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Danijel Šalipur iz Priboja i Rina iz Kazahstana u braku su i imaju ćerkicu. Sa brojnim fanovima širom sveta dele zanimljivosti iz svog mešovitog braka.

Supružnici žive u Beogradu, ali neretko obilaze i Srbiju kao i ostatak sveta upijajući različite kulture i deleći iskustva. Njihov veoma simpatičan odnos mnoge je oduševio, a fanove iz Srbije uvek nasmeje Rinino upoznavanje naše kulture, običaja i privikavanje na jezik i običaje.

"Jednog dana udaš se za Balkanca i od tada ti život izgleda ovako" napisala je Rina u jednom od snimaka na Instagramu koje je mnoge oduševio.

Kako su se upoznali Danijel i Rina?

Danijel je Rinu prvi put video na Instagramu. Bez velikog plana i bez velikih očekivanja.

"Ne znam ni sam. Pronašao sam je na Instagramu, počeli smo da se dopisujemo, družili se, malo zezali i tako se desilo da zajedno živimo", priča on.

Danijel je moler, u Kazahstan je otišao poslovno i tamo proveo oko sedam godina. Nije očekivao da će mu posao doneti ljubav. Rina je tada živela slobodnim životom, ali kako kaže, danas je sve drugačije.

"Bio je slobodan život, ali sada imam ćerku i majčinstvo je potpuno drugačiji život. I bilo je veselo."

Upoznali su se 2020. godine, a venčali 2023. u Beogradu. Svadbu su napravili u etno restoranu, bez velike pompe, ali sa mnogo topline. Rina priznaje da joj nije bilo lako jer je bila daleko od svoje porodice.

"Nisam nikoga znala na svadbi. Svi su bili sa njegove strane. Moji nisu ni znali da ćemo praviti venčanje ovde. Brzo smo doneli odluku. Bolje sad nego kasnije."

Ipak, kaže da je bilo veselo, da su svi plesali i da je atmosfera bila iskrena.

Na početku su komunicirali na ruskom jeziku, jer ga Danijel govori odlično.

"Ja sam na početku mislila da je on Rus i da laže koliko dobro priča ruski", kaže Rina uz smeh.

Srpski je bio najveći izazov.

"Htela sam da pričam sa ljudima, ali nisam mogla. Jezik mi je bio najveći izazov."

Danijel objašnjava da je jezik učila kroz svakodnevicu.

"Išli smo na slave, rođendane, druženja... 'Dobar dan', tamo 'vamo, i tako."

Danas Rina kaže da želi da bude prava srpska snajka.

"Sve učim, sve probam. Moram da upoznam tradiciju, praznike, da živim kao svi."