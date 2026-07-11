Slušaj vest

Njujorčanka Filis Čester u knjizi "Američka nevesta u Kabulu" otkrila je kako joj je mladalačka zaljubljenost donela agoniju od života, te da je jedva preživela period braka sa suprugom iz Avganistana.

Ovi memoari istaknute aktivistkinje i feministkinje donose priču o mladoj američkoj Jevrejki koja se udaje za stranog studenta iz Avganistana i odlazi da živi sa njim u porodičnom stambenom kompleksu u Kabulu, u Avganistanu. Česler upoznaje svog muža početkom 1960-ih godina, dok je još bila studentkinja i romantična duša, očarana mogućnostima egzotičnog života. Međutim, život u Kabulu nije romantičan.

Skoro odmah se suočava sa izazovima života u muževljevoj muslimanskoj porodici. Bori se da shvati svoje mesto i da se slaže sa ženama u domaćinstvu, uključujući i žene svog svekra. Hvata se u koštac sa nedostatkom slobode za žene, počevši od gubitka pasoša koji joj je oduzet na aerodromu pa sve do društvenih običaja koji joj ograničavaju mogućnost da istražuje grad van zidova kuće u kojoj živi. Zapravo, hrana je umalo ubija, a njena rodna zemlja skoro da odbija da je primi nazad.

Studenstska ljubav

Česlerova je imala samo 18 godina kada se zaljubila u zgodnog starijeg Avganistanca koga je upoznala na studijama u Bard univerzitetu. Nakon zabavljanja od dve godine, Česlerova je rekla tadašnjem dečku Abdulu Karimu da želi da njih dvoje odu na neko putovanje. On je pristao, ali samo pod uslovom da je oženi! Na opšte zaprepašćenje svoje porodice ona je pristala! Udala se za njega, a ni otac ni majka nisu prisustvovali ceremoniji.

Foto: Yasmine Mohammed/youtube

Drama nakon medenog meseca

Nakon medenog meseca u Evropi, Abdul je rekao da će svratiti u Avganistan samo da ona upozna njegove roditelje pa idu dalje na put. Filis nije mogla ni da sanja kolika je to bila laž. Čim su sleteli Karim je nagovorio ženu da preda pasoš jer je to "samo formalnost i dokument će joj biti vraćen".

Od tog trenutka ona je postala njegova robinja. Saznala je da nije jedina njegova žena, kao i da bez pasoša nema nikakva prava u Avganistanu. Odvedena je u prostranu kuću svog svekra gde su živele njegove tri žene, 21 dete, dvoje unučadi i sluge.

Karim skoro uopšte nije provodio vreme sa novopečenom suprugom. Ona je poverena svekrvi koja je odmah počela da je ponižava. Davala joj je hranu od koje je nenaviknutim strancima uvek bilo muka, a nije prokuvavala vodu od koje je Filis uskoro dobila dezinteriju. Kuću nije smela da napušta bez obezbeđenja i iz nje je izašla samo šest puta.

"Nemam slobodu. Nigde ne smem da odem. Njegova porodica me gleda sumnjičavo, a majka pokušava da me preobrati u islam", napisala je Filis u svojoj knjizi.

Kako je svekrva neprekidno ponižavala odlučila je da prihvati drugu veru u nadi da će tortura prestati. Pogoršala se. U očaju, tri puta je pokušala da dođe do američke ambasade, ali bez pasoša nije imala prava kao Amerikanka. Postala je očajna.

Trpela je nasilje, izgubila bebu

"Muž me je tukao. Nisam mogla ni da sanjam da je takav. Da sam znala šta me čeka, nikada ne bih otišla od kuće", pisala je nesrećna žena kojoj će život postati još gori.

Otkazala joj je najbitnija stvar - zdravlje. Kao posledicu zlostavljanja u haremu dobila je hepatitis. Nakon preklinjanja da joj obezbede pomoć, lečio je američki doktor koji joj je rekao da je jedini spas za nju da se leči u inostranstvu. Završila je u bolnici.

Jedne noći se probudila i videla svekrvu kako cima cevčice od infuzije pokušavajući da je ubije. Jedina šansa bila joj je da ubedi glavu porodice, svekra, da je pusti da ode u SAD kako bi preživela. Posle ubeđivanja, on je pristao. Sa njegovim odobrenjem mogla je da napusti Avganistan.

U pokušaju da je zadrži uz sebe, muž je silovao u bolničkom krevetu, ne bi li zatrudnela. Na njeno zaprepašćenje, kada je konačno uspela da sedne u avion za Ameriku, nije imala već dva ciklusa. Bila je trudna.

"Kada je avion poleteo bila sam ispunjena radošću koju moje telo jedva da je uspelo da podnese. Kada sam sletela na tlo svoje domovine, bukvalno sam pala na kolena i poljubila zemlju", otkrila je namučena Česlerova.

Ubrzo po dolasku kući pobacila je.

"Tu odluku je moje telo donelo umesto mene", kratko je napisala.

Spasila se iz braka i počela život iz početka

Poništila je brak sa Abdul Karimom i vratila se na studije. Ona je sada profesor emeritus i predaje psihologiju na Siti Univerzitetu u Njujorku. Tek pola veka nakon torture koju je prošla, kao sedokosa baka, uspela je da ispriča svoju priču.

"Morala sam da podelim istinu o varvarstvu koje sam doživela od strane islamske kulture koja tretira žene kao da su stvari", napisala je ova izuzetna žena.