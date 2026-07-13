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Francuskom sudu je trebalo sedam godina da stavi tačku na bizaran slučaj koji je šokirao svetsku javnost, a koji uključuje smrt belgijskog milijarderaEhuda Arija Lanijada. Ovaj neverovatno uspešan trgovac dijamantimapreminuo je tokom operacije povećanja penisa, a dvojica estetskih hirurga su zbog toga sada osuđena na uslovne zatvorske kaznei doživotnu zabranu bavljenja medicinom. Njegova životna priča zvuči kao filmski scenario, jer je put od običnog masera do jednog od najbogatijih ljudi Evrope bio posut draguljima, ali i dubokim kompleksima iz mladosti sa kojima nikada nije uspeo da se izbori.

Iako se obično misli da bogatstvo ostaje u nasledstvo, to nije bio slučaj sa Lanijadom. Ovaj milijarder rođen je 1953. godine u Haifi, a svoj radni vek započeo je u salonu za masažu pri jednom hotelu u Tel Avivu. Njegov život se dramatično promenio kada je počeo da radi za kompaniju koja se bavila trgovinom dijamantima, zbog čega se preselio u Afriku.

Dijamant Foto: Reuters 27 Nov 2015

"Moja karijera je počela u Centralnoafričkoj Republici, gde sam radio kao kupac za jednu izraelsku firmu. Kupovao sam dijamante od lokalnih rudara koji su ih vadili zanatskim metodama. Živeo sam u samom srcu džungle", izjavio je Lanijado u jednom intervjuu 2016. godine.

Upravo tamo je razvio svoj najveći talenat jer je naučio da gotovo trenutno proceni potencijal tek iskopanog kamena.

Tokom osamdesetih godina prošlog veka vratio se iz Afrike, ali ne u Izrael, već u Belgiju gde je osnovao kompaniju i započeo ozbiljan biznis. Zbog svog neverovatnog umeća sa dragim kamenjem brzo je postao jedan od najvećih dilera na tržištu, a pisao je i stručne preglede o dijamantskoj industriji u Rusiji.

Tokom dvehiljaditih godina njegovo poslovanje privuklo je pažnju belgijskih poreznika. Između 2001. i 2008. godine neverovatnih 3,5 milijardi dolara profita od prodaje dijamanata jednostavno je nestalo kroz složen finansijski sistem koji je stvorila njegova kompanija.

Nakon glasina da trguje takozvanim krvavim dijamantima, odlučio je da se preseli u Monako gde je kupio najskuplji penthaus vredan 35 miliona evra i osnovao novu konsultantsku firmu. Ipak, kasnije je morao da plati 160 miliona evra kako bi regulisao status prodatog kamenja sa poreznicima.

Foto: Paweł Radomski / Alamy / Profimedia

Mračna strana savršenog života

Svoj apsolutni vrhunac u karijeri doživeo je 2015. godine kada je prodao redak dijamant Plavi mesec težak 12,03 karata za ogromnih 48,4 miliona dolara. Ovaj dragulj na aukciji je kupio preduzetnik iz Hongkonga Džozef Lau za svoju ćerku, odmah ga preimenovavši u Plavi mesec Žozefine. To je bio najskuplji dijamant ikada prodat na jednoj aukciji u tom trenutku.

Međutim, uprkos svom basnoslovnom bogatstvu koje se procenjivalo na preko 4,5 milijardi dolara, njegov privatni život bio je obavijen velom tajne.

Njegovi prijatelji otkrili su da je čuveni biznismen patio od gomile kompleksa koji više priliče nesigurnom školarcu, a najviše ga je mučio njegov nizak rast.

"Prestajao je da razmišlja o visini samo na ono vreme dok mu je računovođa na njegov zahtev čitao informacije o stanju na bankovnom računu, što se dešavalo mnogo puta dnevno", ispričao je jedan njegov prijatelj.

Zbog prevelike opterećenosti fizičkim izgledom, ovaj bogataš je po nekoliko puta godišnje odlazio u istu parisku kliniku na različite estetske korekcije, plaćajući svaku posetu po nekoliko desetina hiljada evra. Takođe, pokušavao je da sačuva mladost intenzivnim bodibildingom i korišćenjem zabranjenih preparata za povećanje mišićne mase.

Foto: EPA Lucara Diamond

Fatalna operacija

Očigledno je da ga je brinula i veličina polnog organa, a upravo taj kompleks ga je na kraju koštao života. Kobnog 2. marta 2019. godine, hirurg po imenu Gi doživeo je najgoru noćnu moru svakog lekara kada je Lanijado doživeo srčani udar na operacionom stolu. Do zastoja srca je došlo u trenutku kada mu je lekar ubrizgao filere u polni organ.

On i njegov asistent su bezuspešno pokušavali da reanimiraju pacijenta čitavih sat vremena. Istraga je kasnije pokazala da je srčanom udaru doprinelo i to što je biznismen neposredno pre procedure ponovo uzeo zabranjene preparate za trening.

Pored toga, ispostavilo se da su licence ovih hirurga odavno istekle, te su sada osuđeni na uslovne kazne od 15 i 12 mesecizatvora i ogromne novčane kazne, a njihova klinika je zauvek zatvorena.

Tuga ove priče ogleda se i u činjenici da su odnosi sa njegovom porodicom bili izuzetno loši. Nedeljama pre smrti on je pokušavao da se sretne sa nekim od svoje dece, ali su ga svi odbili uz izgovor da su previše zauzeti.

Nakon što je preminuo, niko od rodbine nije javno istupio niti učestvovao u dugim suđenjima, već su se samo oglasili šturim saopštenjem.

"Posle završetka svog izvanrednog života, Ehud će se vratiti u domovinu, u Izrael, koji će postati mesto njegovog spokoja. Svima će nam jako nedostajati", glasilo je zvanično saopštenje kompanija i porodice.

Mnogi mediji su zaključili da je sudbina ovog čoveka klasičan primer stare izreke da novac ne kupuje sreću, jer je umro progonjen tinejdžerskim nesigurnostima na samom vrhuncu svog poslovnog uspeha.

(Kurir.rs/ Žena)

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