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Jedna pogrešna odluka bila je dovoljna da se život Darena Harisa zauvek promeni. Britanac je u novembru 2020. godine ušao u napušteni industrijski objekat u Vulverhemptonu kako bi neovlašćeno uzeo metalni otpad, ne sluteći da električna instalacija u zgradi još radi.

Kada je levom rukom dodirnuo bakarnu šinu u razvodnoj tabli, kroz njegovo telo prošla je struja napona 11.000 volti. Udar ga je odbacio preko prostorije, zapalio mu odeću i naneo povrede zbog kojih su lekari verovali da neće preživeti.

Skoro šest godina kasnije, Daren je prošao kroz 33 operacije, ali se njegova borba još nije završila.

Foto: printscreen/youtube/Dean Taylor

Mislio je da je struja isključena

Daren je pre nesreće radio kao skelar, ali je tokom pandemije virusa korona ostao bez redovnih primanja. Kako nije imao sređenu poresku dokumentaciju, nije mogao da dobije državnu pomoć namenjenu samozaposlenima.

Pokušavajući da dođe do novca, sa prijateljima je ušao u napuštenu čeličanu koja je bila predviđena za rušenje. Vrata prostorije sa električnim instalacijama bila su otvorena, svetla nisu radila i ništa nije ukazivalo na to da je postrojenje još pod naponom.

Zbog toga je pretpostavio da je struja isključena.

Foto: printscreen/youtube/Dean Taylor

Međutim, kada je dodirnuo bakarni deo razvodne table, njegovo telo se ukočilo, a snažan udar odbacio ga je do zida i plafona. Izgubio je svest dok mu je odeća bila u plamenu.

Uprkos katastrofalnim povredama, u jednom trenutku se osvestio i uspeo da istrči iz zgrade. Dok je pokušavao da ugasi vatru, plamen se ponovo pojavio. Nastavio je da trči prema glavnom putu, gde je uspeo da zaustavi kola Hitne pomoći koja su već bila upućena na mesto nesreće.

Lekari nisu verovali da će preživeti

Bolničari koji su prvi stigli zatekli su prizor za koji su kasnije govorili da nikada neće zaboraviti. Darenove podlaktice bile su spaljene do kostiju, dok su mu mišići na rukama bili teško oštećeni.

Prebačen je u bolnicu „Kraljica Elizabeta“ u Birmingemu, gde je stavljen u indukovanu komu. Prema njegovom najnovijem svedočenju, u komi je proveo 29 dana.

Daren tvrdi da mu je srce tokom spasavanja prestalo da radi i da je ukupno 14 minuta bio bez znakova života. Tokom oporavka tri puta je dobio sepsu, a suočio se i sa potpunim otkazivanjem bubrega.

Foto: printscreen/youtube/Dean Taylor

Opekotine trećeg stepena zahvatile su približno 47 odsto njegovog tela. Izgubio je levi palac, oba uha i deo nosa, dok su lekari morali da koriste kožu sa njegovih nogu kako bi sanirali povrede na licu, stomaku i rukama.

Do danas je imao 33 operacije.

Pogled u ogledalo bio je novi udarac

Kada se probudio iz kome, Daren u prvi mah nije shvatao razmere svojih povreda. Verovao je da je umro još u napuštenoj zgradi, pa mu je samo buđenje delovalo nestvarno.

Najteži trenutak usledio je kada je prvi put ugledao svoj odraz u ogledalu. Čovek kojeg je video više nije ličio na onoga kakav je bio pre nesreće.

Daren je priznao da mu suočavanje sa promenama na licu i telu nije donelo samo fizičku već i duboku psihičku bol. Godinama se bori sa posttraumatskim stresnim poremećajem, depresijom i posledicama života sa vidljivim ožiljcima.

Foto: printscreen/youtube/Dean Taylor

U najtežim periodima pokušao je da sebi oduzme život. Ipak, kaže da je svaki put uspeo da pronađe snagu da nastavi borbu.

„Svaki put sam uspeo ponovo da se podignem“, ispričao je.

Zbog nesreće trpi i uvrede

Pored teškog oporavka, Daren se suočava i sa surovim komentarima pojedinaca na društvenim mrežama. Dok mu mnogi pružaju podršku, drugi tvrde da je povrede „zaslužio“ jer je u napušteni objekat ušao da bi ukrao metal.

On ne beži od odgovornosti i priznaje da je postupio pogrešno i protivzakonito. Ipak, smatra da nijedna loša odluka ne opravdava doživotnu patnju.

Daren danas živi u Midlsbrou i uspeo je da se vrati poslu. Ponovo radi kao skelar, redovno trenira i prikuplja pomoć za druge osobe koje žive sa posledicama teških opekotina.

Prikuplja novac za rekonstrukciju lica

Njegova naredna velika borba jeste prikupljanje novca za napredne rekonstruktivne zahvate na licu. Cilj kampanje je 100.000 funti, a do sada je prikupljeno približno 15.000.

Daren se nada da bi savremene metode, uključujući tehnologiju biološke štampe i uzgajanje tkiva od sopstvenih ćelija, mogle da pomognu u rekonstrukciji ušiju, nosa i drugih oštećenih delova lica. Reč je, međutim, o njegovom planu i očekivanju, a ne o garantovanom ishodu lečenja.

Svoju priču danas koristi kako bi upozorio druge da zbog finansijskih problema ne donose odluke koje bi mogle da ih koštaju života.

„Ne bih ovo poželeo ni najgorem neprijatelju. Želim da budem inspiracija ljudima koji prolaze kroz krizu“, poručio je Daren.

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