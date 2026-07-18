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Gotovo 15 godina nakon razornog zemljotresa i cunamija koji su pogodili Japan, Jasuo Takamacu i dalje ulazi u more kod priobalnog grada Onagave. Ne traži vredne predmete niti ostatke potonulih građevina, već bilo kakav trag svoje supruge Juko, koja je nestala 11. marta 2011. godine.

Foto: youtube/Real Japan Stories from ABC-TV, Osaka Japan

Potraga, koja je počela na kopnu, kasnije ga je odvela pod vodu. Naučio je da roni, dobio ronilačku dozvolu i od tada se redovno spušta na morsko dno. Tokom nedavno snimljenog dokumentarca BBC-ja zabeležen je njegov 763. zaron.

Poslednja poruka

Foto: youtube/Real Japan Stories from ABC-TV, Osaka Japan

Jasuo i Juko živeli su u Onagavi, u prefekturi Mijagi, i imali sina i ćerku. Na dan katastrofe on se vraćao nakon što je njenu majku odvezao u bolnicu u susednom gradu, dok su njihova deca bila u školi.

Juko je radila u filijali banke „77 Bank“. Posle zemljotresa zaposleni su se sklonili na krov dvospratne zgrade, ali je talas bio znatno viši od onoga koji se očekivao. Voda je odnela 12 radnika, među kojima je bila i Juko.

Foto: youtube/Real Japan Stories from ABC-TV, Osaka Japan

Pre nego što je cunami stigao, suprugu je poslala poruku:

„Da li si dobro? Želim da se vratim kući.“

To su bile poslednje reči koje je Jasuo dobio od nje. Upravo zbog njih godinama ponavlja da želi da je pronađe i konačno vrati kući.

Pronađen telefon

Foto: youtube/Real Japan Stories from ABC-TV, Osaka Japan

Nekoliko nedelja posle katastrofe među ruševinama je pronađen Jukin mobilni telefon. Kada je uređaj osposobljen, Jasuo je u njemu ugledao još jednu poruku koju supruga nije stigla da pošalje.

„Cunami je ogroman“, pisalo je u njoj.

Poruka je zabeležena približno u vreme kada je voda stigla do krova banke. Jasuo je kasnije govorio da ne može ni da zamisli strah koji je Juko osećala u poslednjim trenucima.

Foto: youtube/Real Japan Stories from ABC-TV, Osaka Japan

Naučio da roni

Pre tragedije radio je kao vozač autobusa i nije imao iskustva sa ronjenjem. Ipak, pošto višegodišnja potraga na kopnu nije donela rezultate, počeo je da pohađa obuku, a ronilačku dozvolu dobio je 2014. godine.

U početku je ronio gotovo svake nedelje, često uz pomoć instruktora i lokalnih spasilačkih ekipa. Pored samostalnih zarona, pridruživao se i zvaničnim potragama za hiljadama ljudi koji se i dalje vode kao nestali.

Foto: youtube/Real Japan Stories from ABC-TV, Osaka Japan

Na morskom dnu pronalazio je fotografije, odeću i predmete koji su nekada pripadali stanovnicima uništenog grada. Trag svoje supruge, međutim, još nije otkrio.

Foto: youtube/Real Japan Stories from ABC-TV, Osaka Japan

Čuva sećanje

Takamacu je svestan da je mogućnost da pronađe Juko izuzetno mala. Njegovi zaroni zato više nisu samo potraga za posmrtnim ostacima, već i način da sačuva uspomenu na ženu sa kojom je proveo najveći deo života.

„Uvek mislim da je možda negde u blizini“, rekao je svojevremeno, objašnjavajući zbog čega ne odustaje od spuštanja u hladno i mračno more.

Svaki zaron postao je svojevrstan ritual sećanja. Dok bude imao snage, Jasuo namerava da se vraća u vode Onagave, nadajući se da će jednog dana pronaći makar nešto što bi mu omogućilo da ispuni Jukinu poslednju želju.

Foto: youtube/Real Japan Stories from ABC-TV, Osaka Japan

Kobni 11. mart

Zemljotres magnitude 9,0 pogodio je severoistočnu obalu Japana 11. marta 2011. godine i izazvao ogroman cunami koji je čitave gradove sravnio sa zemljom. Bio je to najjači zemljotres zabeležen u istoriji Japana.

Prema podacima japanske Agencije za obnovu, u katastrofi i od njenih posledica život je izgubilo približno 20.000 ljudi, dok se više od 2.500 osoba još vodi kao nestalo.

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