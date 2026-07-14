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Liv Mekol ostala je bez bešike u 25. godini nakon što je svakodnevno uzimanje ketamina izazvalo toliko teško oštećenje da lekari više nisu mogli da sačuvaju taj organ.

Mlada preduzetnica iz Eseksa u najtežem periodu zavisnosti koristila je i do 15 grama ketamina dnevno. Trpela je nepodnošljive bolove, nije mogla da kontroliše mokrenje, izbacivala je velike krvne ugruške i neprestano imala simptome infekcije urinarnog trakta.

Foto: printscreen/tiktok/@joeandliv

Pošto nijedna terapija nije dala rezultat, Liv je 6. juna 2026. godine podvrgnuta osmočasovnoj robotskoj operaciji. Lekari su joj odstranili bešiku i od dela creva napravili unutrašnji rezervoar za urin, koji sada prazni pomoću katetera kroz mali otvor sakriven u pupku.

„Kao da je neko zapalio moju bešiku“

Liv je ispričala da su joj lekari stanje odstranjenog organa opisali slikovitim, ali zastrašujućim poređenjem.

Prema njenim rečima, bešika je izgledala kao da ju je neko zapalio, a zatim vratio u telo. Oštećenje je bilo toliko veliko da nije postojala mogućnost da se organ oporavi.

Foto: printscreen/tiktok/@joeandliv

Iako se tek nalazi na početku oporavka, Liv tvrdi da joj je nestanak stalnog bola već promenio život.

– Prošla sam kroz dubine pakla da bih stigla dovde. Ne želim da bilo ko drugi ikada doživi ono što sam ja doživela – poručila je ona.

Mlada žena veruje da je među prvim pacijentima u Velikoj Britaniji kojima je ovaj tip operacije izveden robotskim putem u okolnostima koje nisu povezane sa lečenjem raka. To je, međutim, njena procena, a ne zvanično potvrđen podatak britanskog zdravstvenog sistema.

Sve je počelo udarcem konja

Livini problemi počeli su 2023. godine, kada ju je konj tokom treninga preskakanja prepona udario u lice. Udarac joj je teško povredio usta i razbio deo nepca, zbog čega je prolazila kroz brojne stomatološke i druge medicinske zahvate.

Foto: printscreen/tiktok/@joeandliv

Pored fizičkih bolova, nesreća je ostavila ozbiljne psihičke posledice. Liv tvrdi da je imala noćne more, probleme sa spavanjem i simptome posttraumatskog stresnog poremećaja.

U početku je koristila lekove protiv bolova, a zatim je počela sama da uzima ketamin kako bi ublažila bol i mogla da zaspi. Ono što je doživljavala kao kratkotrajno olakšanje ubrzo se pretvorilo u zavisnost koja je trajala oko dve i po godine.

Ketamin joj je, kako je objasnila, pomagao da se privremeno „isključi“ i ne razmišlja o nesreći. Međutim, količina koju je uzimala neprestano se povećavala, sve dok droga nije postala prva stvar za kojom je posezala kada se probudi i poslednja pre nego što izgubi svest.

Bolovi, krv i odlazak u bolnicu

Prvi ozbiljni znakovi oštećenja bili su jaki grčevi u stomaku i leđima, poznati među korisnicima ketamina kao „K-grčevi“. Liv je opisala da bi bol počinjao naglo i bio toliko intenzivan da bi završavala na podu, uz mučninu i povraćanje.

Potom je počela da mokri sve češće, da gubi kontrolu nad bešikom i izbacuje krv. U najtežem periodu morala je da nosi pelene za odrasle, dok su se odlasci u toalet ponavljali na svega nekoliko minuta.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala njena borba:

1/8 Vidi galeriju Liv Mekol ostala je bez bešike nakon dve i po godine zavisnosti od ketamina Foto: printscreen/tiktok/@joeandliv

Njeno zdravstveno stanje nastavilo je da se pogoršava. Smršala je na oko 38 kilograma, dva puta je primljena u bolnicu zbog sepse, a zbog komplikacija koje je povezivala sa ketaminom morala je da bude podvrgnuta i zahvatu na jetri.

