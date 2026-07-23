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Dvadesetčetvorogodišnja devojka poreklom iz Rusije, Ana Otavina, pretrpela je teške opekotine drugog stepena koje su zahvatile trećinu njenog tela, nakon što je tokom noći došlo do eksplozije punjača za telefon. Vatra se razbuktala u trenutku, zahvativši njenu kosu i krevet, dok je devojka zadobila ozbiljne povrede na leđima.

Ova nesreća odigrala se tokom noći dok je Ana spavala u svom stanu u Moskvi. Prema njenim rečima, telefon i prenosivi punjač ostavila je na krevetu, neposredno pored sebe, što je usled dodira sa posteljinom uzrokovalo kritično pregrevanje aparata.

"Sve se dogodilo u deliću sekunde. Ležala sam okrenuta leđima ka punjaču, a kosa mi je bila puštena", podelila je potresena Ana.

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1/6 Vidi galeriju Ana Otavina - zadobila teške opekotine kad joj je tokom noći eksplodirao punjač za telefon Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Borba sa vatrenom stihijom

Nakon izbijanja požara, plamen je prvo zahvatio njenu kosu, a potom nastavio da se širi.

"Kada sam iskočila iz kreveta, zapaljena kosa mi je pala direktno na leđa", prisetila se ona najstrašnijih momenata.

Osim njene kose, vatra je brzinom munje zahvatila jastuk i pokrivač, dok je u opštoj pometnji goruća baterija pala na pod i zapalila tepih. Uprkos nepodnošljivim bolovima, Ana je smogla snage da prekrije aparat kako bi prekinula širenje požara, pa je tek po gašenju vatre u spavaćoj sobi otrčala do kupatila i stala pod hladan tuš da rashladi opekotine.

Ana Otavina - zadobila teške opekotine kad joj je tokom noći eksplodirao punjač za telefon Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Lekari hitne pomoći ubrzo su stigli i konstatovali da su opekotine drugog stepena prekrile čak 30 procenata njenog tela. Ana je dodala da joj je pokvarenu eksternu bateriju poklonio bivši partner, ali se više ne seća o kom se tačno proizvođaču radi. Posle ovog traumatičnog iskustva, influenserka je poslala jasnu poruku javnosti.

"Zaključak je vrlo jednostavan. Ne ostavljajte prenosive punjače da se pune preko noći. Sada sve isključujem iz struje i više nikada neću koristiti prenosivi punjač."

Pogledajte video: Punjač za telefon može izazvati požar