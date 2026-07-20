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Poslovni put Đemala Memagića počeo je u maloj porodičnoj radionici sa sedam zaposlenih, a prerastao u jednu od najvećih tekstilnih kompanija u Bosni i Hercegovini. Njegov „Alma Ras“ danas ostvaruje prihod od gotovo 70 miliona konvertibilnih maraka, dok se Memagić već četvrti mandat nalazi na čelu Opštine Olovo.

Ipak, iza priče o poslovnom uspehu pojavili su se i ozbiljni izazovi. Smanjenje broja radnika u najvećim olovskim kompanijama ostavilo je posledice na lokalnu privredu, zbog čega je Olovo zabeležilo najveći pad na novoj listi razvijenosti gradova i opština u Federaciji BiH.

Završio za krojača i molera

Foto: youtube/portalCAPITAL

Đemal Memagić rođen je 1955. godine u mestu Memagića Stijena kod Olova. Završio je srednju školu za krojača i molera, a potom stekao i zvanje visokokvalifikovanog krojača.

Prvo radno iskustvo sticao je u olovskoj kompaniji OLA, gde je bio vođa smene u proizvodnji. Kasnije je radio u komunalnom preduzeću u Olovu i sarajevskom „Alhosu“, dok je neposredno pre rata otvorio sopstvenu molersku firmu.

Prema dostupnim biografskim podacima, ratne godine proveo je u Olovu, a nakon njegovog završetka odlučio je da pokrene novi posao.

Porodična kuća postala prva radionica

Kompaniju „Alma Ras“ osnovao je 1998. godine u porodičnoj kući. Posao je započeo sa sedam radnika, usmerivši proizvodnju na donji veš i program za spavanje.

Mala radionica postepeno je prerasla u veliku kompaniju sa pogonima na nekoliko lokacija u Bosni i Hercegovini. Razvijena je i sopstvena prodajna mreža, dok je „Alma Ras“ postao jedan od najprepoznatljivijih domaćih tekstilnih brendova.

Kompanija je vremenom počela da sarađuje i sa inostranim partnerima, a značajan deo proizvodnje plasiran je van granica BiH.

Prema finansijskim podacima za 2025. godinu, „Alma Ras“ je ostvario prihod od 69,65 miliona KM i zapošljavao 964 radnika. Kao vlasnik kompanije naveden je Đemal Memagić, dok su za njeno operativno vođenje zaduženi direktori Rasim Memagić i Asmir Numanović, pokazuju podaci poslovnog registra CompanyWall.

Foto: youtube/portalCAPITAL

Manje radnika u kompaniji, veliki udarac za Olovo

Uprkos stabilnim prihodima, broj zaposlenih u „Alma Rasu“ poslednjih godina se smanjuje. Kompanija je 2021. godine imala približno 1.265 radnika, dok je taj broj u 2025. pao na oko 960.

Smanjenje je zabeleženo i u proizvodnom pogonu u Olovu. Od sredine 2024. do sredine 2025. godine broj zaposlenih u ovom pogonu smanjen je sa 460 na 350, što znači da je izgubljeno 110 radnih mesta.

Još veći pad zabeležen je u rudarskoj kompaniji „Geomet“, koja je u istom periodu broj radnika smanjila sa približno 200 na 53.

Posledice su postale vidljive na nivou cele opštine. Ukupan broj zaposlenih u Olovu smanjen je sa 1.898 na 1.664, odnosno za 234 osobe. Stopa zaposlenosti istovremeno je pala sa 34,4 na 30,9 odsto radno sposobnog stanovništva.

Olovo se zbog toga na listi razvijenosti spustilo sa 49. na 56. mesto. Federalni zavod za programiranje razvoja kao ključni razlog pada naveo je smanjenje zaposlenosti, dok podaci pokazuju da su najveći gubici zabeleženi u rudarstvu i prerađivačkoj industriji, prenosi Hercegovina.info.

Foto: youtube/portalCAPITAL

Iz dostupnih podataka, međutim, nije moguće zaključiti zbog čega je „Alma Ras“ smanjio broj zaposlenih niti koliki je uticaj na te odluke imalo povećanje minimalne plate u Federaciji BiH.

Četvrti mandat na čelu Olova

Memagić je u politiku ušao kao član Stranke demokratske akcije, a za načelnika Olova prvi put je izabran 2012. godine.

Na lokalnim izborima 2024. osvojio je četvrti uzastopni mandat. Ishod je bio poznat i pre glasanja, jer je Memagić bio jedini kandidat za načelnika.

Njegova pozicija privlači posebnu pažnju zato što je istovremeno načelnik opštine i vlasnik kompanije koja predstavlja jednog od najvažnijih lokalnih poslodavaca. Na zvaničnom sajtu Opštine Olovo navodi da je osnivač i vlasnik „Alma Rasa“, dok su članovi njegove porodice zaposleni u kompaniji.

Majbah platio 412.000 maraka

Foto: youtube/portalCAPITAL

Memagić je početkom 2025. dospeo u centar pažnje nakon što je u imovinskom kartonu prijavio „Mercedes-Majbah“ vredan 412.000 KM, odnosno oko 210.000 evra.

Centru za istraživačko novinarstvo rekao je da je luksuzni automobil, kao i stan u Poreču vredan više od pola miliona maraka, kupio nakon prodaje robne kuće u Olovu kompaniji „Bingo“. Vrednost tog posla iznosila je 2,2 miliona KM.

„Ljudi se okreću za njim. Pogotovo omladina“, rekao je Memagić govoreći o automobilu.

iU imovinskom kartonu iz 2024. godine vrednost „Alma Rasa“ procenio je na 42,3 miliona KM. Prijavio je i 668.250 KM ušteđevine, dok su njegovi ukupni prihodi tokom te godine iznosili približno 2,7 miliona KM. Najveći deo tog iznosa poticao je od dobiti kompanije, objavio je Centar za istraživačko novinarstvo.

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