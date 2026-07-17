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Život Amira Šečića iz Tuzle od samog početka bio je obeležen gubicima. Rođen je 10. novembra 1995. godine, nekoliko meseci nakon što je njegov otac Ibrahim umro. Samo tri dana po rođenju ostao je i bez majke, koja ga je napustila u tuzlanskom porodilištu, nakon čega je smešten u Dom za decu bez roditeljskog staranja.

Bez roditelja

Oca nikada nije upoznao. Ibrahimovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnoj grobnici, a Amir je kasnije svoju prvu autobiografsku knjigu posvetio upravo njemu.

Foto: YouTube/ Hayat Media BIH

„Nikada neću upoznati šta je očev zagrljaj i dobronamerni savet. O tome govori i moja knjiga“, ispričao je svojevremeno Amir, objašnjavajući da je u domu imao osnovne uslove za život, ali ne i ono za čim je najviše čeznuo – roditeljsku ljubav.

Susret sa majkom

Prema jednoj od njegovih kasnijih ispovesti, kada je napunio 18 godina odlučio je da potraži majku. Želeo je da sazna da li za nju njegov rođendan ima bilo kakvo značenje.

„Majko, šta za tebe znači ovaj dan, moj rođendan?“, upitao ju je, a ona mu je, kako je naveo, odgovorila: „To je za mene sasvim običan dan.“ Posle tog susreta odlučio je da prekine odnos i više je nije tražio.

Knjiga kao pobeda

Foto: YouTube/ Hayat Media BIH

Sve što je godinama nosio u sebi pretočio je u autobiografsko delo „Teško da sam bio dijete“. Knjigu je pisao dve godine, a u njoj je opisao odrastanje u domu, usamljenost, potragu za porodičnim korenima i borbu da iz teških okolnosti izađe kao samostalan čovek.

„Moja knjiga je moja pobeda koju poklanjam rahmetli ocu, kojeg nisam upoznao“, rekao je Amir. Njegova namera nije bila samo da ispriča sopstvenu priču, već i da podseti ljude koliko su roditeljska pažnja, podrška i osećaj pripadnosti dragoceni.

Postao je otac

Foto: YouTube/ Hayat Media BIH

Uprkos detinjstvu bez roditeljskog zagrljaja, Amir je kasnije ostvario ono o čemu je dugo sanjao – osnovao je svoju porodicu. U razgovoru iz 2025. godine rekao je da ima dvoje dece i da danas pokušava da izgradi roditeljstvo kakvo sam nikada nije imao.

„Odlučio sam i formirao svoju porodicu. Danas imam dvoje dece i gradim roditeljstvo koje nisam imao“, kazao je kroz suze.

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