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Britanac koji je ostao zarobljen na Filipinima tvrdio je da „čeka da umre” nakon što mu je život krenuo užasnim tokom, ostavljajući ga sa trulom nogom, bez vize i bez načina da se vrati kući.

Konan Vajt (60) proživljavao je nezamislive muke. Stopalo mu je unakaženo do neprepoznatljivosti nakon nestručne medicinske procedure, propalog egzorcizma kod lokalnog vrača i godina zanemarivanja. Njegov jeziv pad u ovu noćnu moru počeo je kada je ostavio svoj dotadašnji život i 2018. godine se preselio u ovu zemlju Jugoistočne Azije zbog ljubavi – da bi ga na kraju devojka izbola nožem i ostavila u sirotinjskim četvrtima.

Konan Vajt Foto: GoGetFunding

Sada, bez prebijene pare, nepokretan i gladan, Konan kaže da je zarobljen u kolibi u džungli. Tvrdi da ga meštani drže kao zatvorenika jer kontrolišu jedini ključ od kapije. Pošto su mu sredstva skoro potpuno iscrpljena, a zdravlje se ubrzano pogoršava, plaši se da ga dani dele od smrti.

„To je stvarno to, projekat zvani 'ja' je skoro završen”, rekao je Konan.

Očajni Britanac je za MejlOnlajn ispričao detalje svog paklenog iskustva u filipinskoj divljini, nakon što je pokrenuo hitnu onlajn akciju prikupljanja novca za koju se nada da bi mogla da mu spase život. Konan želi da se vrati u svoj nekadašnji dom u Njuberiju (okrug Berkšir, Velika Britanija) i moli Britansku ambasadu da ga spase iz ove noćne more. Iz Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije (FCDO) saopštili su da su upoznati sa njegovim slučajem.

Od ljubavne bajke do napada nožem

Ovaj bivši britanski državljanin se preselio na Filipine 2018. godine nakon što je upoznao jednu ženu preko hrišćanske aplikacije za upoznavanje. Uzbuđen zbog novog početka, dao je otkaz na poziciji službenika za ljudske resurse u kompaniji.

Međutim, svet mu se brzo srušio kada je shvatio da je napravio opasnu grešku i zaljubio se u ženu koja je, kako tvrdi, bila umešana u sumnjive poslove i napustila sopstveno dete. Nakon skoro pet godina provedenih sa njom, ona ga je u maju 2022. godine izbola nožem. Konan se prisetio kako je ležao na krevetu pre nego što je ona započela ničim izazvan napad:

„Bio sam na krevetu, a sledeće što znam je da me napada, udara, šamara... a onda me je ubola u stopalo, dva puta. Nemam pojma čime.”

Foto: Foto: Printscreen Youtube / The World News

U paničnom begu, hramajući niz stepenice, ostavio je trag krvi iza sebe. Kada je otišao u policiju, rečeno mu je da neće pokrenuti istragu ukoliko ne plati mito. Sam i povređen, bio je primoran da sam previje rane i pobegne u sirotinjske četvrti Sebu Kiti-ja (Cebu City).

Život u slamovima, pacovi i majmunske boginje

Nakon krvavog napada, Konan je bio primoran da živi u prljavštini punoj pacova veličine mačaka, deleći zajedničko kupatilo sa kobrama. Smeštaj koji je plaćao oko 1.40 funti po noći bio je obična trošna, prljava straćara. Tamo ga je ujeo pacov, usled čega je dobio majmunske boginje.

U leto 2023. godine, tek što se oporavio od kovida i majmunskih boginja, doživeo je katastrofalan pad na autoputu jer mu je imunitet bio potpuno uništen. Tada mu je stopalo potpuno polomljeno. Potražio je pomoć u jednoj privatnoj klinici gde ga je lekar, kako tvrdi, namerno „unakazio” kako bi mu iznuđivao još novca. Par dana kasnije, usled pucanja vodovodne cevi u kući, ponovo je pao niz stepenice i pogoršao povrede. Stopalo mu se deformisalo, inficiralo i počelo da gnoji.

Ubrzo je dobio visoku temperaturu i bio na ivici smrti. Braća njegove tadašnje devojke (koja se nalazila u Maleziji) prevezla su ga trajektom na ostrvo Mindanao kako bi bio primljen u gradsku bolnicu. Međutim, Konan objašnjava da u tamošnjim bolnicama pacijent ne dobija nikakvu negu ukoliko nema pratioca koji spava na stolici pored njega, kupuje lekove i previja rane, jer medicinske sestre to ne rade.

Foto: Shutterstock

Ritualna medicina, vradžbine i sok od kokosa

Po povratku iz bolnice, stanje se nije popravilo. Otišao je da boravi kod majke svoje devojke, gde je, usled njenog nemara, ostao prikovan za krevet godinu dana. Majka mu je branila da ide u bolnicu, tvrdeći da će mu tamo odmah odseći nogu, i ponudila mu da ga ona „neguje” u zamenu za sav njegov novac.

