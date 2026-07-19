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Porodični odmor u Majamiju za vodoinstalatera Ešlija Kertisa pretvorio se u borbu za život u roku od nekoliko sati. Na dugo željenoj plovidbi na palubi izletničkog broda proslavio je 30. rođendan, ali je iznenada doživeo epileptični napad. Lekari su prvo mislili da mu samo treba odmor, da je to verovatno samo slučajnost i niz okolnosti. Međutim, usledio je drugi napad. Naknadni pregledi otkrili su uzrok koji je život okrenuo naglavačke ne samo Ešliju nego i celoj njegovoj porodici, redak tumor na mozgu.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Ešli je odmor proveo sa suprugom Kesi, dvoje male dece i ostalim članovima porodice. Neki manji simptomi pojavili su se ranije kada je osećao vrtoglavicu ili slabost, ali ništa nije ukazivalo na ozbiljan zdravstveni problem. Jednostavno je to pripisivao drugim okolnostima.

Za njegovu suprugu Kesi epileptični napad je takođe bio iznenađenje. "Nikada pre nisam videla epileptični napad. Bilo je strašno. Te večeri je trebalo da letimo kući, ali su nam lekari rekli da Ešli ima tumor na mozgu i da mu je potrebna hitna operacija'', priseća se Kesi.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Par je morao da produži boravak u Sjedinjenim Državama dok su njihova deca putovala kući s rodbinom. Sve se odvijalo brzo. Dva dana kasnije Ešli je podvrgnut operaciji, a lekari su mu dijagnostikovali oligodendrogliom, redak tip tumora na mozgu. Nakon povratka kući u Vels usledila je još jedna operacija, ovaj put u punoj svesti. Međutim, pojavile su se komplikacije. Tokom zahvata ostao je paralizovan na levoj strani tela. Ipak, Ešli nije odustao i nakon dugotrajne rehabilitacije postupno se ponovo uspravio.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

"Prošao je fizikalnu terapiju, hidroterapiju i neverovatno je naporno radio da povrati snagu. Danas je ponovo na poslu, igra fudbal i trudimo se da živimo što normalniji život. Svakih šest meseci ide na preglede, a strah će ostati s nama zauvek'', kaže njegova supruga Kesi.

Danas se par prvenstveno fokusira na zajedničko vreme i podržava organizaciju Brain Tumour Research koja pomaže pacijentima s tumorima na mozgu.

"Kad su mi rekli da imam tumor na mozgu, bilo je to strašno, posebno tako daleko od kuće. Operacija i oporavak bili su izuzetno zahtevni, ali sam zahvalan što sam još ovde i što mogu ponovo da radim ono što volim, sa svojom porodicom'', zaključuje Ešli.

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