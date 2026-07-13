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Ženi kojoj su lekari godinama govorili da su kvržice u dojkama bezopasne na kraju je dijagnostikovan rak dojke, i to nakon što joj je pozlilo od samo jednog piva. Nakon operacije, Keli Gan saznala je da su tumori u njenom telu rasli otprilike deset godina, uprkos redovnim pregledima. Svoju priču podelila je kako bi podstakla druge žene da ne odustaju od traženja odgovora kada osećaju da nešto nije u redu.

Keli Gan je još 2016. godine napipala kvržicu u levoj dojci, ali lekari su joj rekli da je reč o hormonalnoj promeni povezanoj sa gustim tkivom dojke. Četiri godine kasnije, mamografija je otkrila novu kvržicu u desnoj dojci, ali biopsija je pokazala da je dobroćudna. Nastavila je da odlazi na redovne godišnje mamografije, a i ultrazvuk u aprilu 2024. godine pokazao je da je izraslina "verovatno dobroćudna", prenosi Unilad.

Operacija otkrila ono što pregledi nisu

Nekoliko nedelja posle, dok je živela u Belizeu, Keli je nakon samo jednog popijenog piva počela da povraća. Zbog neobične reakcije vratila se u Virdžinija Bič na dodatne preglede, a ultrazvuk i magnetna rezonanca potvrdili su rak dojke u prvom stadijumu. Nakon što se odlučila na dvostruku mastektomiju, lekari su u njenoj desnoj dojci pronašli šest ili sedam tumora.

"Dan nakon dvostruke mastektomije lekar mi je rekao da sam donela jako dobru odluku. Da sam se odlučila samo za lumpektomiju, morali bi ponovo da me operišu jer je u desnoj dojci bilo šest ili sedam tumora", ispričala je.

"Rekao je da sam, s obzirom na njihovu veličinu, rak verovatno imala deset godina. To znači da su biopsija i procena da je izraslina 'verovatno dobroćudna' bile pogrešne. Tumori su već bili veliki, rasli su godinama, a bilo ih je puno više nego što su snimci uopšte pokazali", dodala je Keli.

"Nema ciljne linije u preživljavanju"

Rak se, na svu sreću, nije proširio na limfne čvorove, a lekari su procenili da hemoterapija ne bi donela dovoljno koristi. Budući da su tumori bili zavisni od estrogena i progesterona, najpre je primala terapiju za zaustavljanje rada jajnika, a potom su joj uklonjeni jajnici i jajovodi, te je uvedena u medicinsku menopauzu. Danas uzima tamoksifen.

"Kosti u laktovima bole me i na najmanji dodir. Umor nije nešto što možete odspavati. To je dubok, unutrašnji umor. Ženama je ionako teško da se nose sa hormonima, a ja ne smem da uzimam ni hormonsku supstitucionu terapiju ni testosteron. Jednostavno moram da se saberem i izdržim", rekla je.

Danas svaka tri meseca odlazi na analize krvi i onkološke kontrole, ali kaže da strah od povratka bolesti nikada ne nestaje.

"To što se rak nije proširio na limfne čvorove ne znači da negde u telu ne čuči uspavana ćelija raka. Nikada niste 'slobodni' od raka. Tu nema ciljne linije, nema konačnog preživljavanja. To vas proganja do kraja života. Grozan je osećaj", priznala je.

Osnovala je zajednicu Feniha Haus za podršku ženama nakon raka i poručila: "Kod žena postoji stigma 'ma ona je samo emotivna ili hormonalna'. Ne mora biti nešto strašno poput raka, ali ako osećate da nešto fizički nije u redu, isplati se proveriti radi sopstvenog mira. Kucajte na prava vrata i ne odustajte."

Pogledajte video: Kako izgleda rak dojke