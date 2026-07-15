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Gotovo 30 godina nakon ubistva šestogodišnje Džonbenet Remzi, jedan od najpoznatijih nerešenih slučajeva u SAD i dalje je predmet aktivne istrage.

Postoje slučajevi koji s vremenom padnu u zaborav, a postoje i oni koji decenijama ne prestaju da zaokupljuju javnost.

Ubistvo šestogodišnje Džonbenet Remzi jedan je od najpoznatijih nerešenih zločina u američkoj istoriji, a gotovo tri decenije nakon njene smrti policija i dalje pokušava da otkrije ko ju je ubio.

U galeriji pogledajte fotografije Džonbenet Remzi:

1/5 Vidi galeriju Džonbenet Remzi Foto: ABL Studio / Zuma Press / Profimedia, DH Studio / Zuma Press / Profimedia, PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Džonbenet Patriša Remzi rođena je 6. avgusta 1990. u Atlanti. Bila je ćerka uspešnog preduzetnika Džona Beneta Remzija i bivše kraljice lepote Petsi Remzi. Javnosti je postala poznata kao takmičarka na dečjim izborima lepote, gde je osvajala brojne titule, a upravo će njene fotografije s takmičenja kasnije obići ceo svet.

Na jutro 26. decembra 1996. Petsi je nazvala policiju nakon što je u kući pronašla otkupninu od gotovo tri stranice u kojoj je nepoznati otmičar tražio 118.000 dolara za devojčicin povratak.

Policija je satima pretraživala kuću u Bolderu u Koloradu, ali Džonbenet nije pronađena. Tek kasnije tog dana njen otac je sišao u podrum, gde je otkrio telo svoje ćerke.

Obdukcija je pokazala da je devojčica zadobila težak udarac u glavu,a potom je zadavljena improvizovanom omčom (garotom). Smrt je proglašena ubistvom, a istražitelje je od početka zbunjivala kombinacija povreda, dugačko pismo s ucenom i činjenica da telo nikada nije napustilo porodičnu kuću.

Grobno mesto Džonbenet Remzi Foto: Robin Rayne Nelson / Zuma Press / Profimedia

Gotovo od samog početka sumnja je pala na članove porodice. Džon i Petsi Remzi godinama su bili pod lupom javnosti i policije, a deo inspektora verovao je da se ubistvo dogodilo unutar kuće, te da je pismo s ucenom napisano kako bi prikrilo pravi događaj.

Pojedine teorije uključivale su i Džonbenetinog starijeg brata Berka Remzija, koji je u vreme tragedije imao devet godina. Međutim, protiv njega nikada nije podignuta optužnica, a kasnije je uspešno tužio nekoliko medija zbog tvrdnji da je odgovoran za sestrinu smrt.

Inspektori su tokom godina proveravali i brojne druge osobe, uključujući registrovane seksualne prestupnike, porodične poznanike i moguće provalnike, ali nijedan trag nije doveo do optužnice.

Slučaj je tokom godina iznedrio nekoliko glavnih teorija: Teorija uljeza – nepoznata osoba provalila je u kuću, ubila devojčicu i ostavila pismo s ucenom.

– nepoznata osoba provalila je u kuću, ubila devojčicu i ostavila pismo s ucenom. Porodična teorija – smrt je nastala unutar porodice, a otkupnina je napisana kako bi prikrila pravi uzrok.

– smrt je nastala unutar porodice, a otkupnina je napisana kako bi prikrila pravi uzrok. Teorija nesreće – Džonbenet je slučajno zadobila smrtonosnu povredu, nakon čega je neko pokušao da prikrije događaj.

Nijedna od tih teorija nikada nije potvrđena. Veliki preokret dogodio se 2003, kada je s devojčicine odeće izdvojen DNK nepoznatog muškarca koji nije pripadao nijednom članu porodice.

Na osnovu tih rezultata tadašnje državno tužilaštvo 2008. zvanično je oslobodilo Remzijeve sumnje. Ipak, policija u Bolderu kasnije je naglasila da istraga ostaje otvorena, te da DNK sam po sebi nije dovoljan za konačan zaključak.

Slučaj Džonbenet Remzi inspirisao je brojne knjige, podkaste i dokumentarce.

Među najpoznatijima su:

"The Case of: JonBenét Ramsey" (CBS, 2016), u kom tim bivših FBI-jevih agenata i forenzičara iznosi svoju rekonstrukciju događaja. Dokumentarac je izazvao velike kontroverze, a Berk Remzi kasnije je tužio CBS zbog načina na koji je prikazan.

"Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey" (Netflix, 2024), koji se bavi propustima u istrazi i mogućnostima moderne DNK tehnologije da konačno rasvetli slučaj.

Ni gotovo 30 godina nakon ubistva niko nije uhapšen niti optužen.

Policija u Bolderu i dalje vodi slučaj kao aktivnu istragu ubistva. Tokom 2025. i 2026. istražitelji su ponovo obavili razgovore sa svedocima, analizirali nove tragove i nastavili da testiraju dokaze uz pomoć naprednijih DNK metoda.

Otac devojčice, Džon Remzi, poslednjih godina javno poziva vlasti da primene najmodernije metode forenzičke genetičke genealogije kako bi pokušao da se identifikuje nepoznati DNK pronađen na odeći njegove ćerke.

Uprkos brojnim teorijama, medijskim analizama i gotovo tri decenije istrage, ubistvo Džonbenet Remzi ostaje jedna od najvećih američkih kriminalističkih misterija – bez odgovora na najvažnije pitanje: ko je ubio šestogodišnju devojčicu?

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