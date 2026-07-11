Slušaj vest

Nakon smrti svoje bake, Šenon Mekinstri je mislila da se zauvek oprostila od svoje letnje kuće iz detinjstva. Auter Benks je već generacijama posebno mesto za Šenon Mekinstri i njenu porodicu.

Godine 1978, njeni baka i deda kupili su dva placa u mestu Kil Devil Hils u Severnoj Karolini i izgradili ono što je Šenonina baka s ljubavlju zvala njihova „vikendica“.

„Tada tamo nije bilo skoro ničega“, deli 43-godišnja Mekinstri za časopis PEOPLE. „Gledali su kako Auter Benks raste oko njih, ali njihova kuća je ostala jednostavna.“

Foto: shannonmckinstrie/tiktok

Kako je porodica rasla, dograđivali su kuću kako bi napravili mesta za nove članove, nove prijatelje i nove uspomene.

„Vikendica je postala srce naše porodice. Svaka od mojih omiljenih uspomena iz detinjstva dogodila se tamo: gozbe sa rakovima na stolovima prekrivenim novinama, partije karata koje su trajale do kasno u noć, širenje veša na konopac sa bakom, rođaci nagurani u svakoj spavaćoj sobi i dugi dani na plaži nakon kojih su sledile večeri na tremu“, kaže ona.

Međutim, nakon godina uživanja u vikendima i zajedničkom vremenu na ostrvima, njen deda je preminuo 2006. godine. U godinama koje su usledile, baka je odlazila sve ređe, dok su Mekinstri i njeni prijatelji i dalje tamo provodili leta.

Foto: shannonmckinstrie/tiktok

Ali kada je Šenonina baka preminula 2022. godine, kuća je prebačena u porodični fond.

„Nismo mogli da priuštimo da je otkupimo jer su joj bili potrebni obimni radovi, pa smo otišli na jedno poslednje putovanje da se oprostimo. To nam je apsolutno slomilo srce“, priseća se Mekinstri.

Pre nego što su zauvek ostavili Auter Benks iza sebe, Mekinstri je pitala svog tatu da li postoji ikakva šansa da jednog dana kupi prazan plac pored, na kojem njeni baka i deda nikada nisu ništa izgradili.

Ipak, mislila je da to nikada neće biti moguće.

„A onda, tokom perioda tuge, moj muž je otkrio poslovni prihod koji je stajao na zasebnom računu na koji sam potpuno zaboravila“, objašnjava Mekinstri, koja radi kao marketinški stručnjak i kreator sadržaja.

„Zatrpala sam se poslom jer mi je to davalo nešto na šta mogu da se fokusiram.“

„Mesecima kasnije, moj muž Rajan primetio je da, s obzirom na to koliko sam radila, novac jednostavno nije imao smisla“, nastavlja ona.

Foto: shannonmckinstrie/tiktok

Ispostavilo se da je novac koji je zaradila od svojih usluga na društvenim mrežama odlazio na račun koji nikada nije proveravala.

„Počeli smo da istražujemo i shvatili da još uvek imam stari Stripe nalog od svog biznisa na koji sam potpuno zaboravila“, deli ona. „Kada smo se ulogovali i videli stanje, to je bio tačan iznos koji nam je bio potreban da kupimo prazan plac pored vikendice mojih babe i dede. To je bio jedan od onih trenutaka od kojih se i dalje naježim“, kaže ona. „Kada smo shvatili da možemo da ga kupimo, sve se odvijalo prilično brzo. Potom smo uštedeli novac i izgradili kuću godinu dana kasnije!“

Gradnju su započeli u julu 2024. godine, a do maja 2025. njihov novi dom je bio završen. Ona procenjuje da su ukupni troškovi izgradnje iznosili oko 600.000 dolara. Pošto su kupili prazan plac, morali su da grade kuću od nule, što znači da su Mekinstri i njen muž bili uključeni u svaku odluku o dizajnu – od rasporeda prostorija do završnih radova, nameštaja i dekoracije.

„Danas originalna vikendica mojih bake i dede i dalje stoji odmah pored, pod novim vlasništvom, a naša porodica stvara nove uspomene pored nje“, deli Mekinstri.

„Najznačajniji“ deo svega toga, kako kaže, bio je „namerno utrkivanje uspomena na baku i dedu u novi dom“.

„Doneli smo njihove postere za identifikaciju riba koji su visili na njihovim zidovima još od kasnih sedamdesetih. Ponovo smo iskoristili jastuke sa bakine klupe od pruća. Čak smo i ulazna vrata ofarbali u narandžasto kao posvetu narandžasto-belom kuhinjskom podu iz originalne vikendice koji sam volela kao dete. Dole imamo i narandžasti retro frižider“, deli Mekinstri. „Ti mali detalji čine da kuća deluje povezano sa mestom gde je sve počelo.“

Jedan od razloga zašto se upustila u ovo bila je „mogućnost nastavka porodičnih tradicija i nasleđa bake i dede“.

„Kada je originalna vikendica prodata, mislila sam da su ta leta završena. Gradnja kuće pored stare nije bila stvar zamenjivanja te kuće, već želje da naša porodica uvek ima mesto gde će se okupljati; dolazimo tokom cele godine, a prijatelji i porodica takođe borave u njoj i pozajmljuju je“, kaže Mekinstri. Najveća nagrada za ovaj projekat bila je prilika da posmatra kako se njihovi prijatelji i porodica iznova zaljubljuju u plažu.

„Kada vidim svoje ćerke kako stvaraju uspomene sa onim istim rođacima sa kojima sam ja odrasla, provodeći ceo dan na plaži, odlazeći na večere na naša omiljena mesta i igrajući karte do kasno u noć, to mi potvrđuje tačno zašto smo je izgradili“, kaže Mekinstri.

Iako ima još sitnih projekata koje treba završiti, porodica Mekinstri se raduje što će kuću ispuniti novim uspomenama. Šenon deli da je „mogućnost očuvanja porodične tradicije najlepši osećaj na svetu i da često moram da se uštipnem“.

„Ono što su moji baka i deda zapravo izgradili bilo je mesto gde se naša porodica uvek ponovo okupljala. Mi smo jednostavno želeli da nastavimo to nasleđe. Zidovi su novi, ali priča je počela 1978. godine“, kaže ona. „Nadam se da će se jednog dana moje ćerke sećati ove kuće na isti način na koji se ja sećam vikendice svojih babe i dede… ne zbog toga kako je izgledala, već zbog toga kako su se u njoj osećale.“

Iako je bilo teško odreći se originalne porodične vikendice, pomisao da zauvek izgube svoj komadić raja bila je još teža za prihvatanje i na svu sreću, to je nešto kroz šta nikada nisu morali u potpunosti da prođu. Sada su pred Šenon i njenom porodicom još mnoga, mnoga leta na Auter Benksu.