Uprkos svemu, Liv lekarima u početku nije priznala koliko ketamina koristi. Kaže da se plašila osude, zbog čega su njeni simptomi neko vreme tretirani kao ponavljane urinarne infekcije, dok pravi uzrok nije bio poznat.

Roditelji je odveli na lečenje

Kada je postalo jasno da sama neće uspeti da se izvuče, jedna prijateljica obratila se njenim roditeljima. Liv se tada već mesecima povlačila od porodice, otkazivala dogovore i gotovo potpuno se izolovala.

Roditelji su došli kod nje i saopštili joj da mora na lečenje. U rehabilitacioni centar primljena je u maju 2025. godine, a navodi da od tada nije uzimala ketamin.

Foto: printscreen/tiktok/@joeandliv

Tek tokom lečenja počela je otvoreno da govori o zavisnosti, ali su fizičke posledice nastavile da je prate. Izbacivala je krvne ugruške veličine prsta, trpela jake bolove i nije mogla normalno da kontroliše mokrenje.

Tokom narednih meseci pokušane su različite metode lečenja, među kojima terapija nerava, rastezanje bešike i pokušaj primene botoksa. Snimanja su ipak pokazala da je šteta trajna i da organ više ne može da obavlja svoju funkciju.

Zašto ketamin uništava bešiku

Dugotrajna i intenzivna upotreba ketamina može da izazove takozvani ketaminski cistitis, teško zapaljenje bešike i urinarnog sistema. Među simptomima su učestalo i bolno mokrenje, nagla potreba za odlaskom u toalet, nemogućnost zadržavanja urina, krv u mokraći i jak bol u donjem delu stomaka.

Prestanak uzimanja ketamina u ranoj fazi kod dela pacijenata može da dovede do ublažavanja simptoma i poboljšanja funkcije bešike. Kod uznapredovalih slučajeva organ može da se smanji, izgubi elastičnost i pretrpi oštećenja koja se više ne mogu popraviti. Tada su nekada neophodni veliki hirurški zahvati, uključujući uklanjanje bešike i preusmeravanje urina.

Šta je „Indijana rezervoar“

Foto: printscreen/tiktok/@joeandliv

Liv nije želela spoljnu kesu za prikupljanje urina, dok joj ni pravljenje nove bešike povezane sa mokraćnim kanalom nije odgovaralo zbog mogućih komplikacija i želje da jednog dana ima decu.

Lekar joj je zato predstavio mogućnost izrade takozvanog „Indijana rezervoara“. Reč je o unutrašnjem prostoru napravljenom od dela creva, koji preuzima ulogu uklonjene bešike i čuva urin u telu.

Rezervoar je povezan sa malim otvorom na stomaku, koji kod Liv prolazi kroz pupak. Ona neće spontano mokriti kroz pupak, kako se može zaključiti iz pojedinih naslova, već će nekoliko puta dnevno ubacivati tanki kateter kroz otvor, isprazniti rezervoar, a potom kateter izvaditi. Spoljna kesa joj nije potrebna.

Operaciju je platio njen otac jer troškove nije pokrila britanska Nacionalna zdravstvena služba. Postoperativnu negu dobila je u Univerzitetskoj bolnici Sautend, a kući je puštena 12. juna. Očekuje je oporavak koji bi mogao da traje oko godinu dana, kao i obuka za samostalno korišćenje katetera.

„Dobila sam priliku za novi život“

Foto: printscreen/tiktok/@joeandliv

Liv kaže da ne želi da se njena priča posmatra samo kao šokantan slučaj, već kao upozorenje ljudima koji ketamin smatraju bezazlenom drogom.

Iako je zahvalna što je dobila priliku da živi bez neprekidnog bola, svesna je da će posledice zavisnosti nositi do kraja života. Sada javno govori o svom iskustvu kako bi druge podstakla da pomoć potraže pre nego što oštećenje postane nepopravljivo.

– Znala sam da taj bol nikada neće nestati. Kada sam shvatila da ga više ne osećam, počela sam nekontrolisano da plačem. Osetila sam da ću ponovo dobiti svoj život – ispričala je Liv.

Video: Saveti za pražnjenje bešike

00:52 Saveti za pražnjenje bešike Izvor: Tiktok/bien.aus