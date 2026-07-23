Slušaj vest

Šveđanin Andre Helgesen podelio je iskustvo iz kineskog kampa za mršavljenje u kojem je proveo četiri nedelje. Nakon što je dao otkaz i krenuo na putovanje po Aziji sa rancem, odlučio je da upravo taj kamp odabere kao prvu stanicu svog puta. Ceo proces dokumentovao je na TikToku. Do dolaska u Kinu već je napravio veliki korak i sam izgubio gotovo 50 kilograma.

Cilj - nekoliko kilograma manje

Helgesen, koji je ranije radio kao sistemski tehničar, svoju je težinu smanjio sa 133 na oko 83 kilograma, ali je želeo da napravi još jedan korak kako bi došao do željenog cilja.

Zato je četiri nedelje proveo u kampu Đijanfejdaren u Šenženu, gde program uključuje svakodnevne treninge, unapred određene obroke, lekarske kontrole i psihološku podršku. Svoja iskustva redovno je objavljivao na TikToku pod profilom @imhelgis.

"Sastavili su mi raspored i plan ishrane, ali mogao sam varati da sam hteo. Iznenadilo me kad sam shvatio da je, kao i kod kuće, sve na kraju zavisilo od moje sopstvene odgovornosti", rekao je Andre za The Mirror.

Treninzi svaki dan i stroga pravila ishrane

Andre je posebno pohvalio trenere koji su, kako kaže, celo vreme vežbali zajedno sa polaznicima. Dodao je da je osoblje bilo vrlo susretljivo i pružalo mu podršku, uprkos tome što su se sporazumevali uz pomoć prevođenja zbog jezičke barijere. Svaki dan je uključivao tri treninga, a cilj programa bio je stvaranje kalorijskog deficita od oko 1000 kalorija. Za Andrea je to značilo da je dnevno unosio približno 1300 kalorija.

Ipak, najteži deo nije mu bio samo vežbanje, već raspored ishrane. Večera se služila već u 17 sati, dok je doručak bio tek u 8 sati sledećeg jutra.

"Bilo je brutalno izdržati toliko dugo bez hrane. Iskreno, neke dane nisam uspeo pa bih kupio jabuku. To nije bio velik prekršaj, ali je značilo da nisam potpuno sledio njihov plan", priznao je.

Promena nije bila samo fizička

Nakon 28 dana u kampu Andre je izgubio dodatna tri kilograma, čime je njegov ukupni gubitak težine dostigao 51 kilogram. Ipak, kaže da mu broj na vagi nije bio najvažniji deo celog iskustva. Puno mu je važnija bila promena u načinu na koji vidi samoga sebe.

"Ne radi se samo o kampu, nego o celom identitetu osobe sa viškom kilograma. Napokon mogu prestati sebe definisati kao 'onog krupnog tipa' i jednostavno biti ja. Osećaj je bio sjajan, ali najviše sam osetio olakšanje i mir. Sva nesigurnost je jednostavno nestala," rekao je.

Pogledajte video: Gubitak kilograma metodom 12-3-30