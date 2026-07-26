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Jedan DNK test, dobijen tokom praznične razmene poklona, otkrio je porodičnu tajnu staru više od tri i po decenije. Kajl Bajlin i Džeremi Morison tvrde da su 1988. godine zamenjeni u porodilištu i da je svaki od njih odrastao sa biološkim roditeljima onog drugog.

Dvojica muškaraca rođena su istog dana, u razmaku od svega nekoliko sati, u medicinskom centru „Unity“ u Graftonu, u američkoj saveznoj državi Severna Dakota. Njihove porodice sada su zajedno tužile bolnicu, tvrdeći da su njeni zaposleni bebe predali pogrešnim roditeljima.

Jedan DNK rezultat promenio dve porodice

Istina je počela da izlazi na videlo kada je Kajl uradio kućni DNK test, želeći da sazna više o nemačkom poreklu žene za koju je verovao da mu je biološka majka.

Foto: Youtube/Associated Press

Među rezultatima se pojavila žena sa kojom je delio izuzetno veliki procenat DNK. Ispostavilo se da je reč o Džeremijevoj tetki, a Kajl je na genealoškoj platformi označen kao njen biološki nećak.

Pošto u porodici nije postojao rođak koji bi odgovarao tom rezultatu, Džeremi je uradio sopstveni test. Rezultati su pokazali da su muškarci odrasli u porodicama onog drugog – Kajla su odgajali Džeremijevi biološki roditelji, dok je Džeremi odrastao sa Kajlovim.

Prema tužbi, obojica su više od 36 godina živela ne znajući šta se dogodilo nakon njihovog rođenja. Associated Press

„Niko u porodici nije ličio na mene“

Džeremi je ispričao da je još tokom odrastanja primećivao da se fizički razlikuje od ostalih članova porodice.

„Niko u porodici nije ličio na mene. Bio sam onaj plavokosi dečak koji se izdvajao u porodici punoj ljudi smeđe kose“, rekao je.

Nakon što je video fotografiju Kajlovog brata, sličnost mu je bila očigledna. Otkriće ga je nateralo da razmišlja i o životu koji bi vodio da je iz porodilišta otišao sa biološkim roditeljima.

„Znam da danas sigurno ne bih bio ovde u Koloradu da sam otišao kući sa pravim roditeljima. Radio bih na farmi sa starijim bratom za kojeg nikada nisam znao da postoji“, ispričao je Džeremi.

Foto: Youtube/Associated Press

Upoznali biološke roditelje, ali ne i jedan drugog

Obojica muškaraca u međuvremenu su upoznala svoje biološke roditelje. Susrete su opisali kao srdačne, ali istovremeno neprijatne i neobične, jer sada pokušavaju da izgrade odnose koji su im bili uskraćeni tokom čitavog odrastanja.

Kajl i Džeremi razgovarali su telefonom, ali se još nisu lično upoznali.

Porodice ističu da otkriće ne može da izbriše ljubav prema ljudima koji su ih odgajali, ali je otvorilo bolna pitanja o svim propuštenim godinama, prvim koracima, školovanju, venčanjima i drugim važnim porodičnim trenucima.

Od bolnice traže više od 50.000 dolara

Tužba je zvanično podneta 7. jula Okružnom sudu okruga Volš. Među tužiocima su Kajl, Džeremi i oba para roditelja.

Bolnicu terete za nemar, medicinski propust, namerno i nehotično izazivanje emocionalne patnje i obmanu. Porodice traže odštetu veću od 50.000 dolara i suđenje pred porotom.

Medicinski centar odbacio je sve navode i zatražio da tužba bude odbačena. Njegovi pravni zastupnici tvrde da su zaposleni postupali sa odgovarajućom pažnjom, a kao jednu od odbrana naveli su i mogućnost da je slučaj zastareo zbog vremena koje je proteklo od navodnog događaja. Valley News Live

Bolnica saoseća sa porodicama, ali negira odgovornost

U saopštenju za medije medicinski centar potvrdio je da su obojica muškaraca rođena u toj bolnici istog dana 1988. godine, kao i da su, prema svemu sudeći, u nekom trenutku odvojena od bioloških roditelja.

Ipak, ustanova tvrdi da nije pronašla dokaze da su za zamenu odgovorni njeni tadašnji zaposleni.

„Nažalost, zbog toga što su protekle skoro četiri decenije, medicinska i kadrovska dokumentacija koja bi mogla da pruži dodatna objašnjenja više ne postoji, a nijedan član tima koji je tada radio na porođajima više nije zaposlen u bolnici“, navedeno je u saopštenju.

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