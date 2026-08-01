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Bivša britanska manekenkaKejt Tikl spremna je za svoj holivudski debi nakon što ju je san o raku dojke spasio u stvarnom životu. Da se bori s teškom bolešću, otkrila je prošlog maja, kada je u snu videla kvržicu.

"San je bio tako živopisan da sam otišla kod lekara", ispričala je ona za Daily Mail. Iako lekari nisu odmah mogli da joj dijagnostikuju rak kao što je videla u snu, instinkt joj je govorio da nešto nije u redu s njenim zdravljem.

"Nisu mogli da osete kvržicu, ali sam uradila mamografiju i tada su otkrili da se nešto događa", dodala je Tikl. Nekadašnja manekenka je nakon dijagnoze u novembru 2025. godine prošla hemoterapiju, a nekoliko meseci kasnije, u maju, dobila je poziv iz Holivuda.

Tikl, koja više nema rak, dobila je ulogu u nadolazećem filmu "Armani: The King of Fashion". Igraće lik lične asistentkinje legendarnog dizajnera koji je preminuo u septembru prošle godine. "Nemojte da prestanete da sanjate. Rak može da vam promeni prošlost, ali ne mora da vam oduzme nade za budućnost", istakla je Kejt, koja je od 2019. godine u braku s britanskim muzičkim producentom i inženjerom Dejvidom Tiklom.

Kada se njen brat Kris borio s leukemijom. Potraga za odgovarajućom koštanom srži postala je očajnička trka s vremenom, a Kejt, koja je te 1997. imala 14 godina, savršeno se podudarala s bratom. Pristala je na visokorizičnu transplantaciju, a zahvaljujući tome njen brat je izlečen.

Tikl je zbog svog poteza primila nagradu za hrabrost, te je nakon toga postala snažna zagovornica, vodeći kampanju kao ambasadorka fondacije Entoni Nolan Boun Marou za spasavanje života.

"Želim da drugi ljudi koji prime vest da imaju rak ili bilo koju drugu okolnost koja im menja život, nastave da veruju da postoji život nakon lečenja i radost nakon straha, te da su jači nego što misle", dodala je Tikl.

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