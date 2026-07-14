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Jedan od najvećih umova koje je svet ikada video – Nikola Tesla, rođen je 10. jula davne 1856. godine. Njegovi izumi osvetlili su planetu, ali pored genijalnosti u svetu nauke, jedna dirljiva priča o Teslinom prijateljstvu i duhovnosti i dalje fascinira i inspiriše generacije.

Malo ko zna da su Sveti vladika Nikolaj Velimirović i Nikola Tesla bili izuzetno bliski prijatelji. Njihov odnos bio je prožet dubokim međusobnim poštovanjem, a iz milošte su jedan drugog često oslovljavali sa "imenjače".

Foto: Bill Waterson / Alamy / Alamy / Profimedia

Iz tog nesvakidašnjeg prijateljstva proizašla je jedna od najlepših anegdota koja povezuje nauku i veru i koja se i danas, decenijama kasnije, sa oduševljenjem prepričava.

Poseta vladike Nikolaja Nikoli Tesli

Sve se odigralo davne 1927. godine, kada je vladika Nikolaj boravio u Americi.

Tom prilikom posetio je svog slavnog prijatelja, a Tesla ga je, u želji da ga ugosti, poveo u svoju čuvenu laboratoriju.

Foto: Arhiva

Čim je vladika otvorio vrata i zakoračio u prostoriju, Tesla je pokrenuo čak hiljadu točkova i zupčanika. Brujanje mašina i čudesni prizori ispunili su prostoriju, ostavljajući vladiku bez daha.

Zapanjen onim što je video pred sobom, vladika Nikolaj ga je radoznalo upitao: "Imenjače, šta to uradi? Kakva je to sila koja pokreće tolike točkiće?"

Tesla mu je, pomalo zagonetno i sa dozom šarma, odgovorio: "Imenjače, ti si školovan čovek, valjda znaš šta je to?"

Nikola Tesla Foto: printscreen/youtube/ Newsthink

Kada ga je vladika zamolio da mu ipak objasni šta je tačno u pitanju, veliki naučnik je kratko i jasno rekao da je to struja.

Tada je usledilo pitanje koje je zauvek ostalo urezano u istoriju njihovih susreta, a koje nas danas tera da se duboko zamislimo. Vladika Nikolaj ga je upitao:

"Kad si tako veliki stručnjak za struju, reci mi da li će tvoja nauka otkriti način da se ta sila struje vidi golim okom?"

Na to je Tesla, bez trunke sumnje u glasu, odgovorio da se to neće desiti: "Nikada, dok je sveta i veka."

Sveti vladika Nikolaj Žički Foto: Wikimedia Commons

Ovaj iskren odgovor bio je savršen povod za vladiku Nikolaja da izvuče jedan od najmoćnijih zaključaka o ljudskoj prirodi.

"Pa zašto onda narod traži Boga da vidi? Sila postoji i kada se ne vidi", odgovori mu vladika.

Ova moćna poruka nastala iz razgovora o nauci i veri ostaje da odzvanja kao svedočanstvo da se najveće sile u univerzumu ne moraju nužno videti golim okom da bi pokretale svetove.

Ova anegdota zapisana je i u knjizi "Ja, Nikola Tesla", autora Aleksandre Ninković Tašić i Milorada Durutovića, prenosi Blic žena.

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