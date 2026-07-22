Fulan Devi - ušla u bandu da bi se osvetila za grupno silovanje

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Fulan Devi, koja je ubijena iz vatrenog oružja u svojoj 38. godini na pragu sopstvene kuće u visoko bezbednosnoj zoni Nju Delhija usred belog dana, ima osigurano mesto u savremenoj indijskoj istoriji. Bila je opoziciona parlamentarna poslanica, ali je pre toga bila legendarna "Kraljica bandita".

Ovo zvanje donelo joj je mnogo glamura - i dovelo do dugometražnog filma "Kraljica bandita" (Bandit Queen) iz 1994. godine, koji je podržao Channel 4 - ali taj status nije dobio na snazi ne samo zbog učinjenih dela "ozloglašene razbojnice i ubice", već i zbog njene metamorfoze iz zloglasne odmetnice u zakonodavca.

Pogledajte u galeriji fotografije Fulan Devi:

1/11 Vidi galeriju Fulan Devi - postala član bande da bi ubila svoje silovatelje Foto: Printscreen/YouTube/India Today

U ovoj drugoj ulozi nije dala preveliki doprinos parlamentarnim debatama, ali se hrabro borila, više van Parlamenta nego unutar njega, za siromašne i potlačene, klasu u kojoj je i sama rođena. Bila je još vatrenija u potrazi za rodnom ravnopravnošću i pravdom u društvu u kojem dominiraju muškarci, a u kojem je ugnjetavanje i eksploatacija žena izuzetno izraženo. Njena strast nije bila zasnovana na pričama drugih – i sama je bila izložena neopisivom fizičkom i seksualnom zlostavljanju. Upravo to ju je i nateralo u klisure Čambala u centralnoj Indiji, utočište ubica, pljačkaša, razbojnika i gangstera. Rođena je u krajnje siromašnoj, niskokastnoj porodici lađara, kao drugo od četvoro dece. Sa samo 11 godina udata je za mnogo starijeg muškarca - i sadistu. U roku od godinu dana vratila se u roditeljsku straćaru, ali ne zadugo.

Život u odmetništvu i krvava osveta

Banda razbojnika iz više kaste otela ju je i odvela u svoje skrovište u Čambalu. Tako je počela njena kriminalna karijera. Godine 1980. grupno su je silovali odmetnici koji su pripadali višoj kasti Thakura. Svoju osvetu izvršila je 1981. godine, masakrirajući 22 takurska gangstera, uključujući svog nekadašnjeg vođu bande i ljubavnika. To je izazvalo senzaciju i šok širom Indije, kao i masovnu, ali uzaludnu potragu za Fulan.

Godine 1983. predala se vlastima, navodno u zamenu za obećanje da će iza rešetaka provesti samo osam godina. Ipak, puštena je tek 1994. godine. Pokazatelj ozloglašenih pravosudnih kašnjenja u Indiji jeste činjenica da, iako je bila optužena za 49 svirepih zločina, nikada nije bila osuđena.

Međutim, porodice njenih žrtava neprestano su zahtevale da joj se ponovo sudi. Ali, politička vremena u Indiji su se promenila. Niže kaste su odjednom postale važne u indijskoj izbornoj računici. Kastinsko poreklo Devi postalo je njena propusnica za politiku.

Ulazak u politiku

Godine 1996. prvi put je izabrana u parlament sa velikom većinom glasova na listi Samajvadi. Međutim, parlament je raspušten dve godine kasnije i ona je izgubila mandat na narednim izborima, da bi ponovo bila izabrana 1999. godine.

Do tog trenutka već je postala kultna ličnost sa velikim brojem sledbenika, posebno među nižim kastama i nekadašnjim "nedodirljivima". U to vreme se i ponovo udala - njen suprug bio je lokalni političar Umed Sing. Što je još važnije, počela je da posećuje salone lepote i nosi dizajnersku odeću, pridružujući se tako indijskoj srednjoj klasi, iako je i dalje predvodila borbu siromašnih i ugroženih za dobijanje veći prava i moći.

Fulan Devi - postala član bande da bi ubila svoje silovatelje Foto: Printscreen/YouTube/India Today

Napisane su brojne biografije, uključujući knjigu "Indijska kraljica bandita: Istinita priča o Fulan Devi" iz 1991. godine, autorke Male Sen. Ovo delo poslužilo je kao osnova za produkciju Channel 4, što je bio samo jedan od nekoliko filmova snimljenih o njoj. U Indiji je prikazan tek nakon brojnih cenzura i skraćivanja scenografije. Indijske vlasti nisu želele da prikažu eksplicitne scene silovanja i ubistava. Tako su, ironično, filmovi i knjige doneli Fulan ogromnu popularnost, glamur i veliku količinu novca za indijske standarde.

Političke posledice njene smrti

Ipak, okolnosti njene smrti i reakcije koje je ona izazvala ukazuju na to da bi Fulan sada mogla biti moćnija nego u bilo kom trenutku svog života. Masovne i povremeno nasilne demonstracije izbile su u njenoj saveznoj državi Utar Pradeš, najmnogoljudnijoj u Indiji i ključnoj političkoj regiji. Lideri njene partije otvoreno su optužili hinduističku nacionalističku partiju BJP za zaveru i njeno ubistvo. Oni tvrde da je vlada države Utar Pradeš, predvođena partijom BJP, namerno smanjila nivo njenog ličnog obezbeđenja, što je navodno učinjeno i u slučaju drugih opozicionih lidera. Vlada je ove optužbe u potpunosti odbacila.

U Utar Pradešu se u februaru održavaju izbori za pokrajinski parlament. Budući izgledi partije BJP su neizvesni, a najveći izazov dolazi upravo od stranke kojoj je Fulan pripadala. Nju predvodi Muljam Sing Jadav, bivši premijer Utar Pradeša i bivši indijski ministar odbrane. On je obećao da će narod osvetiti ubistvo Fulan tako što će potpuno poraziti BJP na izborima.

Za predsednika republike, K. R. Narajanana, Fulan Devi bila je simbol borbe najsiromašnijih među siromašnima i feminističkog aktivizma u svom najboljem svetlu. Fulan Devi rođena je 10. avgusta 1963., a umrla je 25. jula 2001. godine.

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