Očajni Konan je pristao, ali mu je ona ukinula lekove za dijabetes i antibiotike, zamenivši ih biljnim lekovima. Dovodila je sveštenike da drže bdenja uz sveće, a jednom prilikom je dovela i ženu vrača koja mu je masirala leđa i neprestano pljuvala oko njega kako bi „isterala zle duhove”. Konan je pristajao na ove rituale jer je bio prestravljen odlaskom u bolnicu.

Kada je postao potpuno deliričan, meštani su ga ipak odveli u bolnicu gde je proveo šest nedelja u agoniji. Tokom 2024. godine operisan je, ali je odbio da potpiše odobrenje za amputaciju. Nakon nekoliko dana vraćen je u kuću starateljke – sa 36 šavova, ali i dalje sa živom ranom koja je trulila iznutra. Tamo su mu duboke rane trljali navodno „magičnim” napitkom od kokosovog cveta, obećavajući mu čudo koje se nikada nije dogodilo.

Zatvorenik u džungli i apel za pomoć

U januaru prošle godine, Konan je prebačen u sićušnu, trošnu kolibu duboko u izolovanim džunglama Mindanaa, u zajednicu koja ima manje od 100 stanovnika.

Meštani ne govore engleski, a on ne govori filipinski. Saznao je i da je njegova devojka u Maleziji pronašla novog partnera. Jede samo jedan obrok dnevno – vodenastu čorbu od tune i krekera koja košta oko 42 penija.

Koliba je okružena gustom džunglom i čuva je najmanje šest pasa. Meštani drže ključ od kapije i ne žele da mu ga daju, tvrdeći da je previše bolestan da bi otišao, dok on veruje da ga drže zbog novca. Jedini izlaz vodi preko opasnog i trulog bambusovog mosta iznad reke pune zmija i oštrog kamenja.

Konan je kontaktirao Britansku ambasadu, ali tvrdi da su bili beskorisni i da su mu samo poslali gomilu linkova i dokumenata. Ambasada je predložila da boravi u nekom prihvatilištu nekoliko meseci, ali Konan ističe da je to nemoguće jer mora da obije pragove raznih državnih službi i podnese dokumentaciju, a nalazi se nepokretan usred džungle, bez novca.

Pokušao je čak i da natera policiju da ga uhapsi kako bi bio odveden u imigracioni centar i deportovan jer mu je viza odavno istekla, ali policija ponovo nije želela da reaguje bez mita. Konan je sada pokrenuo onlajn kampanju za prikupljanje novca u nadi da će uspeti da preživi i sakupi dovoljno sredstava za povratak u Englesku.

Portparol britanskog Ministarstva spoljnih poslova saopštio je za MejlOnlajn da pružaju konzularnu pomoć britanskom državljaninu na Filipinima i da su u kontaktu sa lokalnim vlastima.

Optužili ga da je prevarant

Konan Vajt (60) već više od godinu dana je zarobljen u divljini ostrva Mindanao, gde se oporavlja od povreda. Konan se početkom marta ove godine očajnički obratio redakciji MejlOnlajna kako bi ispričao svoju tragičnu priču i skrenuo pažnju javnosti na užasnu situaciju u kojoj se nalazi. Međutim, pored talasa podrške, njegova priča je naišla na surove komentare i skepticizam, a Konan je otkrio da su ga, nakon očajničkih apela za donacije, mnogi etiketirali kao „prevaranta”.

Zbog straha za sopstvenu bezbednost bio je primoran da obriše objave sa društvenih mreža i sakrije svoju lokaciju.

„Uklonio sam sve objave sa Fejsbuka iz poslednje dve godine jer je previše ljudi ostavljalo grozne, užasne komentare”, rekao je slomljeni Konan za MejlOnlajn.

Nekoliko ljudi je stupilo u kontakt sa njim preko društvenih mreža, izražavajući zabrinutost za njegov život. Tvrdi da mu čak savetuju da ni po koju cenu ne otkriva gde se nalazi, jer mu preti opasnost da bude pretučen ili da prođe još gore. Ovaj čovek iz Berkšira objašnjava da zbog neprestanog maltretiranja na internetu nije spavao tri dana – i pored toga što mu je uspešna akcija prikupljanja novca konačno omogućila da pređe u bezbedniji i čistiji smeštaj gde može da se oporavlja pre puta za Veliku Britaniju.

Uspeh akcije u senci uvreda i pretnji bivše devojke

Konanova kampanja prikupljanja novca skoro je dostigla zacrtani cilj od 3.000 funti, što mu je omogućilo da konačno ima tople obroke, unajmi lokalnu ženu koja mu previja ranu na stopalu i kupi neophodne antibiotike. Ipak, ova podrška je ostala u senci mržnje.

„Ismevaju me, nazivaju me prevarantom i užasnom osobom. Ja nisam uradio ništa osim što sam ispričao svoju priču i sada samo pokušavam da se izlečim. Iako mi je fizički bolje, ovo me psihički strašno pogađa”, iskren je Konan.

Nakon što je njegova priča dospela u javnost, ovaj bivši službenik za ljudske resurse kaže da mu je filipinska bivša devojka (koja ga je izbola u maju 2022. godine) poslala niz uvreda na društvenim mrežama. Konan kaže da je potpuno „izgubila razum” i da ne zna da li želi njegov novac ili samo pokušava da ga provocira zato što je uspeo da pobegne.