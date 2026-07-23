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Sofija Medoks (26) pre četiri godine je putem sajta za istraživanje porodičnog stabla otkrila šokantnu porodičnu tajnu: njen biološki deda bio je Čarls Menson, vođa kulta odgovornog za brutalna ubistva Šaron Tejt i porodice LaBijanka 1969. godine.

To otkriće postalo je temelj njenog dokumentarca za Hulu pod nazivom "Moj deda Čarls Menson", u kojem istražuje sopstveno poreklo i postavlja pitanje: "Potičem od ubice. Ko bi me, dovraga, prihvatio?"

Sličnosti između oca i zloglasnog dede

U razgovoru za The Guardian Medoks je objasnila da je njen otac Danijel Argueljes začet tokom kratke veze. Smatra da je njegova majka možda sumnjala u identitet biološkog oca, ali tu informaciju nikada nije podelila sa njim.

Pogledajte u galeriji fotografije Čarlsa Mensona:

1/9 Vidi galeriju Čarls Menson Foto: CSU Archives Collection / Everett / Profimedia, XPUSJP / Backgrid UK / Profimedia, EPA

Prema Sofijinim rečima, njena baka je sopstveni sram i bes usmeravala prema Argueljesu. Ona je odrastala slušajući očeve priče o tome kako nikada nije upoznao svog oca i nije znao ko je on. Kada je istina napokon izašla na videlo, Argueljes joj to nije mogao priznati gotovo dva meseca jer je, kako je rekao, "sve bilo previše mračno".

Pretvaranje tog otkrića u dokumentarac za Medoks je bilo gotovo prirodan sled događaja. Kaže da je odrasla prilično izolovano i usamljeno, te da joj je pripovedanje o sopstvenim iskustvima oduvek bilo način da razume svet oko sebe. Dokumentarac povlači i neke paralele između Mensona i Argueljesa, koje nisu samo fizičke. Obojicu su rodile veoma mlade majke, a obojica su odrasli bez prisustva oca. Dok je Menson veliki deo mladosti proveo u popravnim domovima, Argueljes je kao dete poslat u vojnu školu na prevaspitavanje.

Medoks ističe i sličnosti u njihovim životnim iskustvima, poput trauma iz detinjstva, problema sa mentalnim zdravljem i naglih promena raspoloženja koje su se kod obojice znale pojaviti.

Raspetljavanje porodične traume

Medoks kaže da se dokumentarac na kraju manje bavio samim Mensonom, a više posledicama traume koja se prenosila kroz njenu porodicu. Smatra da se nasilje i destruktivno ponašanje ne prenose genima, nego da na ljude snažno utiču iskustva kroz koja prolaze.

Koautorka i rediteljka dokumentarca Aleksandra Orton (Alexandra Orton) objasnila je da su želele da izbegnu prikazivanje Mensona kao nekakvog „nadljudskog“ zlikovca. Prema njenim rečima, važno je razumeti da teške zločine ne počine neka druga vrsta ljudi, nego osobe koje su takođe deo društva.

Sofija Medoks, unuka Čarlsa Mensona Foto: Hulu/youtube

Film prikazuje i nerešen odnos između Sofije i njenog oca. Njih dvoje nisu razgovarali od završetka snimanja. Argueljes, koji se takođe bavi filmom, podržao je njenu odluku da istraži njihovu porodičnu prošlost pred kamerama, ali se pitao hoće li joj ceo proces doneti olakšanje.

Čarls Menson, koji je predvodio kult odgovoran za ubistva glumice Šaron Tejt i još nekoliko osoba u Los Anđelesu u avgustu 1969, preminuo je u zatvoru 2017. godine u 83. godini. Medoks se nada da će se s vremenom ponovo povezati sa ocem. Veruje da bi mu dokumentarac mogao pomoći da shvati kako mu, uprkos svim traumama, nije prenio samo bolne delove prošlosti, nego i snagu.

"Nadam se da se oseća shvaćenim", poručila je.

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