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Život Zagorke Tanasijević iz Batočine pretvorio se u pravi horor nakon samo jednog gutljaja kafe s mlekom. Usledili su višemesečna agonija, drastičan gubitak kilograma, pogrešne dijagnoze, ali i neverovatno duhovno iskustvo koje ju je zauvek promenilo.

U svojoj potresnoj ispovesti Zagorka Tanasijević otkriva detalje borbe s Kronovom bolešću, susreta s preminulim deverom i iskustva kliničke smrti, koje ju je nateralo da potpuno promeni život.

Sve je počelo naizgled bezazleno – običnom kafom s aparata na radnom mestu.

Bol u stomaku Foto: Shutterstock

– Posle prvog gutljaja osetila sam bol u stomaku. Do tada nisam imala nikakvih problema, a taj prvi signal bio je u vidu grča – priseća se Zagorka početka svoje agonije.

Lekari su prvobitno sumnjali na obično trovanje kafom, zbog čega su joj danima i nedeljama davali infuzije i jake lekove protiv bolova. Međutim, njeno stanje se drastično pogoršavalo, a hirurzi su je uporno vraćali kući, tvrdeći da "nije slučaj za njih". Pred očima uplašene porodice, Zaza je bukvalno nestajala.

– Šest meseci sam trpela bolove. Postali su toliko jaki da sam imala utisak da se iznutra raspadam. Smršala sam 20 kilograma, možda i više, i konstantno povraćala. Došao je trenutak kada bukvalno više nisam imala snage ni da hodam – morali su da me nose – opisuje Zaza najteže trenutke, dodajući da je počela da izbacuje sadržaj iz creva kroz usta.

Jezivi susret u spavaćoj sobi

U trenucima najvećeg beznađa, kada su njena deca i suprug u suzama mislili da se bliži kraj, Zagorka je u svojoj sobi doživela nešto neverovatno.

Bol u stomaku Foto: Shutterstock

– Ležala sam tako bespomoćna i iscrpljena. U jednom trenutku rekla sam: "Bože, ja ne mogu više!" Zatim sam zatvorila oči i sećam se da sam videla devera koji je poginuo 1999. godine u ratu, u svojoj 23. godini – svedoči Zagorka i dodaje da joj je njegov postupak na trenutak odneo sve muke.

– Prišao je krevetu, pomazio me po kosi, nasmejao se, okrenuo i otišao. Ujutru sam se probudila i nisam osećala nikakav bol – priseća se ona, iako su se stravični bolovi ubrzo vratili.

Klikom na link pročitajte Tinino iskustvo kliničke smrti.

"Zazo, imaš Kronovu ili vampirsku bolest!"

Nakon što su je, u stravičnim bolovima, odveli u Urgentni centar, spas je stigao u vidu gastroenterologa dr Slavka Kneževića, koji ju je primio iako nije bio dežuran. Nakon detaljnih pretraga saopštio joj je šokantnu vest.

– Došao je sa papirima i rekao mi: "Zazo, ti imaš ili Kronovu bolest ili vampirsku bolest (porfiriju)." Kad sam to čula, uplašila sam se sama sebe. Pomislila sam: "Bože, pa nisam valjda vampir." – priča Zagorka.

Dodaje da joj je konačna potvrda da boluje od Kronove bolesti zapravo donela ogromno olakšanje, jer je napokon znala s kojim se "neprijateljem" bori.

Foto: Yuriy Klochan / Alamy / Profimedia

Klinička smrt i anđeli u operacionoj sali

Međutim, zbog potpunog zatvaranja tankog creva, hitno je morala na operaciju. Nakon prve laparoskopske operacije dobila je visoku temperaturu, zbog čega je lekarski tim morao iz Beograda da se vrati u Kragujevac kako bi je ponovo operisao. Operacija je bila uspešna, ali je odmah nakon nje Zagorkino srce prestalo da kuca.

Nastupila je klinička smrt koja je, prema rečima lekara upućenim njenoj porodici, trajala neverovatnih sat vremena. Ono što je Zagorka tada doživela, kako tvrdi, ostavlja bez daha.

– Ja sam bukvalno bila iznad sebe, gledala sam svoje telo iz te druge perspektive, pokrivenu zelenim čaršavom. Tu je bio ceo tim lekara, a iznad svakog od njih videla sam velika bela krila. Ta slika mi je jasna kao da je i danas vidim – svedoči Zagorka.

Zatim je, kako kaže, ugledala zaslepljujuću belu svetlost iz koje je isijavao nezamisliv mir.

– To je bila takva lepota. Bila sam lagana kao pero, nije bilo bola, nije bilo ničega. Osetila sam neopisivo blagostanje i lakoću.

Pacijenti o iskustvima kliničke smrti Foto: Yuriy Klochan / Alamy / Profimedia

Novi život, sirova hrana i poruka za sve

Kada se probudila na reanimaciji, ničega se nije plašila. Iako su doktori i porodica pokušali da od Zagorke sakriju istinu o kliničkoj smrti, ona je, osećajući snažan bol u grudima od oživljavanja, duboko u sebi znala šta se dogodilo.

Danas ova hrabra žena vodi potpuno drugačiji život. Olakšanje je pronašla u sirovoj ishrani, redovno posećuje psihologa i psihijatra kako bi se izborila s posttraumatskim stresnim poremećajem, a svoju borbu nesebično deli sa pratiocima na društvenim mrežama.

– Spokoj, jasnoća, intuicija... Sloboda je nastupila tek kada sam počela da se hranim sirovom hranom. Kronova bolest mnogo utiče na psihu. Imala sam utisak da sam vezana lancima – objašnjava Zagorka i šalje snažnu poruku svima koji prolaze kroz sličan pakao:

– Čim osetite simptome poput dijareje i povraćanja, odmah idite kod gastroenterologa! Važno je da znate da može da se izdrži i da je sve moguće!

(Kurir.rs/ Žena)

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