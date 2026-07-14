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Smrt člana porodice ili druge bliske osobe ostavlja prazninu sa kojom nije lako živeti. U trenucima gubitka vraćaju se uspomene, naviru emocije, a tuga često postaje neizbežan deo svakodnevice. Ipak, pravoslavna vera uči da smrt nije konačan kraj, već privremeni rastanak i iščekivanje vaskrsenja.

Kako pravoslavlje gleda na smrt i sahranu

Foto: Allatrust/Shutterstock

U pravoslavnom hrišćanstvu smrt se ne posmatra kao potpuni nestanak čoveka. Vernici ispovedaju veru u vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka, zbog čega molitva za pokojnika zauzima posebno mesto u danima žalosti.

Sahrana zato nije samo poslednji oproštaj porodice i prijatelja od preminule osobe. Prema tumačenju koje se često navodi, sama reč povezuje se sa staroslovenskim glagolom „sohraniti“, odnosno sačuvati.

Otac Predrag Popović govorio o porodičnom gubitku

Tokom jednog predavanja otac Predrag Popović prisetio se perioda u kojem su njegova porodica i porodica njegove supruge u kratkom razmaku izgubile dve bliske osobe.

otac Predrag Popović Foto: printscreen/instrgram/otac_predrag_popovic

Kako je objasnio, najpre su sahranili baku njegove supruge, a nekoliko nedelja kasnije preminula je i njegova baka. Na putu ka porodici, njegovu suprugu savladale su emocije i uspomene.

– Ja sam prošle nedelje na ovaj dan sahranio svoju baku. A 20-ak dana pre toga, par nedelja pre toga, sahranili smo ženinu baku. I sad mi kad smo išli tamo i sad moja žena krenula da plače. Normalno, baka je, odmah kreću uspomene – ispričao je otac Predrag.

Tada ju je, kako je naveo, podsetio na jednu od najvažnijih poruka hrišćanske vere.

– Rekoh, zar mi ne verujemo u vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka? Kakvo plakanje? Nema tu plakanja – rekao je.

otac Predrag Popović Foto: Youtube Printscreen, Shutterstock

Šta je otac Predrag napisao na vencu za bakinu sahranu

Na vencima i cvetnim aranžmanima koji se nose na sahranu najčešće se ispisuju poruke poput „Poslednji pozdrav“, uz imena članova porodice, prijatelja ili kolega koji se opraštaju od preminule osobe.

Otac Predrag Popović odlučio je da za sahranu svoje bake izabere drugačije reči. Umesto uobičajene poruke oproštaja, želeo je da na cveću bude ispisana poruka koja, prema njegovim rečima, predstavlja samu suštinu hrišćanske vere.

– Ja sam rekao na suzi, kaže majka šta da napiše. Rekoh, je l’ moram da ti kažem? Kaže, ne moraš, znam. Piše: „Hristos vaskrse“. Gospod je pobedio smrt – ispričao je otac Predrag.

Video: Otac Predrag Popović