednog poznatog, aktuelnog političara koji je u tom trenutku na zemlji još uvek bio živ.

"Upitala sam anđela - Pa otkud on tu? On je živ. Odgovorio mi je da je taj čovek sklopio pakt sa sotonom i prodao mu svoju dušu," navodi Tatjana.

Kada joj je pokazano sve što je bilo potrebno, anđeo ju je laganim pokretom vratio nazad u materijalni svet.

Nakon što se probudila, Tatjana je shvatila da joj je pružena nova prilika kako bi širila svedočanstvo o višoj milosti. Od tog momenta ona aktivno razgovara sa ljudima o svom onostranom iskustvu i ukazuje na važnost duhovnog pročišćenja, a njena ispovest i dalje izaziva brojne rasprave i intrigira javnost.

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