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Novozelandski kreator sadržaja o ribolovu, Henri Gibs, preživeo je napad ajkule tokom podvodnog ribolova na Fidžiju. Posle četiri operacije zbog teških povreda noge objavio je snimak napada i upozorio druge ronioce na opasnosti u tropskim vodama.

Henri Gibs je početkom ovog meseca započeo podvodni ribolov u vodama u blizini ostrva u južnom Pacifiku, kada ga je ugrizla siva grebenska ajkula.

Povreda desne noge bila je toliko ozbiljna da je zahtevala četiri operacije i presađivanje kože, ali na sreću nije izgubio funkciju stopala.

"Ništa ne zameram ajkuli. Bio sam u njenom okruženju i lovio njenu hranu", napisao je Gibs u objavi na Instagramu, uz fotografije iz bolničkog kreveta.

"Bio sam na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. Iz ovoga sam izvukao nekoliko važnih lekcija koje ću podeliti kada objavim snimak, u nadi da će pomoći nekome da izbegne sličnu situaciju, kao i da pokažem kako pravilno reagovati u takvim okolnostima."

U nedelju je ispunio obećanje i objavio snimak na kojem se vidi kako ajkula kruži ispod njega, a zatim iznenada juriša i ujeda ga za potkolenicu.

Gibs je objasnio da su on i njegovi prijatelji ronili na grebenu sat ili dva pre nego što su krenuli ka bistrijoj, plavoj vodi. Lovili su ribu sa podvodnom opremom, a u njihovoj blizini se nalazila "šačica sivih grebenskih ajkula".

Jedna od ajkula se zadržala duže od ostalih. Ne zna da li su je uznemirili buka sa čamca, zvuci opreme za podvodni ribolov ili jednostavno pojačana aktivnost u vodi.

"Nikada neću sa sigurnošću znati šta je izazvalo promenu u njenom ponašanju, ali je u jednom trenutku počela da pravi uske polukrugove ispod nas, postajala je sve uznemirenija i čak je nekoliko puta jurnula ka čamcu", napisao je Gibs u opisu snimka napada, navodi foxnews.

"Kada sada razmišljam o tome, to je bio jasan znak da je trebalo da prekinemo ronjenje. Nikada nisam mislio da ajkula te veličine predstavlja ozbiljnu opasnost, i to je bila moja greška", rekao je.

Nije se prvi put susreo sa ajkulom

Dodao je da je većinu svojih susreta sa ajkulama imao na Novom Zelandu, gde su, kako kaže, manje agresivne. Velika greška bila je što je očekivao da će se i ova ajkula ponašati na isti način.

Nakon što je preživeo napad, Gibs je izdvojio nekoliko saveta koje želi da podeli sa drugima. Prvi je da odmah prekinete ronjenje ako primetite promenu u ponašanju ajkule. Takođe preporučuje da se u tropskim vodama nose jednobojna crna ronilačka odela.

Kaže da je od svog napada čuo za više slučajeva u kojima su sive grebenske ajkule napale ronioce koji su nosili kamuflažna odela. Njegove poslednje dve poruke su da nikada ne ignorišete uznemirenu ajkulu i da ne procenjujete opasnost samo na osnovu njene veličine.

Gibs je nagovestio da poseduje još snimaka koji su još više uznemirujući od onih koje je već objavio. Takođe je zahvalio svima koji su mu pružili podršku i brinuli o njemu nakon napada.

"Još uvek razmišljam da li da objavim ostatak snimka jer je veoma uznemirujući. Ipak, želim da govorim više o tome koliko je važno nositi odgovarajuću opremu za zbrinjavanje teških povreda, znati kako da je koristite i roniti sa ljudima kojima verujete", napisao je.

"Veliko hvala svima koji su mi se javili, kao i lekarima, medicinskim sestrama, bolničkom osoblju, porodici i prijateljima koji su brinuli o meni", zaključio je.

(Kurir.rs/B92)

VIDEO: Ajkula