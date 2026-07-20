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Trenutak nepažnje bio je dovoljan da mu se sudbina iz korena promeni. Običan ulazak u napušteni objekat pretvorio se u dramatičnu bitku za opstanak. Daren Haris, državljanin Velike Britanije, nikada neće izbrisati iz sećanja dan kada je doživeo strujni udar napona od 11.000 volti. Uspeo je da preživi nesreću sa fatalnim izgledima, ali su posledice ostale ogromne - pretrpeo je teške telesne povrede, podvrgnut je desetinama hirurških zahvata i danas živi sa trajnim oštećenjima.

Tragedija se odigrala 2020. godine u britanskom gradu Vulverhemptonu. Daren je u tom periodu prolazio kroz finansijske probleme, zbog čega je sakupljao sekundarne sirovine u napuštenim zgradama kako bi nešto zaradio. Ušao je u krug stare fabrike predviđene za rušenje, nemajući pojma da su električni vodovi i dalje pod naponom. U jednom momentu se naslonio na razvodno postrojenje.

Pogledajte u galeriji fotografije Darena Harisa nakon nezgode:

1/6 Vidi galeriju Daren Haris - preživeo strujni udar od 11 hiljada volti Foto: Printscreen/Instagram/darren_harris2022

"Levom rukom sam dodirnuo kutiju koja je napajala gotovo 1.000 kuća i desetine fabrika. Udar me je bukvalno razorio", izjavio je on kasnije.

Nakon što ga je spržila struja, Daren je nekim čudom uspeo samostalno da izađe iz objekta. Ubrzo nakon toga srušio se bez svesti, a sledeće čega se seća jeste bolnički krevet. Medicinski timovi uložili su nadljudske napore da ga spasu. Proveo je skoro mesec dana u indukovanoj komi, tri puta je dobio trovanje krvi, otkazali su mu bubrezi, a u dva navrata lekari su konstatovali kliničku smrt.

"Ukupno sam bio mrtav 14 minuta", naveo je Daren.

Katastrofalne telesne povrede

Visoki napon ostavio je stravične tragove na njegovom telu. Zadobio je opekotine najvišeg stepena na koži, leva ruka mu je bila spržena do samih kostiju, a ostao je i bez palca. Fizičke deformacije bile su vidljive i na glavi - struja mu je uništila obe ušne školjke i deo nosne hrskavice. Kada se probudio iz komatoznog stanja, trebalo mu je vremena da shvati realnost.

"Mislio sam da sam umro na mestu nesreće. Bilo je veoma čudno probuditi se i shvatiti da sam još živ", prisetio se on.

Premda je prebrodio situaciju iz koje se retko izvlači živa glava, Daren ističe da ga je jedan momenat tokom bolničkog lečenja potpuno dotukao. Kada je uzeo ogledalo i prvi put video svoj novi izgled, usledio je strašan psihološki udarac.

"To je bio najteži trenutak u mom životu. Video sam ožiljke i sve promene koje su mi se dogodile", objasnio je.

Unutrašnja borba

Osim vidljivih telesnih povreda, nesreća je ostavila duboke ožiljke na njegovom mentalnom zdravlju. Daren godinama pati od posttraumatskog stresnog poremećaja i teških trauma. Otvoreno je priznao da je zapadao u krize u kojima nije video smisao života, te da je razmišljao o samoubistvu.

"Bio sam slomljen. Nekoliko puta sam pokušao da odustanem, ali svaki put sam pronašao snagu da ustanem. Moju traumu ne vidi svako, ali ja je osećam svakog dana", rekao je Daren.

Pet godina nakon stravičnog događaja, Daren nastoji da izgradi bolju sutrašnjicu. Trenutno je fokusiran na prikupljanje novčanih sredstava za estetske i rekonstruktivne operacije lica, koje bi mu vratile izgubljeno samopouzdanje. Od neophodnih 100.000 funti, putem donacija je do sada obezbedio oko 15.000. Iako je svestan da vreme ne može da vrati unazad, Daren želi da njegova sudbina posluži kao motivacija drugima da nikada ne pokleknu pred životnim izazovima.

"Ne bih ovo poželeo ni najgorem neprijatelju. Želim da pokažem ljudima koji prolaze kroz teške trenutke da postoji razlog da nastave dalje", poručio je na kraju.

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