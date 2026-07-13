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Jedna žena je na društvenim mrežama podelila potresnu priču o poslednjim danima svog oca, čoveka uništenog alkoholizmom, čija je zastrašujuća vizija pakla u bolničkoj sobi dovela do neočekivanog preokreta i promenila njen život.

Njegovo svedočanstvo, kako kaže, "neki ljudi jednostavno moraju da čuju".

Vapaji iz bolničkog kreveta

Opisujući svoje detinjstvo, prisetila se oca kao "divnog" čoveka sve do njene sedme godine, kada se pretvorio u "zlog alkoholičara".

Godinama se borio sa zavisnošću, ali stanje se samo pogoršavalo dok mu nije dijagnostikovana teška ciroza jetre. Nekoliko nedelja pre smrti, dok je ležao u bolnici, dogodilo se nešto što će joj se zauvek urezati u pamćenje. Ušla je u njegovu sobu i zatekla ga kako vrišti i preklinje je da ode.

"Šta nije u redu?", pitala ga je. "Zar ne vidiš da zidovi gore? Izgorećeš, moraš da izađeš!", panično je vikao. Medicinske sestre su pretpostavljale da je reč o delirijumu uzrokovanom apstinencijom, ali ona je osećala da se dešava nešto dublje.

Opisivao je škrgutanje zubima, neizdrživ smrad od kog mu je pozlilo i neprestano je zapitkivao: "Zar ne osećaš taj miris? Zar ne vidiš one životinje?" Upozoravao ju je da stvorenja imaju zube duge nekoliko centimetara i da će je ubiti ako ne pobegne.

Iako mlada, instinktivno je znala da njen otac "ima viziju pakla". Verovala je da ga je Bog sproveo kroz to stravično iskustvo kako bi mu otvorio oči, jer je ceo život bio nevernik.

Mir nakon oluje: neočekivani preokret

"Nikada neću zaboraviti taj dan u bolnici. Pratiće me ceo život", ispričala je. Poslednje dane proveo je u hospiciji, a neposredno pre smrti izrazio je želju da postane vernik i prihvati Isusa u svoje srce.

Njen stric, propovednik, bio je uz njega i zajedno su se pomolili. U tom trenutku, priseća se, u sobi punoj porodice zavladala je potpuna tišina.

"Sobu je ispunio neverovatan mir i po prvi put sam istinski, najjače zaplakala, jer sam znala da je prihvatio Isusa. Osetila sam mir u prostoriji", posvedočila je.

Poslednji put kada je bio potpuno budan, pogled mu je bio usmeren prema dnu kreveta. Soba je bila mračna, osvetljena samo svetlom televizora. Pogledao ju je i upitao: "Zar ne vidiš ono jarko svetlo?". Upitala ga je: "Jarko svetlo?".

Odgovorio je: "I tamo je moja mama. Mama mi je ispod kreveta." Rekao je da vidi svoju majku i predivno, zaslepljujuće jarko svetlo. Nakon toga je zatvorio oči. Pet minuta kasnije, rođaka joj je prišla i rekla da je upravo izdahnuo.

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