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Senad Mrkaljević (41), rođen u Brčkom i odrastao u muslimanskoj porodici, zaređen je za katoličkog sveštenika u Berlinu. Njegov put do oltara trajao je godinama, a počeo je tajnim čitanjem Biblije i odlascima na ranu nedeljnu misu dok je njegov stariji brat još spavao.

Svečano zaređenje održano je 30. maja u Katedrali svete Hedvige, a obred je predvodio berlinski nadbiskup Hajner Koh. Senad je tog dana postao jedan od četvorice novih sveštenika Berlinske nadbiskupije. Prema navodima Katoličke novinske agencije, u Nemačkoj nema drugog katoličkog sveštenika sa istom životnom pričom.

Pobegao od rata kao sedmogodišnjak

Senad je rođen 21. oktobra 1984. godine u Brčkom, koje se tada nalazilo u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Sa sedam godina je zbog rata napustio rodni kraj sa roditeljima i dvojicom starije braće. Porodica je najpre boravila u Beču, a potom je novi život započela u Berlinu.

Foto: facebook/senad.mrkaljevic

U Brčkom je, kako se priseća, odrastao u sredini u kojoj su muslimani, pravoslavci i katolici živeli jedni pored drugih. Kao dete je kod komšija Srba na televiziji gledao pravoslavnu liturgiju, a potom izjavio da želi da postane imam. Komšija mu je kroz šalu odgovorio da bi mogao da bude sveštenik.

Nekoliko godina kasnije rat je potpuno promenio život njegove porodice.

Dolazak u Nemačku nije mu bio lak. Nije znao jezik, teško se snalazio u školi, a dodatnu prepreku predstavljalo je urođeno oštećenje vida. Zbog svega toga najpre je pohađao specijalnu školu. Njegova starija braća brže su se uklopila, dok se majka često pitala šta će biti sa njenim najmlađim sinom.

Jedini u porodici postio Ramazan

Iako je odrastao u muslimanskom okruženju, vera u porodici nije bila naročito naglašena. Senad je, međutim, još kao tinejdžer pokazivao veliko interesovanje za religiju.

Foto: facebook/senad.mrkaljevic

– Zanimljivo je da sam jedino ja kao tinejdžer postio Ramazan – ispričao je Senad, opisujući sebe kao čoveka koji je oduvek tragao za verom.

Završio je školovanje i 2007. stekao zvanje administrativnog radnika, ali je istovremeno prolazio kroz ličnu krizu i pokušavao da pronađe dublji smisao života. Tada je odlučio da se bolje upozna sa hrišćanstvom.

Prvo je otišao u knjižaru i kupio Bibliju.

Čitao ju je sve češće, a zatim je u berlinskom naselju Šteglic otkrio katoličku Baziliku Gospe od Ružarija. Privukli su ga tišina, sveće i činjenica da je crkva tokom dana bila otvorena, pa je počeo da ulazi, sedi, moli se i razmišlja.

Krišom odlazio u crkvu

Foto: facebook/senad.mrkaljevic

Prvi ulazak u crkvu za njega nije bio jednostavan. Pitao se da li postupa ispravno i trebalo mu je mnogo hrabrosti da napravi taj korak.

Sa 23 godine počeo je nedeljom da odlazi na misu u osam sati ujutru. U početku je sve krio od porodice. Tada je živeo kod starijeg brata, pa bi se iz crkve vratio pre nego što se on probudi.

– Nisam želeo da vodim dvostruki život – objasnio je kasnije.

Kada je odlučio da primi katoličko krštenje, znao je da o tome mora da obavesti najbliže. Posebno je teško reagovala njegova majka, koja ga je molila da još jednom razmisli.

Senad je razumeo njenu zabrinutost. Objasnio je da islam u njihovoj porodici nije predstavljao samo veru, već i važan deo identiteta koji su poneli sa sobom nakon raspada Jugoslavije i odlaska u tuđu zemlju.

Ipak, ostao je pri odluci i kršten je tokom uskršnje noći 2009. godine.

Majka se protivila, ali kontakt nije prekinuo

Foto: facebook/senad.mrkaljevic

Želja da postane sveštenik javila se kasnije, a Senad je dugo razmišljao da li je spreman za takav život.

U međuvremenu je preko večernje škole završio potrebne nivoe obrazovanja i radio u administraciji službe za negu. Bez obzira na neslaganje sa majkom, nije želeo da prekine kontakt sa njom.

Smatrao je da udaljavanje od porodice ne bi bilo dobro ni za njega, niti bi njegovoj verskoj odluci donelo mir. Zato je nastavio da razgovara sa majkom, iako ona dugo nije mogla potpuno da prihvati njegov izbor.

Teologiju je studirao u Studijskom domu „Sankt Lambert“ u Lantershofenu, ustanovi namenjenoj ljudima koji se za sveštenički poziv odluče kasnije. Studije je završio 2023. godine, a prethodno je još 2018. postao kandidat Berlinske nadbiskupije za svešteničku službu.

Želi da spaja ljude različitih vera

Foto: facebook/senad.mrkaljevic

Senad danas služi kao kapelan u parohiji Svete Edit Štajn u berlinskom Nojkelnu, delu grada u kojem žive ljudi različitog porekla i veliki broj muslimanskih porodica.

Upravo zbog sopstvene biografije sebe vidi kao čoveka koji može da gradi mostove između hrišćana i muslimana. Ističe da mnogi pripadnici obe religije veru doživljavaju prvenstveno kao porodičnu tradiciju, kao i da mu je važna tolerancija među hrišćanima, Jevrejima, muslimanima i ljudima koji nisu vernici.

Njegov sveštenički poziv ne svodi se samo na službu u crkvi. Sa parohijanima odlazi na fudbalske utakmice berlinske Herte, razgovara o njihovim svakodnevnim problemima i pokušava da bude dostupan i ljudima koji su se udaljili od crkve.

– Biti sveštenik za mene znači slušati, pratiti ljude i otvarati prostor za nadu – naveo je povodom zaređenja.

Foto: facebook/senad.mrkaljevic

Majka došla na zaređenje

Najemotivniji trenutak njegovog dugog puta dogodio se upravo u Katedrali svete Hedvige.

Majka, koja se godinama teško mirila sa njegovim prelaskom u katoličanstvo i odlukom da postane sveštenik, prisustvovala je zaređenju zajedno sa njegovom braćom. Senad kaže da su njegov izbor vremenom prihvatili i rođaci u Bosni i Hercegovini.

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